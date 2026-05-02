Πάνω από τριάντα χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου, της 11ης Νοεμβρίου 1995, όταν τα ίχνη της Ολυμπίας Κηρύκου χάνονται στη Νέα Ιωνία. Νέα κομμάτια προστίθενται στο σκοτεινό παζλ της εξαφάνισης της νεαρής γυναίκας, μέσα από την έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

«Μου είπε ότι η Ολυμπία ζούσε στη Σαντορίνη με δύο παιδιά…»

Μια μαρτυρία που έρχεται από το συγγενικό χώρο της αγνοούμενης, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα σενάριο που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε.

Η μάρτυρας που παρακολουθεί την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, αναφέρει όσα της είπε συγγενικό πρόσωπο της αγνοούμενης.

«Αυτή η κοπέλα πάντα μου έκανε εντύπωση… Ήταν τόσο όμορφη και χάθηκε τόσο ξαφνικά. Η… μου είπε ότι την είδαν στη Σαντορίνη. Ότι είχε παντρευτεί άλλον και είχε δύο παιδιά. Τα κρατούσε από τα χέρια. Απόρησα».

Η πληροφορία αυτή, τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2015-2016. Η ίδια, δεν κρύβει τις επιφυλάξεις της για τη στάση και τον χαρακτήρα της γυναίκας που της μετέφερε αυτή την είδηση.

«Πιστεύω ότι κρύβει πράγματα, είναι τέτοιος ο χαρακτήρας της, δεν ξέρω πως να το πω… Δεν είναι δηλαδή μία κοπέλα που δεν είναι πονηρή.»

Κλείνοντας, προσθέτει μια ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια για τον άντρα της αγνοούμενης. «Ο σύζυγος της Δημήτρης δεν ήθελε να βγάλει την Ολυμπία σε αφάνεια ενώ η δικοί του επέμεναν να το κάνει για τα κληρονομικά. Ο Μίμης δεν ήθελε με τίποτα».

«Ήμουν στο γλέντι που έκανε πριν χαθεί…»

Το «Τούνελ» φέρνει στο φως τη μαρτυρία συγγενικού προσώπου της οικογένειας, που ήταν παρών στη τελευταία χαρούμενη στιγμή, πριν χαθούν τα ίχνη της Ολυμπίας Κηρύκου.

«Στο βίντεο που δείξατε από τη γιορτή του συζύγου της Δημήτρη, φαίνομαι και εγώ. Γελούσαμε περνούσαμε όμορφα , χορεύαμε, διασκεδάζαμε και όταν έμαθα ότι η Ολυμπία εξαφανίστηκε, μια εβδομάδα μετά, σοκαρίστηκα. Δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε λογικά αυτό το γεγονός. Δεν είχε δώσει κάποια αφορμή. Εγώ έβλεπα δύο αγαπημένα παιδιά. Δηλαδή σε εμάς αυτό έδειχναν, τώρα όταν κλείνει πόρτα του σπιτιού δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα. Δεν νομίζω ότι ισχύει πως η Ολυμπία χαιρετούσε την κάμερα. Ήταν χαρούμενη ή τουλάχιστον έτσι έδειχνε σε εμάς. Το μόνο που την προβλημάτιζε ήταν η δουλειά της.»

Την εξαφάνιση της, όπως λέει την έμαθε από αλλού αρκετές μέρες μετά.

«Το κρατούσαν μυστικό από εμάς, δεν ξέρω γιατί. Όταν το έμαθα ξαφνιάστηκα. Που πήγε και χάθηκε; Έφυγε μου είπαν, εξαφανίστηκε. Πέσαμε από τα σύννεφα. Φυσικά το είδαμε και στην τηλεόραση όταν προβλήθηκε και έγινε γνωστό σε όλους. Εγώ απορούσα γιατί δεν το έλεγαν νωρίτερα ώστε να γίνουν γρήγορα οι έρευνες να βρεθεί το κορίτσι. Και η δική της οικογένεια δεν ήθελε πολλά. Οι γονείς της ήταν καλοί άνθρωποι, φοβούνταν όμως τι θα πει ο κόσμος. Ο Δημήτρης ούτε στα επόμενα χρόνια μας είπε κάτι. Δεν θέλαμε να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Είχε χάσει και την δουλειά του, είχε και θέματα υγείας, είχε πάθει κάτι σαν εγκεφαλικό. Ήταν χάλια, στο κρεβάτι. Η κουνιάδα της μίλησε για μια εμμονική σχέση της από το παρελθόν στα Μεσόγεια αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Η Ολυμπία ως άνθρωπος ήταν πολύ συνεπής στο σύζυγό της, στη δουλειά της, σε όλα της. Ήταν μία κυρία. Νοικοκυρά στο σπίτι της και δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα για τίποτα. Ήταν υπόδειγμα», καταλήγει.

Τι λέει φίλη που έμενε δίπλα στο ζευγάρι

Η γυναίκα που ζούσε δίπλα στην Ολυμπία και τον σύζυγό της, μιλά στην εκπομπή για όσα έβλεπε καθημερινά και κυρίως για όσα δεν προμήνυαν την εξαφάνιση.

«Έμενα στην Καλογρέζα, κοντά στο σπίτι του Μίμη. Το μπαλκόνι μου έβλεπε στην αυλή του ισογείου όπου έμενε με την Ολυμπία. Έβλεπα τα πάντα… και άκουγα τα πάντα. Ο Μίμης ήταν κύριος απέναντί της. Ένας άνθρωπος ήρεμος, με σεβασμό. Και οι γονείς του, όταν εξαφανίστηκε η Ολυμπία, κατέρρευσαν. Το σοκ ήταν τεράστιο. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Είχαν διαλυθεί από τη στεναχώρια τους. Τα έζησα όλα από κοντά, γιατί έμενα δίπλα τους όταν συνέβη. Το βίντεο από το γλέντι που δείξατε είναι από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Η κοπέλα με τα ξανθά μαλλιά και τη ροζ μπλούζα που φάνηκε στο βίντεο, είναι η…. Ήταν φίλη της. Έκαναν παρέα και με τον άνδρα της, τον Μίμη.»

Όπως αναφέρει σε δημοσιογράφο της εκπομπής, ρώτησε την συγκεκριμένη κοπέλα αν η Ολυμπία της είχε εκμυστηρευτεί κάτι συγκεκριμένο.

«Μένει πλέον σε άλλη περιοχή της χώρας και έχει οικογένεια. Διατηρούμε όμως στενή επαφή και μου ζήτησε να σας μεταφέρω ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την εξαφάνιση. Πέσαμε όλοι από τα σύννεφα, γιατί έδειχναν αγαπημένοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάθε Σάββατο που η Ολυμπία δούλευε και ο Μίμης ήταν στο σπίτι, εκείνος αναλάμβανε όλες τις δουλειές, τα πάντα. Και η μητέρα του, που έμενε από πάνω, τον φώναζε να φάνε, κι εκείνος απαντούσε: “Όχι, θα περιμένω την Ολυμπία”. Για τέτοιον άνθρωπο μιλάμε.

Για την εξαφάνιση της Ολυμπίας, το έμαθε όπως λέει από την πεθερά της.

«Μια μέρα άκουσα την κυρία Τριάδα να λέει: “Να πάρουμε στα νοσοκομεία, να καλέσουμε ασθενοφόρα, να μάθουμε τι έγινε”. Έβλεπα την αναστάτωση στο σπίτι τους και τη ρώτησα τι συμβαίνει. Μου απάντησε “Χάσαμε το κορίτσι”. “Ποιο κορίτσι;” τη ρώτησα. “Την Ολυμπία”, μου λέει και έπαθα σοκ. Παγώσαμε όλοι τότε στη γειτονιά. Στεναχωρηθήκαμε βαθιά. Δεν ακούστηκε ποτέ τι μπορεί να είχε συμβεί. Ό,τι μάθαμε, το μάθαμε αργότερα από την εκπομπή της Αγγελικής. Στη συνέχεια ειπώθηκαν πολλά για όλους, αλλά εγώ δεν τα πιστεύω. Ο Μίμης δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ο άνθρωπος είχε καταρρεύσει — είχε τρελαθεί από τη στεναχώρια του. Αρρώστησε και έφυγε από τη ζωή μόλις στα πενήντα του χρόνια. Χάσαμε ένα πολύ καλό παιδί. Έχω φύγει πια από τη γειτονιά αλλά δεν θυμάμαι τίποτα κακό για αυτή την οικογένεια. Μακάρι αυτή η γυναίκα να ζει…», καταλήγει.

Το άγνωστο πρόσωπο που κάλεσε πριν χαθεί….

Η έρευνα του «Τούνελ» φέρνει στο φως ένα άγνωστο ως τώρα πρόσωπο. Έναν οδηγό ταξί, ο οποίος φαίνεται πως είχε συχνά επαφή με την αγνοούμενη που δεν οδηγούσε και τον καλούσε για τις μετακινήσεις της.

Η αποκάλυψη ήρθε με έναν απρόσμενο τρόπο. Μια γυναίκα, λίγες ημέρες πριν προβληθεί η εκπομπή για την Ολυμπία μίσθωσε ταξί στη Νέα Ιωνία. Παρατήρησε πως ο οδηγός παρακολουθούσε σε επανάληψη παλιές εκπομπές του «Τούνελ» στο διαδίκτυο. Τα όσα της είπε στην συζήτηση που ακολούθησε απέκτησαν συμπωματικά εξαιρετική σημασία όταν είδε την εκπομπή.

«Μου ανέφερε ότι είχε μία πελάτισσα παλιά που την έπαιρνε από την Καλογρέζα και την πήγαινε στη δουλειά της και η οποία εξαφανίστηκε. Είπε επίσης ότι είχε πάει και είχε δώσει κατάθεση. Μου έκανε εντύπωση ότι γνώριζε πως τα κλειδιά της βρέθηκαν στην πόρτα του αυτοκινήτου της κουνιάδας. Γενικά είναι πολύ περίεργο που συνέβη όλο αυτό τώρα».

Ο οδηγός της εκμυστηρεύτηκε πως το βράδυ πριν την εξαφάνιση είχε μιλήσει με την Ολυμπία.

«Ο οδηγός ταξί μου ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ του είχε τηλεφωνήσει η Ολυμπία και του είχε πει να μην πάει να την πάρει γιατί θα την πήγαινε στη δουλειά η κουνιάδα της.

Θεωρώ σημαντική την μαρτυρία του καθώς όταν κάποιον τον γνωρίζεις αλλά δεν έχεις συγγενική σχέση, είναι πιο εύκολο να του εκμυστηρευτείς πράγματα. Ο οδηγός ταξί είναι ένας κύριος, γύρω στα εξήντα», καταλήγει.

Το «παγωμένο» σημείωμα και η αλλαγή συμπεριφοράς

Η έμπειρη γραφολόγος, Μάγδα Καμπούρη, ανέλυσε σημείωμα της αγνοούμενης γυναίκας συγκρίνοντάς το με παλαιότερα γραπτά της.

«Αυτό που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη επιστολή που άφησε πριν χαθεί, σε σχέση με τις προηγούμενες, είναι τόσο το ύφος όσο και το περιεχόμενό της. Στα παλαιότερα σημειώματα που άφηνε στον σύζυγό της, υπήρχε τρυφερότητα και μια γλυκύτητα — χρησιμοποιούσε εκφράσεις όπως “η γουτένια σου”, που φανέρωναν μια ζεστή και ισορροπημένη σχέση. Αντίθετα, το τελευταίο σημείωμα είναι λιτό και απόμακρο. Υπογράφει “ Ολυμπία”, χωρίς καμία συναισθηματική αναφορά. Αυτό δείχνει πως εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε διαφορετική ψυχολογική κατάσταση απέναντι στον σύζυγό της. Το τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια — αν τελικά έφυγε, αν συνάντησε κάποιον ή αν δεν πρόλαβε — παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, το γεγονός ότι αγνοείται τόσα χρόνια, οδηγεί αναπόφευκτα τη σκέψη σε ένα δυσάρεστο ενδεχόμενο», επισημαίνει.

Η ίδια προσθέτει ότι η αλλαγή στο ύφος παραπέμπει σε συναισθηματική αποστασιοποίηση, αν όχι σε ρήξη. «Σε κανένα άλλο σημείωμα δεν υπέγραφε ως “Ολυμπία”, αλλά χρησιμοποιούσε υποκοριστικά. Παρότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σημείωμα είναι δικό της, αξίζει να σημειωθεί πως δεν συνήθιζε να αναγράφει ημερομηνίες. Αυτό μας στερεί τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε πότε γράφτηκε — θα μπορούσε να είναι ακόμη και έναν μήνα νωρίτερα. Το στοιχείο αυτό αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες του περιεχομένου», καταλήγει.