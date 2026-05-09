Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών – μελών της, με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ», υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του για την Ημέρα της Ευρώπης.
Αναφερόμενος στα 76 χρόνια από τη Διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης, ο κ. Δένδιας κάνει λόγο για «ένα μοναδικό για την Ιστορία της ανθρωπότητας εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας, που γεννήθηκε μέσα από τα ερείπια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δημιούργησε έναν ενιαίο χώρο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισημαίνει τον ρόλο της χώρας μας, τονίζοντας πως «η Ελλάδα υπερήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας από το 1981, αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου».
Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:
«76 χρόνια από τη Διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης. Ένα μοναδικό για την Ιστορία της ανθρωπότητας εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας, που γεννήθηκε μέσα από τα ερείπια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δημιούργησε έναν ενιαίο χώρο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ελλάδα, υπερήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας από το 1981, αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου. Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών – μελών της, με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ».
76 χρόνια από τη Διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης. Ένα μοναδικό για την Ιστορία της ανθρωπότητας εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας, που γεννήθηκε μέσα από τα ερείπια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δημιούργησε έναν ενιαίο χώρο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων… pic.twitter.com/55RmpAt0og
— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 9, 2026
- Συνελήφθη 56χρονος για οπλοκατοχή στο Λαύριο – Είχε στο σπίτι του βαλλίστρα, βέλη και πτυσσόμενο γκλοπ
- ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
- Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
- Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό
- Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
- Metallica: Οδηγίες της τελευταίας στιγμής, πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ
- «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» – Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό
- Ιστορικό επίτευγμα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Ευρωλίγκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις