Το μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, λίγο πριν την έναρξη της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης, έστειλε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης.

Αναφερόμενος στον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία, ο ίδιος γράφει: «205 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα της Παλιγγενεσίας, η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου».

Και καταλήγει στην ίδια ανάρτηση: «Χρόνια πολλά για τη μεγάλη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου».

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 25, 2026

Ο Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε: «Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση, την υπηρεσία στην πατρίδα, με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και περήφανη».