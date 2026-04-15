«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα

Η Σάντρα Μπούλοκ, 61, συνεχίζει να είναι το αναπάντεχο δυνατό χαρτί του Χόλιγουντ -μια παραδοχή που θα ενισχυθεί μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα της στα social media.

Μέσα σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο από την ενεργοποίηση του λογαριασμού της στο Instagram, την Τρίτη 14 Απριλίου, η ηθοποιός και παραγωγός Σάντρα Μπούλοκ κατάφερε να συγκεντρώσει το απίστευτο νούμερο των 4,3 εκατομμυρίων ακολούθων.

Η πρώτη της ανάρτηση ήταν ένα σύντομο βίντεο όπου η ίδια δείχνει ένα μπλέντερ, το οποίο ενεργοποιείται αμέσως σαν με μαγικό τρόπο, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «Μεσάνυχτα κάπου…».

Η ανάρτηση ερμηνεύτηκε αμέσως ως μια έξυπνη προώθηση για το σίκουελ της ταινίας «Μαγικά Φίλτρα (Practical Magic)», όπου θα πρωταγωνιστήσει ξανά δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν.

Η Μπούλοκ έδειξε να αναπληρώνει τον χαμένο χρόνο, σχολιάζοντας αναδρομικά σε αναρτήσεις φίλων και συναδέλφων της, αποδεικνύοντας ότι το χιούμορ της παραμένει αιχμηρό.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Bullock (@sandrabullock)

Τα μπλουζάκια του Τσάνινγκ Τέιτουμ & η Άνιστον

Η ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον πρώην συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Η Χαμένη Πόλη», Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Αφορμή στάθηκε μια είδηση που ήθελε τον ηθοποιό να αγοράζει μπλουζάκια για έναν ολόκληρο χρόνο προκειμένου να αποφύγει το πλύσιμο των ρούχων, με την Μπούλοκ να σχολιάζει σκωπτικά: «Φυσικά και το έκανες», προσθέτοντας ένα πονηρό emoji.

Παράλληλα, αντάλλαξε θερμά μηνύματα με την Τζένιφερ Άνιστον, η οποία την καλωσόρισε στην πλατφόρμα με μια δόση ειλικρίνειας.

«Είναι απαίσιο, αλλά θα το λατρέψεις» έγραψε σε ανάρτηση της στα Instagram Stories.

Η Μπούλοκ απάντησε με διάθεση αυτοσαρκασμού σε ένα βίντεο της Άνιστον, ζητώντας της να επιμεληθεί και τη δική της εμφάνιση, υιοθετώντας ένα «look μάγισσας».

Άλλοι συνάδελφοι που χαιρέτησαν την είσοδο της στο Instagram είναι οι Ρις Γουίδερσπουν και Σάρα Πόλσον.

Aλλαγή πολιτικής

Η απόφαση της Μπούλοκ να εισέλθει στον κόσμο του Instagram δηλώνει και την αλλαγή της στάσης της απέναντι στα social media μετά από επιφυλάξεις.

Το 2023 η Μπούλοκ είχε εκδώσει επίσημη προειδοποίηση προς το κοινό για λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν το όνομά της για οικονομική εξαπάτηση.

Η ίδια είχε δηλώσει παλαιότερα ότι απέφευγε τα social media φοβούμενη ότι η αυθόρμητη φύση της, ίσως μετά από ένα ποτήρι κρασί, θα την οδηγούσε σε δηλώσεις που θα μετάνιωνε.

Ωστόσο, η ανάγκη προστασίας των θαυμαστών της από την παραπληροφόρηση και η επερχόμενη κυκλοφορία της ταινίας «Practical Magic 2» τον Σεπτέμβριο φαίνεται πως ήταν οι καταλύτες για το άνοιγμα του λογαριασμού.

Η υποδοχή από το κοινό ήταν αποθεωτική, με τους χρήστες να δηλώνουν ότι η άφιξη της «βασίλισσας» έκανε το διαδίκτυο έναν καλύτερο τόπο.

Γιατί όλοι λατρεύουν τη Σάντρα Μπούλοκ;

Η Σάντρα Μπούλοκ θεωρείται ένα Blue chip του Χόλιγουντ και μια σταθερή αξία στο χρηματιστήριο του θεάματος με καριέρα που διατρέχει τέσσερις δεκαετίες γεμάτη επιτυχίες.

Με την πρόσφατη, εκρηκτική είσοδό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 61χρονη ηθοποιός απέδειξε ότι η επιρροή της παραμένει αλώβητη, μετατρέποντας μια απλή ψηφιακή εγγραφή μπορεί να οδηγήσει σε ρεκόρ δημοφιλίας.

Η Μπούλοκ κατάφερε κάτι που ελάχιστοι συνάδελφοί της έχουν επιτύχει: να «σπάσει» το διαδίκτυο χωρίς να έχει προηγούμενη παρουσία σε αυτό.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Η είσοδός της στο Instagram τον Απρίλιο του 2026 που της έφερε 4 εκατομμύρια followers σε λιγότερο από πέντε ώρες επιβεβαιώνει τη δημοφιλία της -αν και δεν θα σπάσει το ρεκόρ της Τζένιφερ Άνιστον από το 2019 – η Άνιστον κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τον ταχύτερο χρόνο συγκέντρωσης ενός εκατομμυρίου ακολούθων, επιτυγχάνοντας τον στόχο σε μόλις 5 ώρες και 16 λεπτά.

Η είσοδός της στην πλατφόρμα ήταν τόσο μαζική, που χιλιάδες χρήστες ανέφεραν τεχνικά προβλήματα στην προσπάθειά τους να πατήσουν το κουμπί της «ακολουθίας», με την ίδια την εταιρεία να παραδέχεται πως η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η Άνιστον πήρε τα σκήπτρα από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι κατείχαν το προηγούμενο ρεκόρ με 5 ώρες και 45 λεπτά.

Οικονομική αυτοκρατορία και ρεκόρ

Πέρα από τα νούμερα των ακολούθων, η δημοφιλία της Μπούλοκ μεταφράζεται σε μια από τις πιο στιβαρές οικονομικές παρουσίες στη βιομηχανία του θεάματος.

Με την καθαρή της περιουσία να εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια το 2026, η ηθοποιός παραμένει μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες γυναίκες στο Χόλιγουντ.

Ιστορικές συμφωνίες, όπως αυτή για την ταινία «Gravity», η οποία της απέφερε συνολικά πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια, αποτελούν σημείο αναφοράς για την εμπορική της αξία.

Επιπλέον, κατέχει το μοναδικό ρεκόρ της πρώτης ηθοποιού που πρωταγωνίστησε σε ταινίες με εισπράξεις άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερις συνεχόμενες δεκαετίες, γεγονός που επισφραγίζει τη διαχρονική της απήχηση σε διαφορετικές γενιές θεατών.

Μαγική επιστροφή

Η τρέχουσα δυναμική της Σάντρα Μπούλοκ ενισχύεται σημαντικά από την επίσημη ανακοίνωση και παραγωγή του «Practical Magic 2», όπου θα πρωταγωνιστήσει ξανά δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν.

Eπιπλέον η Μπούλοκ, μέσω της εταιρείας της Fortis Films, συνεχίζει να ελέγχει την καριέρα της με στρατηγικές κινήσεις, αποδεικνύοντας ότι η δημοτικότητά της δεν βασίζεται μόνο στη νοσταλγία του παρελθόντος, αλλά στην ικανότητά της να παραμένει επίκαιρη και επιδραστική δεκαετίες τώρα.