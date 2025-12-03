Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για μία από τις πλέον μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Η υπόθεση της Ολυμπίας Κηρύκου, που αγνοείται από τις 11 Νοεμβρίου 1995, αναβιώνει έπειτα από τριάντα ολόκληρα χρόνια σιωπής, χάρη στις ενέργειες ιδιωτικού ερευνητή και τη συνδρομή νέων στοιχείων.

Η 29χρονη τότε Ολυμπία Κηρύκου, παντρεμένη επί μία δεκαετία με τον Δημήτρη Δημόπουλο, φέρεται να εξαφανίστηκε κατά τη διαδρομή προς την εργασία της, στο κατάστημα «ΡΕΞ». Σύμφωνα με την αρχική δήλωση της κουνιάδας της, την οποία και επέβαινε στο όχημά της, η Ολυμπία αποβιβάστηκε στη Νέα Ιωνία, ωστόσο ποτέ δεν έφτασε στον χώρο εργασίας της. Η απουσία της, πρωτοφανής για τα δεδομένα της οικογένειας, σήμανε συναγερμό.

Το περιβόητο σημείωμα και τα ερωτήματα

Την ημέρα της εξαφάνισης, ο σύζυγός της βρήκε στο σπίτι ένα σημείωμα που έγραφε:

«Δημήτρη, θα έρθει η Κική να με πάρει από τη δουλειά, θα πάμε κάτι πράγματα στην Ελευσίνα και θα γυρίσουμε, φάε και κοιμήσου, Ολυμπία».

Ωστόσο, η έρευνα έδειξε πως η Ολυμπία δεν είχε προγραμματίσει ποτέ να μεταβεί στην Ελευσίνα εκείνη την ημέρα, ούτε να συναντήσει τη φίλη της. Το σημείωμα αυτό, μαζί με ανώνυμα τηλεφωνήματα που δέχθηκε η οικογένεια μετά την εξαφάνιση, αποτελούν τους κεντρικούς άξονες ενός θρίλερ που παρέμενε άλυτο.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε την Κυριακή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα της Νέας Ιωνίας, αλλά έκτοτε η υπόθεση παρέμεινε στα αζήτητα των νομικών ενεργειών. Κανένας μάρτυρας δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει.

Η ανατροπή μετά από 30 χρόνια

Πριν από λίγες ημέρες, ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμόν, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με την υπόθεση, προέβη σε ανακοινώσεις που άναψαν «ένα κεράκι ελπίδας».

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η υπόθεση έχει πλέον ανατεθεί σε εισαγγελέα. Με τη συνδρομή του ιδιωτικού ερευνητή, ο αδελφός της αγνοουμένης έδωσε δείγμα DNA, κίνηση-κλειδί για την ταυτοποίηση τυχόν ευρημάτων.

Η έρευνα του κ. Βεραμόν αμφισβητεί την αξιοπιστία της επίμαχης διαδρομής της ημέρας της εξαφάνισης, προσθέτοντας νέα, κρίσιμα ερωτήματα. Όλοι αναμένουν τώρα τις ενέργειες του εισαγγελέα και το πώς θα χειριστεί την υπόθεση που δείχνει να ξυπνά από τον λήθαργο των τριάντα ετών.

«Είμαστε δικαιωμένοι με αυτό που συνέβη. Θα κάνουμε τα πάντα για να βρούμε την Ολυμπία. Ο κόσμος έχει αγαπήσει την Ολυμπία και όλοι μας ρωτούν για τις νομικές ενέργειες και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Θαρρώ πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βούλα Δημητριάδου που με βοήθησε σε αυτή τη προσπάθεια και τον Εγκληματολόγο Νίκο Αρκουλή για τη σύνταξη της αναφοράς.» τονίζει μιλώντας στο ΙΝ ο ιδιωτικός ερευνητής.