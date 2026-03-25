Δείτε live τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση των τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, στο Σύνταγμα, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής, δικαστικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε από το πρωί αρκετός κόσμος, παρά τον βροχερό καιρό, προκειμένου να την παρακολουθήσει. Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο, η οποία έχει διπλό συμβολισμό – την έναρξη της Επανάστασης του 1821 και τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – ξεκίνησαν με τους καθιερωμένους κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:21 το πρωί, από το πυροβολείο, με άλλους 20 να ακολουθούν όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο προκειμένου να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.

Στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κατέθεσε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της παρέλασης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Η επίσημη υποστολή της σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 18:41 θα σημάνει και το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων.

Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία έναρξης της Επανάστασης του 1821 επιλέχθηκε συμβολικά, συνδέοντας τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή με το μήνυμα της ελπίδας και της λύτρωσης.

Η ημέρα τιμάται σε όλη τη χώρα με μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις, καταθέσεις στεφάνων, δοξολογίες, τελετές και εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης.

Στις 08:00 ήταν προγραμματισμένη η έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00 τελέστηκε δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης έχει ο υποστράτηγος Βασίλειος Λαμπρόπουλος, διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), αφού διήλθε μπροστά από τους επισήμους με το επιτελείο του, χαιρέτησαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πήραν θέση ακριβώς απέναντί του. Tην παρέλαση των τμημάτων πλαισιώνει μουσική από τη φιλαρμονική ορχήστρα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τιμητική θέση στην παρέλαση, όπως πάντα, έχουν εκείνοι που θυσίασαν στα πεδία των μαχών τη σωματική τους ακεραιότητα, είναι οι Ανάπηροι Πολέμου που πέρασαν πρώτοι τώρα μπροστά από τους επισήμους.

Ακολουθούν τμήματα από τα τρία Εθελοντικά Σώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που εκπροσωπούν τους Τομείς Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών Διασωστών – Ναυαγοσωστών.

Από την ίδρυσή του το 1877, ο ΕΕΣ έχει να επιδείξει μια διαρκή δυναμική παρουσία σε κάθε έκτακτη ανάγκη της χώρας, αλλά και στην καθημερινότητα, μέσα από προγράμματα και δράσεις που στοχεύουν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την προστασία της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Eξίσου σημαντική και η ανθρωπιστική βοήθεια που παρείχε και παρέχει και εκτός Ελλάδος, οποτεδήποτε και οπουδήποτε προκύψει ανάγκη.

Στη συνέχεια, παρελαύνει μπροστά από τους επισήμους η φάλαγγα μηχανοκίνητων τμημάτων, με πρώτη τη Στρατονομία. Επικεφαλής παρελαύνει ο διοικητής του Λόχου και ακολουθεί Τμήμα Στρατονόμων δικυκλιστών και το Τμήμα των Τροχοφόρων Οχημάτων.

Εν τω μεταξύ από την αεροπορική βάση Ανδραβίδας απογειώθηκαν τα F-4 Fhantom. Ανάμεσα στα αεροπορικά μέσα που έσχιζαν τους αιθέρες σε σχηματισμούς, ελικόπτερα APACHE, KIOWA WARRIOR, HUEY, NH – 90 και CHINOOK της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού.

Πίσω στο Σύνταγμα, εντυπωσιακό ήταν το τμήμα των νέων οπλικών συστημάτων και επιχειρησιακής εξέλιξης. Ειδικότερα, το τεθωρακισμένο τροχοφόρο όχημα αναγνωρίσεως Μ1117 με μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης, διαθέτει υπέρυθρη κάμερα υψηλής αντοχής, κεραία υψηλής απολαβής για μεταφορά δεδομένων προς το προϊστάμενο κλιμάκιο, καθώς και drone για επαύξηση της εμβέλειας συλλογής πληροφορίας και αναγνώρισης.

Η μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το πεδίο της μάχης παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους διοικητές για την ορθή και ταχεία λήψη αποφάσεων, στο πεδίο των επιχειρήσεων.