Νέα απάτη στο όνομα του e-ΕΦΚΑ – Απατεώνες αποσπούν στοιχεία ασφαλισμένων
Το μήνυμα ζητά να συναινέσει ο ασφαλισμένος στην επικαιροποίηση στοιχείων ώστε οι επιτήδειοι να υφαρπάξουν λογαριασμούς
Ένα ψευδεπίγραφο μήνυμα στο όνομα του e-ΕΦΚΑ αποστέλλεται μαζικά τις τελευταίες ώρες σε ασφαλισμένους και μη με σκοπό να παραπλανηθούν οι χρήστες και μέσω κάποιου ενεργού συνδέσμου να δώσουν συναίνεση για τα προσωπικά τους στοιχεία IBAN, Μητρώο Ασφαλισμένου και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.
Σύμφωνα με το patris.gr, είναι απάτη και όποιος παραπλανηθεί καθώς το μήνυμα εμφανίζεται απεσταλμένο από τον e-ΕΦΚΑ και ζητά επικαιροποίηση στοιχείων ειδάλλως θα διακοπεί η ισχύς της κάρτας υγείας του θα βρεθεί μετέωρος απέναντι σε άτομα που σκοπό έχουν να του υφαρπάξουν στοιχεία και συναίνεση και να τον εξαπατήσουν με οποιονδήποτε τρόπο.
Τέτοια μηνύματα ονομάζονται phishing δηλαδή ηλεκτρονικό ψάρεμα ή spoofing.
Το μήνυμα που αποστέλλεται είναι το ακόλουθο:
