science
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots
AI 10 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Spotlight

Η διεθνής οικονομία βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την εμπειρία των εορταστικών αγορών.

Εργαλεία όπως το Copilot, το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google γίνονται καθημερινά πιο δημοφιλή, προσφέροντας στους καταναλωτές νέους τρόπους εύρεσης δώρων, σύγκρισης τιμών και εντοπισμού προσφορών.

Το αποτέλεσμα είναι μια εντελώς διαφορετική δυναμική τόσο για όσους αναζητούν ευκαιρίες και καλές τιμές όσο και για τους ίδιους τους λιανοπωλητές.

Η AI στο κέντρο της εορταστικής περιόδου

Ο John Harmon, ανώτερος αναλυτής τεχνολογίας στη Coresight Research, υπογραμμίζει ότι η φετινή σεζόν αποτελεί την πρώτη περίοδο διακοπών όπου η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Παρότι τα άμεσα στοιχεία δαπανών που σχετίζονται με την AI παραμένουν περιορισμένα, οι προβλέψεις είναι εντυπωσιακές: σύμφωνα με τη Salesforce, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να οδηγήσει το 21% των παγκόσμιων παραγγελιών των διακοπών, φτάνοντας τις πωλήσεις στα 263 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης από τους καταναλωτές αυξάνεται με ταχύτητα.

Πάνω από τους μισούς Αμερικανούς δηλώνουν ότι είναι πιθανό ή βέβαιο πως θα χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους εργαλεία για τις αγορές τους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, έρευνα της CI&T αποκάλυψε ότι το 61% των καταναλωτών έχει ήδη χρησιμοποιήσει AI, κυρίως για αναζήτηση προϊόντων και εντοπισμό προσφορών.

Ωστόσο, δύο στους τρεις δεν μπορούν ακόμη να ανακαλέσουν κάποια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία αγορών βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι λιανοπωλητές μπροστά στην πρόκληση της νέας εποχής

Οι επιχειρήσεις κατανοούν πλέον ότι πρέπει να αξιοποιήσουν την AI όχι μόνο για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους, αλλά και για να ενισχύσουν τη θέση τους σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Melanie Nuce-Hilton από την GS1 US σημειώνει ότι πολλοί λιανοπωλητές αισθάνονται πίεση, καθώς η AI πλέον διαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η ποιότητα των δεδομένων που τροφοδοτούν τα μοντέλα AI αποτελεί κρίσιμη παράμετρο.

Αν τα στοιχεία ενός προϊόντος είναι παρωχημένα ή ασυνεπή, οι συστάσεις που προκύπτουν μπορεί να είναι λανθασμένες — και συχνότερα οι μικρότερες μάρκες είναι εκείνες που χάνουν ορατότητα και πωλήσεις.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης «κρατούν τα χαρτιά»

Η τεχνολογία αρχίζει να ξεπερνά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την εύρεση ενός προϊόντος στον ιστότοπο ενός λιανοπωλητή και να επιτρέπει στους αγοραστές να αγοράζουν προϊόντα χωρίς καν να εγκαταλείπουν ένα chatbot.

Η OpenAI ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου μια λειτουργία «άμεσης ολοκλήρωσης αγοράς».

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο κατασκευαστής του ChatGPT ανακοίνωσε συνεργασίες με αρκετούς μεγάλους λιανοπωλητές και αγορές για να καταχωρίσει ορισμένα από τα προϊόντα τους απευθείας στην υπηρεσία συνομιλίας.

Η Etsy και η Shopify ηγήθηκαν της ομάδας, ακολουθούμενες από τη Walmart τον Οκτώβριο και τη Salesforce και τη Target τον Νοέμβριο.

Η Walmart, για παράδειγμα, δήλωσε ότι η συνεργασία της με την OpenAI «επιτρέπει στους πελάτες και τα μέλη του Sam’s Club να προγραμματίζουν γεύματα, να ανανεώνουν τα απαραίτητα είδη ή να ανακαλύπτουν νέα προϊόντα απλά μέσω της συνομιλίας».

Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν περιορισμοί για τους αγοραστές που επιθυμούν να ξεφορτωθούν εντελώς τις αγορές των διακοπών τους. Η αγορά προϊόντων χωρίς να βγείτε από τις συνομιλίες AI είναι ακόμα ένα νεοσύστατο φαινόμενο, που βρίσκεται σε εξέλιξη μόλις λίγες εβδομάδες.

Και οι εταιρείες AI έχουν το πάνω χέρι, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Δεν είναι όλοι οι λιανοπωλητές έτοιμοι για άμεσες αγορές μέσα στο ChatGPT, δήλωσε ο κ. Harmon. Ορισμένοι δεν έχουν ακόμη λάβει έγκριση από την OpenAI.

«Είναι το παιχνίδι της OpenAI. Αυτοί ελέγχουν ποιος περιλαμβάνεται στη λίστα και πόσο χρόνο χρειάζεται», είπε.

«Οι μικρότεροι θα μείνουν εκτός για την ώρα, μέχρι να μπορέσουν να μετατρέψουν τα δεδομένα τους και να λάβουν έγκριση για να συμπεριληφθούν στη λίστα της OpenAI».

Αναζήτηση μίας ισορροπίας

Η Burlap & Barrel, μια εταιρεία μπαχαρικών με έδρα τις ΗΠΑ, βλέπει τις αγορές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ως μια ευκαιρία να αυξήσει τις πωλήσεις της.

Ο Ori Zohar, συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αναγνώρισε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πολλές άλλες μικρές επιχειρήσεις του κλάδου της για να προσελκύσει αγοραστές, δεδομένης της ισχυρής διαδικτυακής της παρουσίας.

«Αυτό κατέληξε να είναι πραγματικά πολύ καλό περιεχόμενο για να τροφοδοτήσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο κ. Zohar. Απέδωσε την πρόσφατη ανάπτυξη της εταιρείας, εν μέρει, στις αναζητήσεις τεχνητής νοημοσύνης που οδήγησαν τους πελάτες στον ιστότοπό της.

Ωστόσο, ο κ. Zohar δήλωσε ότι η Burlap & Barrel δεν επιδιώκει επί του παρόντος άμεσες συνεργασίες με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI. Αντ’ αυτού, τα στελέχη επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της δικής της βάσης δεδομένων της εταιρείας για τα μπαχαρικά – πληροφορίες που τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συλλέξουν και να προβάλλουν στους αγοραστές.

Ένα νέο οικοσύστημα αγορών γεννιέται

Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αγορές, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο.

Από την αναζήτηση προϊόντων μέχρι την ολοκλήρωση αγορών μέσω chatbots, οι δυνατότητες επεκτείνονται συνεχώς.

Οι λιανοπωλητές καλούνται να προσαρμοστούν γρήγορα, ενώ οι καταναλωτές χρειάζεται να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με κριτική σκέψη. Το μέλλον των αγορών γίνεται πιο άμεσο, πιο εξατομικευμένο, αλλά και πιο σύνθετο.

Οι αγοραστές που δεν ερευνούν περαιτέρω ενδέχεται να οδηγηθούν σε επιλογές χωρίς να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους.

Έτσι, ενώ οι ενημερωμένοι καταναλωτές θα γίνουν ακόμη πιο συνειδητοποιημένοι, εκείνοι που αναζητούν απλά μία εύκολη και γρήγορη λύση, ίσως οδηγηθούν σε λάθος επιλογές.

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Economy
Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών
Data nullius 10.12.25

«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών

Η συλλογή δεδομένων από εταιρείες AI μοιάζει με αποικιοκρατικές πρακτικές, όπου ισχυρές δυνάμεις παίρνουν πόρους χωρίς άδεια ή δίκαιη ανταπόδοση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
«Φρενίτιδα» 06.12.25

Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»

Η έρευνα της AI είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχει γράψει περισσότερες από 100 εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη που ένας ειδικός αποκαλεί «καταστροφή»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Σύνταξη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary
Shrimp Jesus 26.11.25

Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το AI slop είναι χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γεώργιος Μαζιάς
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου
Agro-in 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χανιά: Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
Στα Χανιά 10.12.25

Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, όταν ο οδηγός της Πόρσε στέρησε τη ζωή από το παιδί τους

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
ΗΠΑ 10.12.25

Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ

Σύνταξη
Στέγαση: Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση
Στεγαστική κρίση 10.12.25

Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση

Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το ζήτημα που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με στόχο τη στρατηγική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Η κάλυψη των αγροτικών μπλόκων, η κριτική στα επεισόδια και το ολιστικό πρόγραμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;
Κόσμος 10.12.25

Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;

Η Gen Z συχνά κατηγορείται για ατομικισμό, υπερβολική ευαισθησία και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά πίσω από τα στερεότυπα κρύβονται βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στις προτεραιότητες των νέων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο