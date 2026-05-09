«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» – Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία

Νέα κομμάτια προστίθενται στο σκοτεινό παζλ της μυστηριώδους εξαφάνισης στη Νέα Ιωνία το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου 11ης Νοεμβρίου 1995, όταν η Ολυμπία Κηρύκου εξαφανίστηκε από προσώπου γης.

Η έρευνα του «Τούνελ» έφτασε μέχρι τη Σαντορίνη έπειτα από μαρτυρία που επανέφερε στο προσκήνιο ένα σενάριο που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, η Ολυμπία ζει στη Σαντορίνη, έχει παντρευτεί και έχει δύο παιδιά. προκειμένου να βρει .

«Αυτή η κοπέλα πάντα μου έκανε εντύπωση… Ήταν τόσο όμορφη και χάθηκε τόσο ξαφνικά. Η… μου είπε ότι την είδαν στη Σαντορίνη. Ότι είχε παντρευτεί άλλον και είχε δύο παιδιά. Τα κρατούσε από τα χέρια. Απόρησα».

Η πληροφορία αυτή, τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2015 – 2016. Η μάρτυρας δεν κρύβει τις επιφυλάξεις της για τη στάση και τον χαρακτήρα της γυναίκας που της μετέφερε αυτή την είδηση. «Πιστεύω ότι κρύβει πράγματα», λέει.

«Πράγματι στη Σαντορίνη υπήρχε μια Ολυμπία από τη Βέροια, εγώ τότε ήμουν 26 χρόνων» λέει ο μάρτυρας

Η έρευνα της εκπομπής στράφηκε στη Σαντορίνη έπειτα από μαρτυρία φιλικού προσώπου, συγγενή της Ολυμπίας. Σύμφωνα με όσα της ειπώθηκαν, η Ολυμπία ζει στο νησί με τη νέα της οικογένεια, την είδαν γνωστοί τους εκεί άρα δεν πρέπει να την ψάχνουν.

Το «Τούνελ» εντόπισε μια Ολυμπία με κοινά στοιχεία που ζει στη Σαντορίνη και στο πλαίσιο της έρευνας επικοινώνησε με τον τότε σύντροφό της. «Πράγματι στη Σαντορίνη υπήρχε μια Ολυμπία από τη Βέροια αλλά με το επίθετο ….. Εγώ τότε ήμουν 26 χρόνων. Ήταν ελεύθερη, είχε μια φίλη στη Σαντορίνη και θυμάμαι πως είχε σπουδάσει φιλολογία και κατέβηκε στο νησί, επαγγελματικά, σεζόν», λέει ο ίδιος.

Και προσθέτει: «Στο νησί είχε έρθει για να εργαστεί, σεζόν. Αυτή την Ολυμπία ήξερα εγώ και είχα γνωρίσει και τον αδελφό της στην πορεία που είχε έρθει και εκείνος στο νησί. Μετά γνώρισα και τους γονείς της αφού τους είχα επισκεφθεί στο σπίτι τους στη Βέροια. Η Ολυμπία αυτή δούλευε τότε σε τουριστικό πρακτορείο της Σαντορίνης και ήταν περίπου 29 χρόνων».

Συνεχίζοντας την έρευνα, το «Τούνελ» εντόπισε την Ολυμπία της Σαντορίνης, η οποία σήμερα διαμένει στη Βόρεια Ελλάδα. Η ίδια έδωσε τη δική της απάντηση, βάζοντας τέλος στο σενάριο που την συνέδεε με την πολύκροτη υπόθεση.

«Δεν είμαι εγώ. Γνωρίζω για την έρευνα που γίνεται αλλά δεν έχω καμία απολύτως σχέση. Έζησα πράγματι στη Σαντορίνη, έχω φύγει όμως από εκεί εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια. Δεν είμαι η γυναίκα που αναζητάτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής έφτασαν μαρτυρίες που αναφέρουν πως προσωπικά στοιχεία της αγνοούμενης Ολυμπίας χρησιμοποιούνται από κάποιο άλλο άτομο.

Συγκεκριμένα η Αγγελική Νικολούλη σημείωσε: «Είναι ένα μπέρδεμα που θέλει μια έρευνα πιο βαθιά. Γιατί είχαμε βρει από το Κτηματολόγιο ότι κάποια στοιχεία της ήταν ακόμα ενεργά. Βέβαια δεν έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, δεν έχει πεθάνει και μπορεί να υπήρχαν τα στοιχεία αυτά. Μας ήρθε ένα μήνυμα από κάποιους τηλεθεατές που έκαναν την έρευνά τους ότι κάποια από τα στοιχεία της κυκλοφορούν αλλού. Κάποιος τα έχει».

