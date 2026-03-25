Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται και μεταρρυθμίζονται με νέα συστήματα και νέες αντιλήψεις
Όλα όσα είπε μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης για την εθνική επέτειο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
- Αυξήσεις επιτοκίων ακόμη και τον Απρίλιο – Όσα είπε η Λαγκάρντ
- Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
- Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σε Ουκρανία και Ρωσία μετά από ανταλλαγή πυρών
- Λονδίνο: Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας εξελίσσονται και μεταρρυθμίζονται, με νέα συστήματα, με νέα φιλοσοφία, με τη χρήση drone και antidrone, με νέα πυραυλικά συστήματα, με νέες αντιλήψεις και νέους σχηματισμούς παρέχουμε στην ελληνική κοινωνία το μέγα αγαθό της ασφάλειας. Όχι μόνο στενά στην ελληνική κοινωνία αλλά όπως απέδειξε η παρουσία μας και στην Κυπριακή Δημοκρατία, να προστατεύσουμε τον απανταχού Ελληνισμό».
Αυτό τόνισε σήμερα, Τέταρτη 25 Μαρτίου, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης για την εθνική επέτειο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Ο κ. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «φιλοξενούμε με χαρά σήμερα τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα» ενώ σημείωσε: «Η Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη Χριστιανοσύνη. Είναι, όμως, και μια μεγάλη ημέρα για τον Ελληνισμό ως επέτειος της εθνικής μας παλιγγενεσίας».
«Η εθνική παλιγγενεσία συνιστά ορόσημο ευρωπαϊκής σημασίας» είπε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας
Από την πλευρά του, ο Κύπριος υπουργός ‘Αμυνας Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε ότι η επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί «κορυφαία ημέρα» εθνικής υπερηφάνειας για τον Ελληνισμό ενώ συμπλήρωσε: «Ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αποτιμούμε τιμή σε όλους τους προγόνους. μας. Η εθνική παλιγγενεσία συνιστά ορόσημο ευρωπαϊκής σημασίας καθώς ενέπνευσε τα φιλελεύθερα κινήματα σε όλο τον κόσμο να διεκδικήσουν την ελευθερία και τα δικαιώματα τους».
Για πολλοστή φορά, ο κ. Πάλμας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κύπρου στην ελληνική κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας «για τη στήριξη και την υποστήριξη στις δύσκολες ώρες, που διανύουμε αυτή την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολή», με την παρουσία σε αέρα και θαλάσσια οπλικών συστημάτων «για να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας».
«Κύπρος και Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ειρηνευτικό και ανθρωπιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή» τόνισε ο κ. Πάλμας.
- Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται και μεταρρυθμίζονται με νέα συστήματα και νέες αντιλήψεις
- Γιατί το «τέλειο» τζιν δεν υπάρχει (ακόμα)
- Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
- Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
- Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Μήνυμα ισχύος και αποτροπής
- Η Αλεξάνδρα Ούστα, το αλκοόλ, οι γονείς και οι απώλειες
- Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
- Ρόδος: Η κυρία Σοφία ετών 82, μαθήτρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ, παρέλασε περήφανα μπροστά σε χιλιάδες κόσμου
