Σάββατο 25 Απριλίου 2026
25.04.2026 | 08:08
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Ελλάδα 25 Απριλίου 2026, 09:05

Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης

Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τότε Ολυμπίας Κηρύκου λίγα μόλις βήματα από τον χώρο που εργαζόταν, το Φως στο Τούνελ εξετάζει νέα δεδομένα που ανατρέπουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου από την Νέα Ιωνία, το πρωί της 11ης Νοεμβρίου του 1995, όταν τα ίχνη της χάθηκαν λίγα μόλις βήματα από τον χώρο όπου εργαζόταν.

«Τότε η έρευνα των Αρχών δεν ήταν αυτή που έπρεπε – Οι Αρχές δεν με ενόχλησαν καθόλου για την αδελφή μου»

Η γυναίκα, που τότε ήταν 29 ετών, είχε αφήσει πίσω της ένα αινιγματικό σημείωμα και πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων, με τις μαρτυρίες τις σκιές στην προσωπική της ζωή και τα οικονομικά ζητήματα να συνθέτουν το παζλ του μυστηρίου. Ο αδελφός της Γιώργος δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να την αναζητά.

«Έχω ενημερωθεί ότι έχουν επανεκκινήσει την υπόθεση στον εισαγγελέα, μήπως και μάθουμε επιτέλους τι είχε συμβεί με την αδελφή μου. Τότε η έρευνα των Αρχών δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Οι Αρχές δεν με ενόχλησαν καθόλου για την αδελφή μου. Μάλιστα, όταν είχαμε καταθέσει την εξαφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Ιωνίας, μου είχαν πει συγκεκριμένα: ‘Αν μάθετε κάτι, μας ενημερώνετε, αν μάθουμε εμείς, σας ενημερώνουμε’. Από τότε, σιωπή. Ούτε μας βοήθησαν, να πουν στον πατέρα μου, πρέπει να κάνεις αυτές τις κινήσεις για να συνδράμουμε κι εμείς, δεν μας βοήθησαν πουθενά», λέει με εμφανή συγκίνηση.

Επίσης, μόλις τώρα κλήθηκε να δώσει δείγμα DNA. «Με εντολή εισαγγελέα, αλλιώς δεν θα μου ζητούσαν» τονίζει.

Οι γονείς τους έφυγαν από τη ζωή με τον καημό της εξαφάνισης της κόρης τους. «Υπήρχε μια ωραία ατμόσφαιρα στην οικογένειά μας, μια καλή διάθεση» λέει ο ίδιος, αλλά όλα άλλαξαν μετά τον γάμο της. «Πιστεύω ότι το έκανε κάτω από την πίεση των δικών μας, η αφορμή για να βγαίνει από το σπίτι, ήθελε να έχει μια σχέση για να βγαίνει, να ξεφύγει. Μετά ήρθε ο γάμος, αλλά δεν τον πολυήθελε τον συγχωρεμένο τον Δημήτρη».

Ο σύζυγος της Ολυμπίας πέθανε πρόσφατα, μόλις στα πενήντα του χρόνια. Όπως λέει ο αδελφός της, έμαθε πρόσφατα από μια φίλη της ότι η αδελφή του ταλαιπωριόταν στον γάμο της, με φωνές και καυγάδες και σκεφτόταν το διαζύγιο λίγο πριν εξαφανιστεί. «Η μητέρα μου όμως την απέτρεψε, της είπε ‘μην τολμήσεις να χωρίσεις, ούτε να πατήσεις εδώ στο σπίτι χωρισμένη, τι θα λέει η γειτονιά;’. Πιστεύω ότι αν ζει, ίσως έφυγε με κάποιον εντελώς άγνωστο, που δεν ήξερε κανένας μας», συνέχισε ο αδελφός της.

Η τελευταία διαδρομή της Ολυμπίας

Το «Τούνελ» επέστρεψε στη Νέα Ιωνία όπου έμενε η Ολυμπία με τον σύζυγό της. Ο αδελφός ακολουθεί με την κάμερα στην τελευταία διαδρομή της, προτού εκείνη εξαφανιστεί.

Ο κ. Γιώργος εξηγεί ότι η κουνιάδα της αδελφής του δούλευε σε κοντινή περιοχή και αυτός ήταν και ο λόγος που συνήθιζε να την παίρνει από το σπίτι και να την μεταφέρει με το αυτοκίνητό της. «Δεν είχε αυτοκίνητο η Ολυμπία. Θεωρώ ότι το λογικό θα ήταν να επιστρέψουν και μαζί. Δεν ξέρω αν η Ολυμπία της ζήτησε να μην την περιμένει. Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση από την Καίτη. Δεν αναφέρει ποτέ ότι της είπε κάτι η αδελφή μου αλλά ούτε στη συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή της κυρίας Νικολούλη είχε πει κάτι τέτοιο» λέει.

Εκείνο το πρωινό ξεκίνησαν γύρω στις οκτώ. Μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια που όμως προκαλεί εντύπωση, το παλτό που φορούσε η Ολυμπία, παρά τις ήπιες καιρικές συνθήκες. «Η Καίτη σχολίασε το παλτό που φορούσε η αδελφή μου καθώς δεν ήταν μια μέρα με κρύο που θα δικαιολογούσε κάτι τέτοιο. Η αδελφή μου της απάντησε ότι κρύωνε».

Ένα ακόμη στοιχείο που προβληματίζει, είναι τα κλειδιά του σπιτιού της που βρέθηκαν στη θήκη της πόρτας του συνοδηγού αλλά και η συμπεριφορά της που ήταν ασυνήθιστη. Σύμφωνα με την κουνιάδα της, η Ολυμπία εκείνη την ημέρα νευρική, στενοχωρημένη και απόμακρη.

Η κουνιάδα της, για πρώτη φορά, αποκάλυψε στοιχεία άγνωστα μέχρι και στον ίδιο τον αδερφό που την άκουγε έκπληκτος. «Κάποια στιγμή την άφησα και ο Στάθης, ο εργοδότης της, την είδε να κατευθύνεται σε άλλο δρόμο. Μου είχε πει να μην την περιμένω, γιατί θα πήγαινε στην Κική η οποία έκανε μετακόμιση στο γραφείο της».

Η ίδια διστακτικά παραδέχτηκε ότι γνώριζε για μια γνωριμία της Ολυμπίας με έναν άνδρα.

«Από την ίδια την Ολυμπία ήξερα πως κατά τη διάρκεια διακοπών τους με την Κική, είχε γνωρίσει κάποιον άντρα, ο οποίος της έδωσε το τηλέφωνό του. Μου το είχε εκμυστηρευτεί, γιατί ήξερε ότι δεν θα μιλήσω. Μου είχε αναφέρει και μια παλαιότερη σχέση της, πριν τον γάμο, κάπου στα Μεσόγεια – πιθανόν στα Σπάτα – με έναν άντρα που μετά τον χωρισμό τους, έφτασε στο σημείο να γράφει το όνομά της σε τοίχους, καθώς δεν μπορούσε να αποδεχτεί το τέλος της σχέσης τους και την ενοχλούσε. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του», καταλήγει.

Η μαρτυρία της φίλης της

Η μαρτυρία-κλειδί της στενής φίλης της αγνοούμενης, της Κικής, με την οποία είχαν πάει διακοπές στο νησί που αναφέρει η κουνιάδα, αλλάζει τα δεδομένα. Η Κική είναι και το πρόσωπο που κατονομάζεται στο σημείωμα που άφησε η Ολυμπία στον σύζυγό της προτού εξαφανιστεί. Το άτομο με το οποίο είχε κανονίσει να συναντηθεί, όπως έγραφε.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η σχέση τους είχε περάσει φάσεις απόστασης, αλλά λίγο πριν την εξαφάνιση είχαν έρθει πάλι κοντά. Κολλητή φίλη της, όμως, ήταν η Βάσω, τονίζει.

«Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν προβλήματα στον γάμο της και η ίδια είχε επιδιώξει να έρθουμε πάλι κοντά. Πήγαμε μαζί διακοπές στη Σκόπελο γιατί είχε εισιτήρια από τον κοινωνικό τουρισμό και δεν ήθελε να πάει ο άντρας της. Ο Δημήτρης επέμενε πιο πολύ να πάμε μαζί, γιατί εκείνος δούλευε και θα έχαναν τα εισιτήρια. Εκεί, είχαμε γνωρίσει σε ένα μπαρ δύο παιδιά. Ήμασταν και μικρές. Ο ένας ήταν Έλληνας και ο άλλος Δανός, που έφυγε την επόμενη μέρα».

Ωστόσο, αποκλείει κάθε ενδεχόμενο βαθύτερης σχέσης και φυγής στο εξωτερικό. «Όταν εξαφανίστηκε η Ολυμπία είχα πάει και είχα βρει τον Έλληνα γιατί ήξερα ότι είχε ένα μπαρ στην Κηφισιά και τον είχα ρωτήσει αν υπήρχε περίπτωση, η Ολυμπία να είχε επαφή με τον Δανό. Και εκείνος μου το είχε αποκλείσει. Η Ολυμπία δεν μιλούσε καλά Αγγλικά, δεν είχε ούτε διαβατήριο. Δεν θα μπορούσε να φύγει από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αντάλλαξαν τηλέφωνα αλλά πιστεύω ότι θα το μάθαινα. Θα μου το έλεγε η Ολυμπία».

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι αποκαλύψεις της για τον γάμο της Ολυμπίας. «Ήταν απλώς απελπισμένη από τον γάμο της και αισθανόταν ανεπιθύμητη, γι’ αυτό φλέρταρε ένα βράδυ. Στη Σκόπελο μου είπε πρώτη φορά ότι με τον άντρα της είχαν προβλήματα. Δεν είχαν καμία ερωτική επαφή έναν χρόνο περίπου και το σόι της την πίεζε να κάνει παιδί».

Στη συνέχεια, λέει ότι το ζευγάρι είχε πάει διακοπές στην Πάρο αλλά εκείνος δεν ήθελε ούτε να τον ακουμπάει. «Τώρα αν ο άντρας της είχε εξωσυζυγική σχέση, πράγμα πολύ πιθανό, δεν το ξέρω. Πάντως δεν ήταν και φυσιολογικό στην ηλικία μας να μην θέλει ερωτική επαφή. Δεν ήταν και καμία άσχημη η Ολυμπία».

Η μεγαλύτερη ανατροπή όμως, αφορά το σημείωμα που άφησε στον σύζυγό της. «Ήταν ανεξήγητο το σημείωμα δεν είχε καμία σχέση με μένα. Ούτε μου είπε το προηγούμενο βράδυ να την καλύψω για να πάει κάπου και ότι θα έλεγε ψέματα στον Δημήτρη. Γι’ αυτό ήμουν και η πρώτη που ανησύχησε και την έψαξε».

Η φίλης της θυμάται ότι πήγε κάποια στιγμή να πάρει πράγματα από το γραφείο αλλά όχι εκείνο το Σαββατοκύριακο και ούτε είχε ζητήσει από την Ολυμπία βοήθεια. «Δεν είχα να μετακομίσω τίποτα. Επειδή είχα τη γιορτή μου μάλιστα το Σάββατο, είχα κανονίσει να βγούμε έξω με τις φίλες μου να τις κεράσω και θα ερχόταν και η Ολυμπία».

Όταν επικοινώνησε με τον σύζυγο της Ολυμπίας, εκείνος φάνηκε έκπληκτος. «Εγώ τον πήρα τηλέφωνο να την ξυπνήσει και εκείνος μου λέει ‘δεν είναι μαζί σου;’ και του απάντησα ‘όχι… από πού κι ως πού να είναι μαζί μου, ρε Δημήτρη;’… και τότε ξεκίνησε η αναζήτηση».

Η ίδια αποκαλύπτει και μια έντονη, σχεδόν προφητική στιγμή το βράδυ πριν από την εξαφάνιση. «Εκείνο το βράδυ την ρώτησα για τη σχέση με τον άντρα της και με διαβεβαίωσε ότι όλα πήγαιναν καλύτερα γι’ αυτό έπεσα από τα σύννεφα μετά. Επέμενε να μείνω σπίτι, να θυμηθούμε τα παλιά… σαν να ήθελε να αποχαιρετήσει».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα

Αντίστροφη μέτρηση για την αντιπυρική περίοδο - Τα «αναποτελεσματικά» πρόστιμα- Ο πολύ καλός υδρολογικά χειμώνας- Τι θα εφαρμοστεί το φετινό καλοκαίρι από το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας- Μιλούν στο in: Ηλίας Τζηρίτης, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Κώστας Λαγουβάρδος- Τι λέει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σεισμός Κρήτη: Η εκτίμηση Χουλιάρα για τη σεισμική ακολουθία

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»

Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου

Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας

Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα
Μεγάλες προσδοκίες 25.04.26

Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα

Αντίστροφη μέτρηση για την αντιπυρική περίοδο - Τα «αναποτελεσματικά» πρόστιμα- Ο πολύ καλός υδρολογικά χειμώνας- Τι θα εφαρμοστεί το φετινό καλοκαίρι από το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας- Μιλούν στο in: Ηλίας Τζηρίτης, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Κώστας Λαγουβάρδος- Τι λέει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Το ένα στα τρία ακίνητα παραμένει αναξιοποίητο

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό - Η διαδικασία βήμα-βήμα

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Φύλλια Πολίτη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
