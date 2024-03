Τζένιφερ Άνιστον – Σάντρα Μπούλοκ: Μαζί στον πλαστικό χειρουργό

Διεθνή πρακτορεία, όπως η Daily Mail δημοσίευσαν το στιγμιότυπο, με την 55χρονη Τζένιφερ Άνιστον και την 59χρονη Σάντρα Μπούλοκ, να εξέρχονται του ιατρείου, που το ίδιο πρακτορείο αναφέρει ότι ειδικεύεται σε λίφτινγκ προσώπου και ρινοπλαστική.

Οι δυο τους εθεάθησαν να φεύγουν από το Retreat At Split Rock που βρίσκεται στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ. Είναι ένα από τα δημοφιλή ιατρεία που επισκέπτονται αστέρες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. «Ειδικεύεται σε επεμβάσεις του άνω και του κάτω μέρους του προσώπου, οι οποίες κοστίζουν περίπου 50.000 έως 100.000 δολάρια η καθεμία, καθώς και ανελίξεις φρυδιών και ματιών που κυμαίνονται γύρω στα 30.000 δολάρια η καθεμία» γράφει το δημοσίευμα.

Jennifer Aniston, 55, and Sandra Bullock, 59, are seen leaving a plastic surgery office in Connecticut that is known for facelifts and rhinoplasty https://t.co/jjmBNeJ28u pic.twitter.com/S4oOIzi724

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 28, 2024