Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 11:31
Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τα 6,8 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας
AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 11:01

AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο

Γιατί στελέχη του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας πυκνώνουν τα ταξίδια στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με MAGA Ρεπουμπλικάνους και αξιωματούχους των ΗΠΑ;

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
Μπορεί οι φήμες που κυκλοφόρησαν προ ημερών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί υποτιθέμενης πρόσκλησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη συμπρόεδρο της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD), Άλις Βάιντελ, για επίσκεψη στην Ουάσιγκτον να αποδείχθηκαν fake news, όμως πράγματι κάτι «ψήνεται» μεταξύ της γερμανικής Ακροδεξιάς και του τραμπικού κινήματος MAGA.

Οι επισκέψεις στελεχών της AfD στις ΗΠΑ έχουν πυκνώσει αξιοσημείωτα το τελευταίο διάστημα.

Δεν γίνονται στο… ντούκου.

Περιλαμβάνουν συναντήσεις με στελέχη των Ρεπουμπλικανών και, τουλάχιστον σε μια περίπτωση, με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Προσώρας, κομβικό ρόλο διαδραματίζει στο προσκήνιο η 36χρονη βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, Άννα Παουλίνα Λούνα.

Βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η πρώτη Μεξικανοαμερικανή που εκλέχθηκε στο Κογκρέσο (εκπροσωπεί τη συντηρητική Φλόριντα), είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και «ορκισμένη» MAGA.

Είναι αυτή που προσκάλεσε τη Βάιντελ στις ΗΠΑ, μέσω ανάρτησης στο Χ.

«Παρακαλώ σκεφτείτε να έρθετε μαζί με αντιπροσωπεία μελών της AfD στην Ουάσινγκτον», έγραψε στις 26 Οκτωβρίου.

«Θα ήθελα να σας δεχτώ, μαζί με μερικά άλλα μέλη του Κογκρέσου».

Η Βάιντελ δήλωσε ανοιχτή στην προοπτική.

Η Λούνα λέει τώρα ότι θα υποδεχθεί μέλη του AfD τον Δεκέμβριο, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Είχε ήδη συνάντηση στο γραφείο της στο Κογκρέσο με βουλευτή του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος, την Άνα Ράτετ.

Έχει πάρει προσωπικά, δε, την περίπτωση της Ναόμι Ζάιμπτ, μιας 25χρονης ακροδεξιάς Γερμανίδας influencer, φανατικής υποστηρίκτριας του AfD, που σήμερα ζητά… πολιτικό άσυλο στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι στην πατρίδα της δέχεται απειλές για τις πολιτικές της απόψεις.

«Ελπίζω ότι ο καγκελάριος καταλαβαίνει ότι ολόκληρη η διεθνής κοινότητα, ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στη Γερμανία», έγραψε στο Χ η Λούνα, απευθυνόμενη στον Φρίντριχ Μερτς.

«Η γερμανική κυβέρνηση έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις»…

Χτίζοντας διατλαντικές σχέσεις, με αντικυβερνητικό αφήγημα

Αν και η νεαρή ακροδεξιά influencer από τη Γερμανία έχει μεγάλη προβολή λόγω των social media, το AfD επενδύει το λαϊκιστικό, αντικυβερνητικό του αφήγημα στον 55χρονο πολιτικό Γιοάχιμ Πάουλ.

Γνωστών διασυνδέσεων με εξτρεμιστικές ακροδεξιές ομάδες και φυσιογνωμίες, αποκλείστηκε από τις πρόσφατες τοπικές εκλογές για την ανάδειξη νέου δημάρχου στην πόλη Λούντβιχσχαφεν, στο δυτικό κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο.

Η υποψηφιότητά του απορρίφθηκε από την εκλογική επιτροπή της πόλης, λόγω αμφιβολιών ως προς την τήρηση του γερμανικού Συντάγματος από πλευράς του Πάουλ.

Ο ίδιος υποστηρίζει είναι «θύμα πολιτικής λογοκρισίας» στη Γερμανία.

Κι αυτό ακριβώς το επιχείρημα επανέλαβε κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Συνοδευόταν από την Μπέατριξ φον Στορχ, αναπληρώτρια επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της AfD στη γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, όπου το ακροδεξιό κόμμα πια φιγουράρει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το γερμανικό ακροδεξιό δίδυμο έφτασε μέχρι και τον Λευκό Οίκο.

Αν και οι Στροχ-Πάουλ δεν μπήκαν στο Οβάλ Γραφείο, σειρά διαρροών σε ΜΜΕ αναφέρουν ότι είχαν συνάντηση με εκπροσώπους του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του γραφείου του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Το έδαφος είχε προλειάνει ο Αμερικανός MAGA μπλόγκερ και συγγραφέας Μάικλ Σέλενμπεργκερ, ρωτώντας λίγες ημέρες νωρίτερα την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, εάν ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο παρέμβασης υπέρ του Γιοάχιμ Πάουλ.

Χαρακτήρισε μάλιστα τον αποκλεισμό του πολιτικού του AfD μέρος μιας «σκληρής καταστολής της ελευθερίας του λόγου στην Ευρώπη».

Αν και έμπλεη γενικόλογων απειλών, η απάντηση της Λίβιτ δεν ήταν σαφής.

Στους δεξιούς και ακροδεξιούς κύκλους των ΗΠΑ, ωστόσο, το αφήγημα του AfD περί πολιτικών διώξεων μελών του στη Γερμανία έχει αρχίσει να βρίσκει ευήκοα ώτα.

Προσκεκλημένος του δικτύου Fox News, ο Πάουλ μίλησε για καταστολή της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Γερμανία.

Αποζητώντας τις τραμπικές «πλάτες»

Βασισμένοι στην ιδεολογική συγγένεια, οι δεσμοί της AfD και του τραμπικού κινήματος MAGA δεν είναι κάτι νέο.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Τίνο Κρουπάλλα, έτερος συμπρόεδρος του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος, είχε δώσει μαζί με την Μπέατριξ φον Στορχ το παρών στην ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ.

Τον Φεβρουάριο, η Άλις Βάιντελ συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, από το βήμα της οποίας ο Τζέι ντι Βανς έδωσε ανερυθρίαστα… μαθήματα περί ελευθερίας του λόγου στους Ευρωπαίους, απορρίπτοντας τα δημοκρατικά «τείχη προστασίας» έναντι της Ακροδεξιάς.

Στο μεσοδιάστημα, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ συμμετείχε επί της ουσίας στην προεκλογική εκστρατεία του AfD στη Γερμανία, ενόσω ήταν ακόμη εκ των στενότερων συνεργατών του Τραμπ.

Όταν το Μάιο η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος κατέταξε ως «μετά βεβαιότητας δεξιό εξτρεμιστικό κόμμα» την AfD, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τη Γερμανία, σε ανάρτηση στο Χ, «μεταμφιεσμένη τυραννία».

Μετά τη δολοφονία του MAGA influencer Τσάρλι Κερκ, υποστηρικτές της AfD συγκεντρώθηκαν μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου για να προσευχηθούν.

Όμως τα όλο και πιο συχνά πήγαιν’ έλα από πλευράς της AfD στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη και οι συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους (μια δεύτερη περίπτωση ήταν στις αρχές Οκτωβρίου μεταξύ δύο βουλευτών της AfD και υψηλόβαθμων στελεχών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ) υποδεικνύουν ένα οργιώδες παρασκήνιο.

Στο επίκεντρο δεν είναι μόνο η επιδίωξη της -απομονωμένης στην Ευρώπη- γερμανικής ακροδεξιάς για διεθνή νομιμοποίηση, αλλά και η αγωνιώδης προσπάθειά της να εξασφαλίσει τη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ.

Στο φόντο βρίσκεται η διαμάχη της με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας.

Η AfD έχει προσφύγει κατά της ταξινόμησή του ως «επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό».

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στην κρίση του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου.

Εάν το ακροδεξιό κόμμα χάσει, κινδυνεύει ακόμη και με απαγόρευση από τη γερμανική πολιτική σκηνή.

Οι συμπρόεδροι του ακροδεξιού κόμματος AfD, Τίνο Κρουπάλα και Άλις Βάιντελ (REUTERS/Fabian Bimmer)

Το «δίπορτο» της AfD

Προφανώς, η AfD επιδιώκει να ασκήσει πίεση στη γερμανική κυβέρνηση, μέσω των επαφών στις ΗΠΑ.

Προσδοκά ακόμη, με την στήριξη του αμερικανικού παράγοντα -και ίσως παρασκηνιακών απειλών στο Βερολίνο- να χαλαρώσει ο κλοιός γύρω από το ακροδεξιό κόμμα της γερμανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει πλέον σκαρφαλώσει στην κορυφή δημοσκοπήσεων και ευελπιστεί σε εκλογικές νίκες-σοκ στις κρίσιμες κρατιδιακές εκλογές του 2026.

Ενόσω πάντως η Αλίς Βάιντελ στηρίζει την προσέγγιση με τις ΗΠΑ, το ταίρι της στην κομματική ηγεσία, ο Τίνο Χρουπάλια διατηρεί ανοιχτές τις «γέφυρες» με τη Ρωσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γερμανική ακροδεξιά θα συμμετάσχει με δύο βουλευτές της σε «διεθνές συμπόσιο» για την προοπτική συνεργασίας μεταξύ του μπλοκ των BRICS και της Ευρώπης, που θα διεξαχθεί στο Σότσι στα μέσα του μήνα.

Επ’ αφορμής δε του ταξιδιού, οι δύο βουλευτές της AfD προγραμμάτιζαν συνάντηση και με τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου.

Μετά το σάλο ωστόσο που προκάλεσε στο Βερολίνο η είδηση, γραφεί η εφημερίδα Die Welt, η συνάντηση ακυρώθηκε από το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα.

Είχαν προηγηθεί ισχυρισμοί σε βάρος του για δόλιες μεθοδεύσεις.

Μιλώντας στο περιοδικό Der Spiegel, ο πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας στην γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή και μέλος των κυβερνώντων Χριστιανοδημομοκρατών, Τόμας Ρόβεκαμπ, επί της ουσίας κατηγόρησε την AfD ότι υποβάλλει «στοχευμένες» κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες και τις κρίσιμες υποδομές της Γερμανίας.

Πρόκειται για το είδος των πληροφοριών, υπογράμμισε, «που θα είχαν μεγάλη αξία για τις ξένες δυνάμεις, και κυρίως για τη Ρωσία, η οποία αυξάνει συνεχώς τις κατασκοπευτικές της δραστηριότητες και τις υβριδικές επιθέσεις της εναντίον της χώρας».

Το AfD απέρριψε τους ισχυρισμούς ως πολιτικά υποκινούμενους.

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

O Τραμπ δοκιμάζει το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» στη Βενεζουέλα – Και ο αέρας μυρίζει πόλεμο
O Τραμπ δοκιμάζει το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» στη Βενεζουέλα – Και ο αέρας μυρίζει πόλεμο

Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα του Χαντάρ Γκολντίν που πέθανε το 2014 στη Γάζα [βίντεο]
Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα του Χαντάρ Γκολντίν που πέθανε το 2014 στη Γάζα

Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα
Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα

Φλόριντα: Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη [βίντεο]
Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη σκοτώνοντας 4 άτομα

Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα
Καθαρός μισθός στην Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης - Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Oδηγούσε χωρίς δίπλωμα με όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού - Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

