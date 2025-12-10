A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots

Η διεθνής οικονομία βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την εμπειρία των εορταστικών αγορών.

Εργαλεία όπως το Copilot, το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google γίνονται καθημερινά πιο δημοφιλή, προσφέροντας στους καταναλωτές νέους τρόπους εύρεσης δώρων, σύγκρισης τιμών και εντοπισμού προσφορών.

Το αποτέλεσμα είναι μια εντελώς διαφορετική δυναμική τόσο για όσους αναζητούν ευκαιρίες και καλές τιμές όσο και για τους ίδιους τους λιανοπωλητές.

Η AI στο κέντρο της εορταστικής περιόδου

Ο John Harmon, ανώτερος αναλυτής τεχνολογίας στη Coresight Research, υπογραμμίζει ότι η φετινή σεζόν αποτελεί την πρώτη περίοδο διακοπών όπου η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Παρότι τα άμεσα στοιχεία δαπανών που σχετίζονται με την AI παραμένουν περιορισμένα, οι προβλέψεις είναι εντυπωσιακές: σύμφωνα με τη Salesforce, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να οδηγήσει το 21% των παγκόσμιων παραγγελιών των διακοπών, φτάνοντας τις πωλήσεις στα 263 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης από τους καταναλωτές αυξάνεται με ταχύτητα.

Πάνω από τους μισούς Αμερικανούς δηλώνουν ότι είναι πιθανό ή βέβαιο πως θα χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους εργαλεία για τις αγορές τους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, έρευνα της CI&T αποκάλυψε ότι το 61% των καταναλωτών έχει ήδη χρησιμοποιήσει AI, κυρίως για αναζήτηση προϊόντων και εντοπισμό προσφορών.

Ωστόσο, δύο στους τρεις δεν μπορούν ακόμη να ανακαλέσουν κάποια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία αγορών βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Featured on Forbes Councils 🖋 Read our latest article on Forbes Council by Jade Bartholomew, exploring how ChatGPT’s new Instant Checkout feature is set to reshape ecommerce.https://t.co/ZtfTb8mv9U Users can now move from product discovery to purchase in one chat, and with… pic.twitter.com/A3lOADNJ3A — Sierra Six Media (@sierrasixmedia) December 1, 2025

Οι λιανοπωλητές μπροστά στην πρόκληση της νέας εποχής

Οι επιχειρήσεις κατανοούν πλέον ότι πρέπει να αξιοποιήσουν την AI όχι μόνο για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους, αλλά και για να ενισχύσουν τη θέση τους σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Melanie Nuce-Hilton από την GS1 US σημειώνει ότι πολλοί λιανοπωλητές αισθάνονται πίεση, καθώς η AI πλέον διαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η ποιότητα των δεδομένων που τροφοδοτούν τα μοντέλα AI αποτελεί κρίσιμη παράμετρο.

Αν τα στοιχεία ενός προϊόντος είναι παρωχημένα ή ασυνεπή, οι συστάσεις που προκύπτουν μπορεί να είναι λανθασμένες — και συχνότερα οι μικρότερες μάρκες είναι εκείνες που χάνουν ορατότητα και πωλήσεις.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης «κρατούν τα χαρτιά»

Η τεχνολογία αρχίζει να ξεπερνά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την εύρεση ενός προϊόντος στον ιστότοπο ενός λιανοπωλητή και να επιτρέπει στους αγοραστές να αγοράζουν προϊόντα χωρίς καν να εγκαταλείπουν ένα chatbot.

Η OpenAI ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου μια λειτουργία «άμεσης ολοκλήρωσης αγοράς».

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο κατασκευαστής του ChatGPT ανακοίνωσε συνεργασίες με αρκετούς μεγάλους λιανοπωλητές και αγορές για να καταχωρίσει ορισμένα από τα προϊόντα τους απευθείας στην υπηρεσία συνομιλίας.

