25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα – Κλειστό από τις 8 το Μετρό στο Σύνταγμα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων υπάρχουν ανήμερα της 25ης Μαρτίου ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10.00 η ώρα, καθώς και απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου περιλαμβάνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εθνική επέτειο. Συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας:

-Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

-Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

-Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

-Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

-Μετρό: Κλειστός ο σταθμός «Σύνταγμα»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ:

– Κλειστός είναι από τις 8 το πρωί ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα». Μέχρι το πέρας των παρελάσεων οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.