Ολυμπία Κηρύκου: Η τελευταία διαδρομή

Το «Τούνελ» είχε φτάσει και μέχρι τη Νέα Ιωνία όπου έμενε η Ολυμπία με τον σύζυγό της. Όπως λέει ο αδελφός της, που δεν έχει σταματήσει να την ψάχνει, η κουνιάδα της αδελφής του δούλευε σε κοντινή περιοχή και αυτός ήταν και ο λόγος που συνήθιζε να την παίρνει από το σπίτι και να την μεταφέρει με το αυτοκίνητό της.

«Δεν είχε αυτοκίνητο η Ολυμπία. Θεωρώ ότι το λογικό θα ήταν να επιστρέψουν και μαζί. Δεν ξέρω αν η Ολυμπία της ζήτησε να μην την περιμένει. Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση από την Καίτη. Δεν αναφέρει ποτέ ότι της είπε κάτι η αδελφή μου αλλά ούτε στη συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή της κυρίας Νικολούλη είχε πει κάτι τέτοιο» λέει.

Εκείνο το πρωινό ξεκίνησαν γύρω στις οκτώ. Μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια που όμως προκαλεί εντύπωση, το παλτό που φορούσε η Ολυμπία, παρά τις ήπιες καιρικές συνθήκες. «Η Καίτη σχολίασε το παλτό που φορούσε η αδελφή μου καθώς δεν ήταν μια μέρα με κρύο που θα δικαιολογούσε κάτι τέτοιο. Η αδελφή μου της απάντησε ότι κρύωνε».

Ένα ακόμη στοιχείο που προβληματίζει, είναι τα κλειδιά του σπιτιού της που βρέθηκαν στη θήκη της πόρτας του συνοδηγού αλλά και η συμπεριφορά της που ήταν ασυνήθιστη. Σύμφωνα με την κουνιάδα της, η Ολυμπία εκείνη την ημέρα νευρική, στενοχωρημένη και απόμακρη.

Η κουνιάδα της, για πρώτη φορά, αποκάλυψε στοιχεία άγνωστα μέχρι και στον ίδιο τον αδερφό που την άκουγε έκπληκτος. «Κάποια στιγμή την άφησα και ο Στάθης, ο εργοδότης της, την είδε να κατευθύνεται σε άλλο δρόμο. Μου είχε πει να μην την περιμένω, γιατί θα πήγαινε στην Κική η οποία έκανε μετακόμιση στο γραφείο της».

Η ίδια διστακτικά παραδέχτηκε ότι γνώριζε για μια γνωριμία της Ολυμπίας με έναν άνδρα.

«Από την ίδια την Ολυμπία ήξερα πως κατά τη διάρκεια διακοπών τους με την Κική, είχε γνωρίσει κάποιον άντρα, ο οποίος της έδωσε το τηλέφωνό του. Μου το είχε εκμυστηρευτεί, γιατί ήξερε ότι δεν θα μιλήσω. Μου είχε αναφέρει και μια παλαιότερη σχέση της, πριν τον γάμο, κάπου στα Μεσόγεια – πιθανόν στα Σπάτα – με έναν άντρα που μετά τον χωρισμό τους, έφτασε στο σημείο να γράφει το όνομά της σε τοίχους, καθώς δεν μπορούσε να αποδεχτεί το τέλος της σχέσης τους και την ενοχλούσε. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του», καταλήγει.

Η μαρτυρία της φίλης της

Η Κική είναι το πρόσωπο που κατονομάζεται στο σημείωμα που άφησε η Ολυμπία στον σύζυγό της προτού εξαφανιστεί. Το άτομο με το οποίο είχε κανονίσει να συναντηθεί, όπως έγραφε. Η ίδια υποστηρίζει ότι η σχέση τους είχε περάσει φάσεις απόστασης, αλλά λίγο πριν την εξαφάνιση είχαν έρθει πάλι κοντά. Κολλητή φίλη της, όμως, ήταν η Βάσω, τονίζει.

«Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν προβλήματα στον γάμο της και η ίδια είχε επιδιώξει να έρθουμε πάλι κοντά. Πήγαμε μαζί διακοπές στη Σκόπελο γιατί είχε εισιτήρια από τον κοινωνικό τουρισμό και δεν ήθελε να πάει ο άντρας της. Ο Δημήτρης επέμενε πιο πολύ να πάμε μαζί, γιατί εκείνος δούλευε και θα έχαναν τα εισιτήρια. Εκεί, είχαμε γνωρίσει σε ένα μπαρ δύο παιδιά. Ήμασταν και μικρές. Ο ένας ήταν Έλληνας και ο άλλος Δανός, που έφυγε την επόμενη μέρα».

Ωστόσο, αποκλείει κάθε ενδεχόμενο βαθύτερης σχέσης και φυγής στο εξωτερικό. «Όταν εξαφανίστηκε η Ολυμπία είχα πάει και είχα βρει τον Έλληνα γιατί ήξερα ότι είχε ένα μπαρ στην Κηφισιά και τον είχα ρωτήσει αν υπήρχε περίπτωση, η Ολυμπία να είχε επαφή με τον Δανό. Και εκείνος μου το είχε αποκλείσει. Η Ολυμπία δεν μιλούσε καλά Αγγλικά, δεν είχε ούτε διαβατήριο. Δεν θα μπορούσε να φύγει από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αντάλλαξαν τηλέφωνα αλλά πιστεύω ότι θα το μάθαινα. Θα μου το έλεγε η Ολυμπία».

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι αποκαλύψεις της για τον γάμο της Ολυμπίας. «Ήταν απλώς απελπισμένη από τον γάμο της και αισθανόταν ανεπιθύμητη, γι’ αυτό φλέρταρε ένα βράδυ. Στη Σκόπελο μου είπε πρώτη φορά ότι με τον άντρα της είχαν προβλήματα. Δεν είχαν καμία ερωτική επαφή έναν χρόνο περίπου και το σόι της την πίεζε να κάνει παιδί».

Στη συνέχεια, λέει ότι το ζευγάρι είχε πάει διακοπές στην Πάρο αλλά εκείνος δεν ήθελε ούτε να τον ακουμπάει. «Τώρα αν ο άντρας της είχε εξωσυζυγική σχέση, πράγμα πολύ πιθανό, δεν το ξέρω. Πάντως δεν ήταν και φυσιολογικό στην ηλικία μας να μην θέλει ερωτική επαφή. Δεν ήταν και καμία άσχημη η Ολυμπία».

Η μεγαλύτερη ανατροπή όμως, αφορά το σημείωμα που άφησε στον σύζυγό της. «Ήταν ανεξήγητο το σημείωμα δεν είχε καμία σχέση με μένα. Ούτε μου είπε το προηγούμενο βράδυ να την καλύψω για να πάει κάπου και ότι θα έλεγε ψέματα στον Δημήτρη. Γι’ αυτό ήμουν και η πρώτη που ανησύχησε και την έψαξε».

Η φίλη της θυμάται ότι πήγε κάποια στιγμή να πάρει πράγματα από το γραφείο αλλά όχι εκείνο το Σαββατοκύριακο και ούτε είχε ζητήσει από την Ολυμπία βοήθεια. «Δεν είχα να μετακομίσω τίποτα. Επειδή είχα τη γιορτή μου μάλιστα το Σάββατο, είχα κανονίσει να βγούμε έξω με τις φίλες μου να τις κεράσω και θα ερχόταν και η Ολυμπία».

Όταν επικοινώνησε με τον σύζυγο της Ολυμπίας, εκείνος φάνηκε έκπληκτος. «Εγώ τον πήρα τηλέφωνο να την ξυπνήσει και εκείνος μου λέει ‘δεν είναι μαζί σου;’ και του απάντησα ‘όχι… από πού κι ως πού να είναι μαζί μου, ρε Δημήτρη;’… και τότε ξεκίνησε η αναζήτηση».

Η ίδια αποκαλύπτει και μια έντονη, σχεδόν προφητική στιγμή το βράδυ πριν από την εξαφάνιση. «Εκείνο το βράδυ την ρώτησα για τη σχέση με τον άντρα της και με διαβεβαίωσε ότι όλα πήγαιναν καλύτερα γι’ αυτό έπεσα από τα σύννεφα μετά. Επέμενε να μείνω σπίτι, να θυμηθούμε τα παλιά… σαν να ήθελε να αποχαιρετήσει».