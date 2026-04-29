Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
29 Απριλίου 2026, 22:30

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Στο παρελθόν, η ίδρυση μιας τεχνολογικής εταιρείας απαιτούσε τουλάχιστον ένα πτυχίο πληροφορικής ή μια ηρωική εγκατάλειψη των σπουδών στο Χάρβαρντ. Σήμερα, η νέα γενιά των «wonderkids» της τεχνολογίας ξεκινά τη δική της επιχειρηματική πορεία πριν καν τελειώσει το λύκειο, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη ως το απόλυτο εργαλείο επιτάχυνσης.

Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένες περιπτώσεις όπως ο Μπιλ Γκέιτς ή ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αλλά για ένα ολόκληρο κύμα εφήβων που, ανάμεσα στα διαγωνίσματα και τις προπονήσεις, διοικούν startups με χιλιάδες χρήστες.

Με τη βοήθεια μοντέλων όπως το ChatGPT και το Claude, αυτοί οι δεκαπεντάχρονοι ιδρυτές και επιχειρηματίες παρακάμπτουν τις παραδοσιακές δομές, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των κορυφαίων επενδυτών της Silicon Valley σημειώνει η Wall Street Journal στο πορτρέτο της για τον Νικ Ντομπροσίνσκι, έναν καθόλου συνηθισμένο μαθητή λυκείου στην Ουάσιγκτον.

Όπως κάθε καλός ιδρυτής στον χώρο της τεχνολογίας, ο Ντομπροσίνσκι δουλεύει αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί επάνω στην startup του. Βέβαια ο συγκεκριμένος ιδρυτής δεν έχει πολλές επιλογές: Μεταξύ 8 π.μ. και 2:55 μ.μ., είναι στο λύκειο. Είναι 15 ετών.

«Γύρω στο τέλος της Β’ Γυμνασίου, ήθελα να κάνω κάποιο είδος επιχείρησης», λέει ο Ντομπροσίνσκι. «Απλώς πέρασα πολύ χρόνο σκεπτόμενος ποια προβλήματα υπάρχουν που θα μπορούσαν να διορθωθούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Με λίγη βοήθεια στην έρευνα αγοράς από τη μητέρα του, η οποία εργάζεται στον χρηματοοικονομικό τομέα, και κάποια πρώιμη τεχνική καθοδήγηση από τον πατέρα του, ο οποίος εργάζεται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, κατέληξε στην ιδέα να χρησιμοποιήσει μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για να δημιουργήσει αναφορές για εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Το αποτέλεσμα είναι το BeyondSPX, μια πλατφόρμα οικονομικής έρευνας που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ιδέα του ήταν απλή και απαντούσε σε ένα πραγματικό πρόβλημα , καλύπτοντας ένα κενό που οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες συνήθως αγνοούν.

Το εντυπωσιακό στην περίπτωση του είναι ότι ο ίδιος έχει γράψει ελάχιστες γραμμές κώδικα. Χρησιμοποιώντας το Claude της Anthropic για τη δημιουργία του λογισμικού και συνδυάζοντας το ChatGPT με το Gemini, κατάφερε να στήσει μια πλατφόρμα που εξυπηρετεί ήδη 50.000 χρήστες μηνιαίως.

Μάλιστα, η ποιότητα της ανάλυσης είναι τόσο υψηλή που εταιρείες όπως η Greystone Logistics χρησιμοποίησαν τις αναφορές του σε επίσημα δελτία τύπου. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο δημιουργός τους είναι μόλις 15 ετών.

Από την τιμωρία στις χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων

Η επιχειρηματική φλέβα συχνά εκδηλώνεται με τρόπους που οι καθηγητές δεν εκτιμούν πάντα. Ο Ράγκαβ Αρόρα, σήμερα 17 ετών, ξεκίνησε την πορεία του πουλώντας αμερικανικές καραμέλες στους συμμαθητές του στη Σιγκαπούρη.

Αυτή η «παράνομη» δραστηριότητα του απέφερε κέρδη, τρεις ημέρες αποβολή, αλλά και πολύτιμα μαθήματα για την εφοδιαστική αλυσίδα και την κατάργηση των μεσαζόντων.

Σήμερα, ο Αρόρα είναι συνιδρυτής της GetASAP, μιας εταιρείας που χρησιμοποιεί AI για την πρόβλεψη αποθεμάτων σε παντοπωλεία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η περίπτωση του Αρόρα δεν είναι μοναδική. Ο Άλμπι Τσέρβεν, ένας 14χρονος από το Σίδνεϊ, έγινε viral στο διαδίκτυο με την αίτησή του στον κορυφαίο επιταχυντή Y Combinator -με το απαραίτητο 6-7 αστείο ως παιδί της γενιάς του.

Ξεκινώντας από την πώληση αθλητικών καλτσών και τη δημιουργία παιχνιδιών στο Roblox, ο Τσέρβεν αναπτύσσει τώρα ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που παράγει κώδικα για εφαρμογές.

Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των παιδιών είναι η ανυπομονησία τους και η πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους επιτρέπει να μαθαίνουν και να εκτελούν με ταχύτητες που παλαιότερα ήταν αδιανόητες.

Η Silicon Valley μπροστά στις προκλήσεις της νεότητας

Οι επενδυτές βλέπουν με θαυμασμό, αλλά και με μια δόση σκεπτικισμού, αυτό το νέο κύμα ιδρυτών. Παρόλο που η ικανότητα αυτών των νέων να δημιουργούν λειτουργικά προϊόντα είναι αδιαμφισβήτητη, η έλλειψη εμπειρίας και δικτύου παραμένει ένα εμπόδιο.

Πολλοί VCs υποστηρίζουν ότι ενώ το λύκειο είναι εξαιρετικό μέρος για τη σύλληψη ιδεών, το πανεπιστήμιο είναι εκείνο που προσφέρει τους απαραίτητους συνεργάτες και την κοινωνική ωριμότητα για τη στελέχωση μιας μεγάλης εταιρείας.

Επιπλέον, η ψυχολογική πίεση της διοίκησης μιας επιχείρησης είναι τεράστια για έναν έφηβο. Στελέχη της Google Ventures επισημαίνουν ότι σε περιπτώσεις επενδύσεων σε ανηλίκους, είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τους γονείς για να διασφαλιστεί ότι το παιδί είναι συναισθηματικά έτοιμο για τις αποτυχίες και το άγχος που συνοδεύουν τον επιχειρηματικό στίβο.

Ωστόσο, η τάση είναι σαφής: όσο η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο προσιτή, η ηλικία των ηγετών της τεχνολογίας θα συνεχίσει να μειώνεται, αποδεικνύοντας ότι στην ψηφιακή οικονομία του 2025, η ιδιοφυΐα δεν περιμένει το πτυχίο για να ανθίσει.

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» - Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Από τον Μεσαίωνα στο σήμερα - Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο 2ο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο

Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»

Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

Τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ – Εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας

«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά

Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο στην Αλόννησο - Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών

Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)

Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»

Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου

