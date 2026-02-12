Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα
Η διαμάχη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με το BBC περνά πλέον σε φάση πλήρους εκδίκασης, καθώς ορίστηκε δίκη για τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με νεότερα δικαστικά έγγραφα από τη Φλόριντα.
Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απόφαση δικαστή να απορρίψει το αίτημα του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα να «παγώσει» προσωρινά η διαδικασία ανταλλαγής αποδεικτικών στοιχείων. Το δικαστήριο έκρινε ότι το αίτημα ήταν πρόωρο, επιτρέποντας έτσι στην υπόθεση να προχωρήσει κανονικά.
Τι συνέβη
Στο επίκεντρο βρίσκεται ρεπορτάζ της εκπομπής Panorama, το οποίο —κατά την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ— παρουσίασε παραποιημένα αποσπάσματα ομιλίας του, συνδέοντάς τα με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο. Οι νομικοί του υποστηρίζουν ότι το μοντάζ δημιούργησε την εντύπωση πως ο ίδιος προέτρεψε άμεσα τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο κτίριο, κάτι που χαρακτηρίζουν «ψευδές και συκοφαντικό».
Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει δύο εβδομάδες και να διεξαχθεί στο Μαϊάμι. Από την πλευρά του, το BBC ξεκαθαρίζει πως θα υπερασπιστεί σθεναρά τη θέση του, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει περαιτέρω, επικαλούμενο την εκκρεμότητα της νομικής διαδικασίας.
Παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο έγινε το επίμαχο μοντάζ, απορρίπτει κατηγορηματικά την απαίτηση αποζημίωσης και αμφισβητεί ότι στοιχειοθετείται αγωγή για δυσφήμιση ή παραβίαση εμπορικών πρακτικών.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεκδικεί αποζημίωση που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντανακλά —όπως υποστηρίζει η πλευρά του— τη βαρύτητα της ζημίας που υπέστη.
Τις επόμενες εβδομάδες, το BBC αναμένεται να καταθέσει αίτηση απόρριψης της αγωγής. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, θα υποστηρίξει ότι το δικαστήριο της Φλόριντα δεν έχει προσωπική δικαιοδοσία επί του οργανισμού, ότι ο τόπος εκδίκασης δεν είναι ο ενδεδειγμένος και ότι ο ενάγων δεν έχει διατυπώσει επαρκώς τεκμηριωμένη νομική αξίωση.
Η τελευταία δικαστική εντολή, πάντως, δεν επηρεάζει την πρόθεση του BBC να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση έως τις 17 Μαρτίου 2026. Μέχρι τότε, η διαδικασία συγκέντρωσης και ανταλλαγής εγγράφων θα συνεχιστεί κανονικά.
*Mε πληροφορίες από: BBC
