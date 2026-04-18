Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ
Εξιχνιάστηκε άμεσα από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Άργους Ορεστικού στην Καστοριά υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που τελέσθηκε σε βάρος 93χρονης γυναίκας, με το πρόσχημα «έκτακτης νοσηλείας συγγενικού της προσώπου».
Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ.
Ειδικότερα, το μεσημέρι της Πέμπτης, ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σπίτι της 93χρονης, που ζει στην Καστοριά, και προσποιούμενος χειρούργο ορθοπεδικό, ανέφερε ψευδώς σε αυτήν ότι η κόρη της είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ μία άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν την κόρη της.
Ακολούθως, η 93χρονη, μη αντιλαμβανόμενη την σε βάρος της απάτη, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις τους και κατόπιν των τηλεφωνικών οδηγιών από τον υποτιθέμενο ιατρό, μετέβη σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης κοντά στο σπίτι της και παρέδωσε στον 53χρονο 10 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και, αφού τα παρέλαβε, απομακρύνθηκε από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, συνελήφθη για την υπόθεση, σε περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Τυρνάβου, ένας 53χρονος ημεδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε τηλεφωνικές απάτες, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες,
Στην κατοχή τού συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.625 ευρώ και 10 χρυσές λίρες, οι οποίες αποδόθηκαν μαζί με το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ στην 93χρονη. Επίσης, κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και ένα Ι.Χ.Ε. όχημα ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.
Από το Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού Καστοριάς, συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση των άλλων δύο αγνώστων συνεργών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.
Ο 53χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
- Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
