Κόσμος 09 Μαΐου 2026, 07:00

Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο το Μεξικό στο επίκεντρο της πολιτικής και προεκλογικής του ρητορικής, προκαλώντας νέα ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Από τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό», συνδέοντας άμεσα το εμπόριο φαιντανύλης, τη μετανάστευση και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με μητέρες θυμάτων εγκληματικών ενεργειών και υπερβολικών δόσεων ναρκωτικών, σε μια ιδιαίτερα συμβολική πολιτική σκηνή που ο Τραμπ αξιοποίησε για να ενισχύσει το αφήγημά του περί «πολέμου επιβίωσης» απέναντι στα καρτέλ και την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η φαιντανύλη που εισέρχεται από τα νότια σύνορα σκοτώνει «εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς κάθε χρόνο» και περιέγραψε τα μεξικανικά καρτέλ ως εξαιρετικά βίαιες οργανώσεις που ελέγχουν εδάφη, διαδρομές διακίνησης και μεγάλο μέρος του εμπορίου ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτό το δηλητήριο εισέρχεται στη χώρα μας και σκοτώνει τον λαό μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ προχώρησε και σε μια ακόμη πιο ανησυχητική προειδοποίηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τη θαλάσσια διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και άφησε να εννοηθεί ότι σύντομα θα ακολουθήσουν πιο επιθετικές κινήσεις στα χερσαία σύνορα.

«Το λύσαμε στη θάλασσα και τώρα πολύ σύντομα θα το λύσουμε και στη στεριά», ανέφερε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δηλώσεις αυτές προκαλούν έντονη ανησυχία στο Μεξικό, καθώς αναζωπυρώνουν τους φόβους περί πιθανής αμερικανικής στρατιωτικής ή παραστρατιωτικής δράσης εναντίον καρτέλ εντός μεξικανικού εδάφους — ένα σενάριο που συζητείται εδώ και χρόνια στους πιο σκληρούς κύκλους των Ρεπουμπλικανών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ιδέα να χαρακτηριστούν τα μεξικανικά καρτέλ ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πολύ πιο επιθετικά νομικά, οικονομικά αλλά και στρατιωτικά εργαλεία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κυβέρνηση της Μεξικανής προέδρου Κλαούδια Σεϊνμπάουμ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, θεωρώντας ότι θα συνιστούσε παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.

Η Σεϊνμπάουμ προσπαθεί από την αρχή της θητείας της να διατηρήσει μια πιο ψύχραιμη και πραγματιστική σχέση με τον Τραμπ, αποφεύγοντας τις δημόσιες συγκρούσεις που χαρακτήριζαν συχνά τις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον προκάτοχό της, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Συνεργασία κυβερνήσεων

Παράλληλα, οι δύο κυβερνήσεις συνεχίζουν τη συνεργασία σε ζητήματα εμπορίου, μετανάστευσης και συνοριακής ασφάλειας. Ωστόσο, το κλίμα γίνεται ολοένα πιο εύθραυστο καθώς η Ουάσινγκτον αυξάνει τη ρητορική πίεση γύρω από τη φαιντανύλη και τη δράση των καρτέλ.

Το ζήτημα της φαιντανύλης έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το συνθετικό οπιοειδές ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο και αποτελεί πλέον κεντρικό στοιχείο της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να παρουσιάσει τη μετανάστευση, τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα ως ενιαίο ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο εμφανίστηκαν οι λεγόμενες «angel mothers», μητέρες θυμάτων που έχασαν τα παιδιά τους είτε από εγκλήματα μεταναστών χωρίς χαρτιά είτε από υπερβολικές δόσεις ναρκωτικών.

Η εικόνα αυτή εντάσσεται ξεκάθαρα στη στρατηγική Τραμπ ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων: σύνδεση της συνοριακής κρίσης με προσωπικές ανθρώπινες τραγωδίες και παρουσίαση του εαυτού του ως ηγέτη που θα «αποκαταστήσει την τάξη».

Οι δηλώσεις του όμως προκαλούν βαθύ προβληματισμό στο Μεξικό. Πολλοί πολιτικοί και αναλυτές φοβούνται ότι η διαρκής κλιμάκωση της ρητορικής από την Ουάσινγκτον μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή διπλωματική κρίση αλλά και σε αυξημένο κίνδυνο μονομερών αμερικανικών ενεργειών κοντά ή ακόμη και εντός του μεξικανικού εδάφους.

Η σχέση ΗΠΑ – Μεξικού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο σύνθετες διμερείς σχέσεις στον κόσμο, καθώς συνδέεται άμεσα με το εμπόριο, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την ενέργεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα της Βόρειας Αμερικής.

Ωστόσο, όσο η κρίση της φαιντανύλης εντείνεται και ο Τραμπ υιοθετεί όλο και πιο επιθετική ρητορική απέναντι στα καρτέλ και στο μεξικανικό κράτος, αυξάνεται ο φόβος ότι οι δύο χώρες μπορεί να εισέλθουν σε μία νέα περίοδο έντονης πολιτικής και διπλωματικής σύγκρουσης.

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το παρασκήνιο 09.05.26

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

Λίβανος: Αλλοι 10 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες
Αλλοι 10 νεκροί, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σε ισραηλινά πλήγματα

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη [βίντεο]
Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ειρηνικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Δανία

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι «εξίσου πολύτιμα με την ατομική βόμβα», λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
«Επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των Στενών του Ορμούζ»

«Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημά τους».

Ρωσία και Ιράν επανεκκινούν την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέχρ
Παρότι το ρωσικό εργοτάξιο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ρώσοι και ιρανοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο εργοτάξιο

Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας
Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του
Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός
Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός

Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%
H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

«Εργαζόμενοι σκύλοι»: κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι
«Εργαζόμενοι σκύλοι», κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι

Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών – «Εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί» (εικόνα)
Μιανμάρ 09.05.26

Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών (εικόνα)

Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Σύνταξη
Ανοδος 6,9% στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026
Πρώτο τρίμηνο 2026 09.05.26

Ανοδος 6,9% στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ

Οι συνολικές πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, φθάνοντας τα 3,49 δισ. ευρώ από 3,27 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

