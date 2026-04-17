Η Σάντρα Μπούλοκ πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να γίνει «φίλη μας»

Η Σάντρα Μπούλοκ εμφανίστηκε στο συνέδριο «CNBC Changemakers Summit» μαζί με την διευθύνουσα σύμβουλο της Warner Bros. Pictures, Παμ Άμπντι, και ρωτήθηκε για την χρήση της τεχνητή νοημοσύνη σε χολιγουντιανές παραγωγές, με την ηθοποιό να δηλώνει ότι η βιομηχανία πρέπει «γίνει φίλη» με τα ΑΙ εργαλεία.

Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης τέθηκε στο τραπέζι της συζήτησης όταν η συντονίστρια Τζούλια Μπουρστίν αναφέρθηκε σε όλα τα τρέιλερ που έχουν δημιουργηθεί από θαυμαστές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και κυκλοφορούν για την ταινία «Practical Magic 2», στην οποία πρωταγωνιστεί η Μπούλοκ.

«Ξέρω ότι δεν είναι τέλεια, αλλά είναι επίσης ενδιαφέρον όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ασχολείται με την ταινία. Είναι συναρπαστικό», είπε η Άμπντι σχετικά με τα τρέιλερ που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρει το Variety.

«Πρέπει να το αποδεχτούμε»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι «παράξενο» να βλέπει ανθρώπους να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αναδημιουργήσουν την εικόνα της, η Σάντρα Μπούλοκ απάντησε με χιούμορ: «Λοιπόν, θα μπορούσαν να υπάρχουν και χειρότερα [πράγματα] με την εικόνα μου!».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αλλά [το ΑΙ φαινόμενο] εδώ. Πρέπει να το παρατηρήσουμε. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με έναν πραγματικά εποικοδομητικό και δημιουργικό τρόπο, να το κάνουμε φίλο μας. Πρέπει βέβαια να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που θα το χρησιμοποιήσουν για κακό και όχι για καλό. Αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει χώρος γι’ αυτό… Είναι εδώ. Πρέπει απλώς να γίνουμε φίλοι με έναν κάπως σκοτεινό τρόπο».

Η Άμπντι συμφώνησε με την πρωταγωνίστρια του «Practical Magic», λέγοντας: «Πρέπει να το αναγνωρίσουμε, πρέπει να το κατανοήσουμε και πρέπει να το εξετάσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε ως εργαλείο και, από την πλευρά της παραγωγής. Πώς θα χρησιμοποιηθεί για να μας βοηθήσει να κάνουμε καλύτερες ταινίες για τους κινηματογραφιστές; Πρέπει να είναι ένα εργαλείο για τους αφηγητές».

*Με πληροφορίες από: Variety