«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» – Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συνομιλίες από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και ληστείες προσποιούμενοι τους «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ», έρχονται στην δημοσιότητα.

Μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 7 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ.

Στη συνομιλία που ακολουθεί, καταγράφεται μέλος της οργάνωσης που είχε το ρόλο του “τηλεφωνητή” να συνομιλεί με θύμα, από την οποία προκύπτει η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαν και καταγράφεται καρέ καρέ πως εξαπάτησαν την 80χρονη.

Στο φως διάλογος με θύμα

ΘΥΜΑ: Έλα.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ωραία με ακούτε; Με ακούτε;

ΘΥΜΑ: Έλα ναι.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ωραία τώρα θα πάτε λίγο στην κουζίνα σας;

ΘΥΜΑ: ναι

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Και θα ανάψετε Ένα ματάκι της κουζίνας στο βαθμό 3.

ΘΥΜΑ: Τι να βάλω πάνω να βάλω τι να βάλω πάνω ένα μπρίκι είπες;

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Βάλε ένα μπρίκι νεράκι.

ΘΥΜΑ: Να βάλω παραπάνω νερό, να μην πάρει γρήγορα βράση κάτσε, να βάλω λίγο νερό παραπάνω μισό λεπτό. Ναι αγόρι μου είναι 80 χρονών, γυναίκα μεγάλη.

ΘΥΜΑ: Θα το χαμηλώσω στο ένα. 1 Εντάξει.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: πολύ ωραία Ωραία το μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε τοποθετήσει.

ΘΥΜΑ: Μπολάκι με τα κοσμήματα το έχω μες το κομοδίνο, στην κρεβατοκάμαρα.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ωραία σε ξύλινο σημείο ακουμπάει δηλαδή?

ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ναι σε ξύλινο. Σε ξύλινο έχω και τις μπαταρίες εδώ στο τραπεζάκι. Τώρα αναμένουμε λιγάκι να χαμηλώσουμε την τάση του ρεύματος, για αυτό έχετε βάλει και το μπρίκι. Θα ζεσταθεί λίγο το νεράκι για να χαμηλώσουμε και την τάση του ρεύματος.

ΘΥΜΑ: Και θα μου πείτε?

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ναι, θα σας ενημερώσω εγώ για αυτό. Μην ανησυχείτε.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Κυρία Σ. για να στείλουμε εμείς τώρα την ενημέρωση που έχετε κάνει τις απαραίτητες οδηγίες, πείτε μου λίγο σε ποιον όροφο είστε;.

ΘΥΜΑ: Είμαι στο δεύτερο. Θα έρθει άτομο εδώ,.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: όχι Δεν θα περάσει κάποιος από κει απλά εμείς θέλουμε την ενημέρωση ότι η κυρία Σ. στο δεύτερο όροφο έχει ακολουθήσει τις απαραίτητες οδηγίες και είναι έτοιμοι για το blackout.

ΘΥΜΑ: Δεν θα έχω φως?

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Θα σας ενημερώσω τώρα εγώ αμέσως απλά για να γίνει άμεσα το Black out και να μην διαρκέσει πολύ. Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα μία σακούλα δηλαδή πλαστική χάρτινη ότι έχετε. Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ με τα κοσμήματα.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Σας παρακαλώ, κυρία μου, πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία για να μην εντοπιστούν διαρροή του ρεύματος εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα θα προκαλέσουν ραδιενέργεια, δηλαδή εκτός από.

ΘΥΜΑ: Περίμενε μισό λεπτό. Ωραία. Μόνο τα χρυσαφικά. Εντάξει?

Στη συνέχεια, την πείθει να βγάλει χρήματα και κοσμήματα εκτός σπιτιού και τα αφαιρούν τα δύο μέλη που είχαν τον ρόλο του εισπράκτορα.

ΘΥΜΑ: περίμενε κάτσε να καλέσω με ποιον να πάρω το 100; Τι να πάρω την αστυνομία; Το 100 Ε περίμενε το 100.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ωραία έχουμε καταγράψει τα πράγματά τους και τα λεφτά σας αυτά θα τα πάρετε πίσω.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ωραία σας τα φέρνει τώρα τον έχουμε εντοπίσει και σας τα φέρνουμε τώρα. Ακούστε με λίγο προσεκτικά. Με ακούτε;