Η Etsy και η Shopify ηγήθηκαν της ομάδας, ακολουθούμενες από τη Walmart τον Οκτώβριο και τη Salesforce και τη Target τον Νοέμβριο.

Η Walmart, για παράδειγμα, δήλωσε ότι η συνεργασία της με την OpenAI «επιτρέπει στους πελάτες και τα μέλη του Sam’s Club να προγραμματίζουν γεύματα, να ανανεώνουν τα απαραίτητα είδη ή να ανακαλύπτουν νέα προϊόντα απλά μέσω της συνομιλίας».

Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν περιορισμοί για τους αγοραστές που επιθυμούν να ξεφορτωθούν εντελώς τις αγορές των διακοπών τους. Η αγορά προϊόντων χωρίς να βγείτε από τις συνομιλίες AI είναι ακόμα ένα νεοσύστατο φαινόμενο, που βρίσκεται σε εξέλιξη μόλις λίγες εβδομάδες.

Και οι εταιρείες AI έχουν το πάνω χέρι, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Δεν είναι όλοι οι λιανοπωλητές έτοιμοι για άμεσες αγορές μέσα στο ChatGPT, δήλωσε ο κ. Harmon. Ορισμένοι δεν έχουν ακόμη λάβει έγκριση από την OpenAI.

«Είναι το παιχνίδι της OpenAI. Αυτοί ελέγχουν ποιος περιλαμβάνεται στη λίστα και πόσο χρόνο χρειάζεται», είπε.

«Οι μικρότεροι θα μείνουν εκτός για την ώρα, μέχρι να μπορέσουν να μετατρέψουν τα δεδομένα τους και να λάβουν έγκριση για να συμπεριληφθούν στη λίστα της OpenAI».

Αναζήτηση μίας ισορροπίας

Η Burlap & Barrel, μια εταιρεία μπαχαρικών με έδρα τις ΗΠΑ, βλέπει τις αγορές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ως μια ευκαιρία να αυξήσει τις πωλήσεις της.

Ο Ori Zohar, συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αναγνώρισε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πολλές άλλες μικρές επιχειρήσεις του κλάδου της για να προσελκύσει αγοραστές, δεδομένης της ισχυρής διαδικτυακής της παρουσίας.

«Αυτό κατέληξε να είναι πραγματικά πολύ καλό περιεχόμενο για να τροφοδοτήσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο κ. Zohar. Απέδωσε την πρόσφατη ανάπτυξη της εταιρείας, εν μέρει, στις αναζητήσεις τεχνητής νοημοσύνης που οδήγησαν τους πελάτες στον ιστότοπό της.

Ωστόσο, ο κ. Zohar δήλωσε ότι η Burlap & Barrel δεν επιδιώκει επί του παρόντος άμεσες συνεργασίες με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI. Αντ’ αυτού, τα στελέχη επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της δικής της βάσης δεδομένων της εταιρείας για τα μπαχαρικά – πληροφορίες που τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συλλέξουν και να προβάλλουν στους αγοραστές.

Ένα νέο οικοσύστημα αγορών γεννιέται

Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αγορές, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο.

Από την αναζήτηση προϊόντων μέχρι την ολοκλήρωση αγορών μέσω chatbots, οι δυνατότητες επεκτείνονται συνεχώς.

Οι λιανοπωλητές καλούνται να προσαρμοστούν γρήγορα, ενώ οι καταναλωτές χρειάζεται να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με κριτική σκέψη. Το μέλλον των αγορών γίνεται πιο άμεσο, πιο εξατομικευμένο, αλλά και πιο σύνθετο.

Οι αγοραστές που δεν ερευνούν περαιτέρω ενδέχεται να οδηγηθούν σε επιλογές χωρίς να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους.

Έτσι, ενώ οι ενημερωμένοι καταναλωτές θα γίνουν ακόμη πιο συνειδητοποιημένοι, εκείνοι που αναζητούν απλά μία εύκολη και γρήγορη λύση, ίσως οδηγηθούν σε λάθος επιλογές.

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους