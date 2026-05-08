Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες

Τι κι αν ακόμα δεν έχει έρθει το καλοκαίρι; Τι κι αν η τελετή των Όσκαρ μοιάζει σαν να έγινε… χθες; Ο κόσμος του θεάματος οργανώνεται ήδη για τα επόμενα μεγάλα βραβεία του 2027 και οι Χρυσές Σφαίρες αποφάσισαν να μας βάλουν στο κλίμα από νωρίς.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τελετή βραβείων στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έκανε γνωστό ότι θα επιστρέψει στις μικρές οθόνες στις 10 Ιανουαρίου 2027 μέσω του CBS και της Paramount+, στον ρόλο της παρουσιάστριας θα είναι για μια ακόμα χρονιά η Νίκι Γκλέιζερ, οι υποβολές θα ανοίξουν την 1η Ιουνίου (θα κλείσουν στις 30 Οκτωβρίου) και οι τελικές υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στις 7 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, η ανακοίνωση έκρυβε και κάτι ακόμα – ένα θέμα που έχει διχάσει τον καλλιτεχνικό χώρο: τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δημιουργίες.

«Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα έργο, δεν το αποκλείει από το να είναι υποψήφιο στα βραβεία» ξεκινάει η ανακοίνωση.

«Ο στόχος είναι η ανθρώπινη δημιουργική κατεύθυνση, η καλλιτεχνική κρίση και η συγγραφή να παραμένουν πρωταρχικά στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής» συμπληρώνει η ανακοίνωση.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη και παρόμοιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της διαδικασίας παραγωγής, ωστόσο δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το ανθρώπινο ταλέντο» ξεκαθαρίζει.

Όπως αναφέρει, η επιτροπή πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες θα αξιολογήσει τα έργα που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες και υλικό, προκειμένου να αξιολογήσει τον ρόλο της A.I. στη δημιουργική διαδικασία. «Σε περίπτωση που δεν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες, τότε το έργο αποκλείεται από τα βραβεία» καταλήγει.

Πέρα από την παραγωγή ενός έργου, το ίδιο ισχύει και για τα βραβεία των ηθοποιών, με τις Χρυσές Σφαίρες να τονίζουν ότι η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να υπάρξει μόνο για την ενίσχυση ή υποστήριξη μιας ερμηνείας, αρκεί να είναι ανθρωποκεντρική και υπό τον έλεγχο του καλλιτέχνη.