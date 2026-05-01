Τηλεφωνικές απάτες με τη ΔΥΠΑ: Τι πρέπει να προσέχετε για να μην πέσετε θύματα

Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες με τη δράση επιτηδείων που επιχειρούν να παραπλανήσουν πολίτες για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Τώρα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις τηλεφωνημάτων από αγνώστους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι καλούν εκ μέρους υπηρεσιών της ή άλλων φορέων και ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή χρηματικά ποσά με ψευδή προσχήματα.

Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ, έχουν επίσης καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία οι επιτήδειοι επικαλούνται ή φαίνεται να διαθέτουν ακριβή προσωπικά στοιχεία των πολιτών, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους.

Τι πρέπει να προσέξετε

Η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παροτρύνει τους πολίτες να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την προστασία τους από προσπάθειες εξαπάτησης:

Οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ δεν ζητούν ποτέ προσωπικές πληροφορίες τηλεφωνικά

Σε καμία περίπτωση δεν ζητούνται προσωπικά δεδομένα, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας από την Υπηρεσία.

Επιβεβαιώστε την ταυτότητα του καλούντα

Αν λάβετε κλήση από κάποιον που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τη ΔΥΠΑ, μην αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Αν έχετε αμφιβολίες, τερματίστε την κλήση και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μέσω των επίσημων στοιχείων επικοινωνίας που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ ή στα έγγραφα που σας έχουν παραδοθεί.

Μην ακολουθείτε συνδέσμους και μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία από άγνωστες πηγές

Εάν λάβετε email ή SMS που σας ζητά να πατήσετε σε οποιονδήποτε σύνδεσμο (link) ή να ανοίξετε συνημμένα αρχεία, μην το κάνετε. Πρόκειται για συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο οι επιτήδειοι επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικούς λογαριασμούς.

Ενημερωθείτε μόνο από τα επίσημα μέσα επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Υπηρεσία, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους επίσημους συνδέσμους επικοινωνίας που είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, www.dypa.gov.gr.

Για την υποβολή καταγγελιών που σχετίζονται με τη ΔΥΠΑ, παρακαλείστε να απευθύνεστε αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/kataghghelies-politwn

Οποιοιδήποτε άλλοι δίαυλοι επικοινωνίας από άγνωστους αριθμούς ή διευθύνσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ύποπτοι.

Η ΔΥΠΑ σημειώνει ότι οι πολίτες που δέχονται τέτοιου είδους τηλεφωνικές κλήσεις παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ζητούν τα στοιχεία του καλούντα, να επικοινωνούν άμεσα με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και να ενημερώνουν τη ΔΥΠΑ για το περιστατικό.