newspaper
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 02 Μαΐου 2026, 17:11

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά, ενώ εξιχνιάσθηκαν 7 περιπτώσεις απάτης (6 τετελεσμένες και μια απόπειρα). Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 3 έχοντας αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για έξι ημεδαπούς ηλικίας από 19 έως 40 ετών και συνελήφθησαν οι τρεις εξ αυτών και συγκεκριμένα 27χρονος, 21χρονος και 19χρονος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Οι κλήσεις σε ηλικιωμένους

Σύμφωνα με τα στοιχεία από πλευράς της ΕΛ.ΑΣ κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως και 30 Απριλίου άγνωστοι πραγματοποιούσαν κλήσεις σε σταθερές και κινητές συνδέσεις κατοίκων του Δήμου Χανίων παρουσιαζόμενοι είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ είτε ως λογιστές.

Σε έξι περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν τους συνομιλητές τους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο, εξωτερικά της οικίας τους, χρήματα ή και κοσμήματα τα οποία στη συνεχεία παραλάμβανε μέλος της οργάνωσης που είχε το ρόλο του εισπράκτορα.

Οι συγκεκριμένοι δράστες, όπως απέδειξε η έρευνα της αστυνομίας, με διαφορετική σύνθεση σε κάθε περίπτωση, έχοντας το ρόλο εισπράκτορα ή οδηγού χρησιμοποιώντας δύο οχήματα και μια δίκυκλη μοτοσικλέτα, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρήματα.

Επιτέθηκαν σε γυναίκα

Σε μια περίπτωση μάλιστα η παθούσα ενώ αρχικά πείστηκε και συγκέντρωσε κοσμήματα και χρήματα, στη συνέχεια κατά το χρόνο της παράδοσης υπαναχώρησε και επιχείρησε να εισέλθει ξανά στην οικία της, ωστόσο εκείνη τη στιγμή μέλος της συμμορίας με τη χρήση βίας της απέσπασε την τσάντα αφαιρώντας την και τράπηκε σε φυγή.

Στο πλαίσιο της δράσης τους μέχρι στιγμής κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας 62.000 ευρώ.

Αστυνομική επιχείρηση

Για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, χθες 01.05.2026 εντοπίστηκαν δύο εκ των δραστών και συγκεκριμένα ο 27χρονος και 19χρονος κατά την αποβίβαση τους με δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα στον Πειραιά και κατόπιν ενημέρωσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας και του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Ν. Φαλήρου ενώ τα οχήματα κατασχέθηκαν.

Επιπλέον σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους σε περιοχή των Χανίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνελήφθη και ο 21χρονος ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: «χρυσαφικά, το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, πλήθος ενδυμάτων, κινητά τηλέφωνα, 24 γραμμάρια κάνναβης, ένα κράνος το οποίο φορούσε ένας εκ των δραστών σε μια περίπτωση παραλαβής κοσμημάτων και δίκυκλη μοτοσικλέτα την οποία χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους». Μέρος των κοσμημάτων αναγνωρίστηκαν από μία παθούσα και της αποδόθηκαν.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies