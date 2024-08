Σάντρα Μπούλοκ – Ώστε έτσι είναι τα 60, ε;

Ένα μήνυμα συμπαράστασης και ενθάρρυνσης χάρισε η Σάντρα Μπούλοκ στην παρουσιάστρια, Χόντα Κοτμπ, η οποία έγινε 60 ετών.

Η ηθοποιός, που έγινε επίσης 60 ετών τον Ιούλιο, μόνο θετικά συναισθήματα είχε να περιγράψει, όσον αφορά τη νέα δεκαετία στην οποία εισήχθη, λέγοντας ότι «είναι υπέροχα».

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Μπούλοκ είπε στην Κοτμπ: «Είχα ετοιμάσει τόσα πολλά λαμπρά και αστεία πράγματα για σένα σε αυτό το μήνυμα που θα έκαναν θραύση, αλλά ξέρεις κορίτσι μου, είμαι πολύ κουρασμένη».

Στη συνέχεια, έκανε χιούμορ: «Είμαι κουρασμένη γιατί έπρεπε να ανέβω στο βουνό πριν φτάσεις εσύ, ώστε να μπορέσω να ελέγξω το έδαφος, να δω πώς είναι τα πράγματα και να πάρω μια γεύση και να σε ενημερώσω. Και είναι περίεργο γιατί οι άνθρωποι φαίνεται να θέλουν να φοβόμαστε για το πώς μπορεί να μοιάζει όταν φτάσουμε εκεί. Τελικά είναι πολύ ωραία. Είναι απίστευτο».

Διεθνή πρακτορεία, όπως η Daily Mail, τον Μάρτιο του 2024, δημοσίευσαν ένα στιγμιότυπο, με την 55χρονη Τζένιφερ Άνιστον και την 59χρονη (τότε) Σάντρα Μπούλοκ, να εξέρχονται του ιατρείου, που το ίδιο πρακτορείο αναφέρει ότι ειδικεύεται σε λίφτινγκ προσώπου και ρινοπλαστική.

Οι δυο τους εθεάθησαν να φεύγουν από το Retreat At Split Rock που βρίσκεται στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ. Είναι ένα από τα δημοφιλή ιατρεία που επισκέπτονται αστέρες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. «Ειδικεύεται σε επεμβάσεις του άνω και του κάτω μέρους του προσώπου, οι οποίες κοστίζουν περίπου 50.000 έως 100.000 δολάρια η καθεμία, καθώς και διόρθωση φρυδιών και ματιών που κυμαίνονται γύρω στα 30.000 δολάρια η καθεμία» γράφει το δημοσίευμα.

Jennifer Aniston, 55, and Sandra Bullock, 59, are seen leaving a plastic surgery office in Connecticut that is known for facelifts and rhinoplasty https://t.co/jjmBNeJ28u pic.twitter.com/S4oOIzi724

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 28, 2024