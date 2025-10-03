Την παραίτηση ή την απόλυση του διευθυντή της Προεδρικής Βιβλιοθήκης Αϊζενχάουερ, που λειτουργεί και ως μουσείο, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ποιος ο λόγος που τα έβαλε με τον συγκεκριμένο υπάλληλο; Αρνήθηκε να του δώσει ένα από τα σπαθιά του Αϊζενχάουερ, για να το δωρίσει στον βασιλιά Κάρολο, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, στη Μεγάλη Βρετάνια, τον περασμένο μήνα, όπως ανέφερε το CBS, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Στον Κάρολο αντ’ αυτού δωρήθηκε ένα αντίγραφο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανακοίνωσαν τότε τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Τοντ Άρινγκτον είπε ότι του είπαν να «παραιτηθεί – ή να απολυθεί».

«Προφανώς, πίστευαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να μου εμπιστευτούν εμπιστευτικές πληροφορίες», δήλωσε ο Άρινγκτον στο μέσο ενημέρωσης, λέγοντας ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες σχετίζονταν με τη διαμάχη για το σπαθί και ένα άσχετο ζήτημα.

Το αίτημα Τραμπ που δεν έγινε δεκτό

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ προσπαθούσαν να δωρίσουν ένα σπαθί του Αϊζενχάουερ για να τονίσουν τη σημασία των σχέσεων ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ο Άρινγκτον αρνήθηκε και είπε ότι δεν μπορούσαν να παραδώσουν ένα τεχνούργημα που έγινε δεκτό ως δωρεά, δήλωσαν πηγές στο CBS News.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι δεν ήταν σαφές ποιος συγκεκριμένα ζήτησε το σπαθί για να το δώσει στον βασιλιά.

Ο Άρινγκτον φέρεται να προσφέρθηκε να προσπαθήσει να βρει ένα διαφορετικό δώρο, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου, αλλά αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών συνέχισαν να ζητούν το αρχικό σπαθί.

Τελικά, ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ δώρισαν στον Βασιλιά ένα αντίγραφο ενός από τα σπαθιά του Αϊζενχάουερ στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Σεπτέμβριο. Δώρισαν επίσης στη Βασίλισσα μια vintage καρφίτσα Tiffany & Co από χρυσό 18 καρατίων, διαμάντια και ρουμπίνια.

Η κατάσταση οδήγησε τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ να είναι δυσαρεστημένοι με την Άρινγκτον, ανέφερε το CBS News.

Τι είπε ο Διευθυντής που παραιτήθηκε

Ο Άρινγκτον αμφισβήτησε ότι είχε κάνει αρνητικά σχόλια για τον Τραμπ και την κυβέρνησή του.

«Αυτό είναι 100% λανθασμένο», δήλωσε στο CBS News. «Ποτέ δεν είπα κακή κουβέντα για κανέναν. Μίλησα με συναδέλφους για την προσπάθεια να βρούμε ένα σπαθί ή ένα τεχνούργημα, κάτι που θα μπορούσαμε να τους δώσουμε για να το δώσει ο πρόεδρος στον Βασιλιά, και σε καμία περίπτωση δεν δυσφήμισα κανέναν», είπε χαρακτηριστικά.

Η βιβλιοθήκη Αϊζενχάουερ έχει στη συλλογή της πολλά σπαθιά του προέδρου, συμπεριλαμβανομένων ενόςσπαθιού τιμής που παρουσιάζονται σε μια τρέχουσα έκθεση. Ο Αϊζενχάουερ, ο οποίος ήταν ο 34ος πρόεδρος από το 1953 έως το 1961, υπηρέτησε ως ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Άρινγκτον εργαζόταν ως διευθυντής της βιβλιοθήκης Αϊζενχάουερ από τον Αύγουστο του 2024. Είναι μία από τις 16 προεδρικές βιβλιοθήκες στις ΗΠΑ που λειτουργούν από τα Εθνικά Αρχεία.

Ο αρχειονόμος των ΗΠΑ είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη διευθυντών βιβλιοθηκών και ο Λευκός Οίκος δεν έχει λόγο στην απόλυση και πρόσληψη αυτών των υπαλλήλων.

Ο Άρινγκτον δήλωσε στο CBS ότι ήθελε να επιστρέψει στη δουλειά του. «Θα επέστρεφα σε αυτή τη δουλειά αμέσως», είπε. «Λατρεύω τη δουλειά, αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ την ιστορία. Ποτέ, ούτε στο εκατομμύριο χρόνια, δεν ήθελα να συμβεί αυτό».