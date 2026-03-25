Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Δείτε live τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 25 Μαρτίου 2026, 11:00

Δείτε live τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση των τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, στο Σύνταγμα, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής, δικαστικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε από το πρωί αρκετός κόσμος, παρά τον βροχερό καιρό, προκειμένου να την παρακολουθήσει. Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο, η οποία έχει διπλό συμβολισμό – την έναρξη της Επανάστασης του 1821 και τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – ξεκίνησαν με τους καθιερωμένους κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό.

YouTube thumbnail

Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:21 το πρωί, από το πυροβολείο, με άλλους 20 να ακολουθούν όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο προκειμένου να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.

Στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε από το πρωί αρκετός κόσμος για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση

εικόνα που δείχνει μικρό μαθητή ντυμένο εύζωνα να περπατά ανάμεσα σε στρατιωτικά οχήματα λίγο πριν από την έναρξη της παρέλασης

Μικρός μαθητής ντυμένος εύζωνας περπατά ανάμεσα σε στρατιωτικά οχήματα λίγο πριν από την έναρξη της παρέλασης

Στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κατέθεσε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της παρέλασης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Η επίσημη υποστολή της σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 18:41 θα σημάνει και το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων.

εικόνα που δείχνει τεθωρακισμένο όχημα έξω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός

Τεθωρακισμένο όχημα έξω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός

Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία έναρξης της Επανάστασης του 1821 επιλέχθηκε συμβολικά, συνδέοντας τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή με το μήνυμα της ελπίδας και της λύτρωσης.

Η ημέρα τιμάται σε όλη τη χώρα με μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις, καταθέσεις στεφάνων, δοξολογίες, τελετές και εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης.

Στις 08:00 ήταν προγραμματισμένη η έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00 τελέστηκε δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης έχει ο υποστράτηγος Βασίλειος Λαμπρόπουλος, διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), αφού διήλθε μπροστά από τους επισήμους με το επιτελείο του, χαιρέτησαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πήραν θέση ακριβώς απέναντί του. Tην παρέλαση των τμημάτων πλαισιώνει μουσική από τη φιλαρμονική ορχήστρα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τιμητική θέση στην παρέλαση, όπως πάντα, έχουν εκείνοι που θυσίασαν στα πεδία των μαχών τη σωματική τους ακεραιότητα, είναι οι Ανάπηροι Πολέμου που πέρασαν πρώτοι τώρα μπροστά από τους επισήμους.

Ακολουθούν τμήματα από τα τρία Εθελοντικά Σώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που εκπροσωπούν τους Τομείς Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών Διασωστών – Ναυαγοσωστών.

Από την ίδρυσή του το 1877, ο ΕΕΣ έχει να επιδείξει μια διαρκή δυναμική παρουσία σε κάθε έκτακτη ανάγκη της χώρας, αλλά και στην καθημερινότητα, μέσα από προγράμματα και δράσεις που στοχεύουν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την προστασία της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Eξίσου σημαντική και η ανθρωπιστική βοήθεια που παρείχε και παρέχει και εκτός Ελλάδος, οποτεδήποτε και οπουδήποτε προκύψει ανάγκη.

Στη συνέχεια, παρελαύνει μπροστά από τους επισήμους η φάλαγγα μηχανοκίνητων τμημάτων, με πρώτη τη Στρατονομία. Επικεφαλής παρελαύνει ο διοικητής του Λόχου και ακολουθεί Τμήμα Στρατονόμων δικυκλιστών και το Τμήμα των Τροχοφόρων Οχημάτων.

Εν τω μεταξύ από την αεροπορική βάση Ανδραβίδας απογειώθηκαν τα F-4 Fhantom. Ανάμεσα στα αεροπορικά μέσα που έσχιζαν τους αιθέρες σε σχηματισμούς, ελικόπτερα APACHE, KIOWA WARRIOR, HUEY, NH – 90 και CHINOOK της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού.

Πίσω στο Σύνταγμα, εντυπωσιακό ήταν το τμήμα των νέων οπλικών συστημάτων και επιχειρησιακής εξέλιξης. Ειδικότερα, το τεθωρακισμένο τροχοφόρο όχημα αναγνωρίσεως Μ1117 με μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης, διαθέτει υπέρυθρη κάμερα υψηλής αντοχής, κεραία υψηλής απολαβής για μεταφορά δεδομένων προς το προϊστάμενο κλιμάκιο, καθώς και drone για επαύξηση της εμβέλειας συλλογής πληροφορίας και αναγνώρισης.

Η μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το πεδίο της μάχης παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους διοικητές για την ορθή και ταχεία λήψη αποφάσεων, στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Vita.gr
Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

inWellness
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
25η Μαρτίου 25.03.26

Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα

Η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Ελλάδα 25.03.26

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Ελλάδα 24.03.26

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
Τα εμπόδια 24.03.26

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Η Ελλάδα μπλόκαρε την έρευνα για τα Τέμπη – Προστατεύονται πολιτικά πρόσωπα

Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ
Μπάσκετ 25.03.26

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Εθνική επέτειος 25.03.26

«Η ιστορική μνήμη, οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου» - Δένδιας για 25η Μαρτίου

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ

Κοινή γραμμή για την απόρριψη της συνεργασίας με τη ΝΔ φαίνεται πως διαμορφώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), ενώ στο επικείμενο συνέδριο αναμένεται να αποφασιστεί, επίσης, η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Φαμίλια 25.03.26

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο

Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)
Μπάσκετ 25.03.26

NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)

Μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς και ένα δικό του καλάθι στο φινάλε, χάρισαν στους Ντένβερ Νάγκετς την εκτός έδρας νίκη επί των Φοίνιξ Σανς - Τα αποτελέσματα του NBA.

Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο

Στις αγορεύσεις τους στη δίκη των υποκλοπών ορισμένοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης αναφέρθηκαν ουκ ολίγες φορές στην ΕΥΠ και στον ρόλο της προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των πελατών τους. Πως τα επιχειρήματα «δένουν» με τα ευρήματα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ
Κόσμος 25.03.26

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ

Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου ή στην προπολεμική τάξη πραγμάτων, έως ότου το αποφασίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του

Why March 25 Marks Greece’s Independence Day
English edition 25.03.26

Why March 25 Marks Greece’s Independence Day

While the Greek War of Independence began weeks earlier, March 25 was chosen for its symbolic link to the Annunciation and the official declaration of independence in 1822

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»
Euroleague 25.03.26

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»

Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί νικών, όμως το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την εξάδα της Euroleague. Τι χρειάζονται οι «πράσινοι» ως το φινάλε της regular season.

Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Βίντεο 25.03.26

Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

