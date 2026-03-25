25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα – Κλειστό από τις 8 το Μετρό στο Σύνταγμα
Ελλάδα 25 Μαρτίου 2026, 07:52

25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα – Κλειστό από τις 8 το Μετρό στο Σύνταγμα

Δείτε όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σήμερα 25η Μαρτίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων υπάρχουν ανήμερα της 25ης Μαρτίου ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10.00 η ώρα, καθώς και απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου περιλαμβάνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εθνική επέτειο. Συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας:

-Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.
-Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
-Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
-Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.
-Μετρό: Κλειστός ο σταθμός «Σύνταγμα»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  σε Μετρό και Τραμ λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ:
– Κλειστός είναι από τις 8 το πρωί ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα». Μέχρι το πέρας των παρελάσεων  οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

inWellness
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
25η Μαρτίου 25.03.26

Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα

Η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Ελλάδα 25.03.26

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Ελλάδα 24.03.26

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
Τα εμπόδια 24.03.26

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Η Ελλάδα μπλόκαρε την έρευνα για τα Τέμπη – Προστατεύονται πολιτικά πρόσωπα

Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους
Μαξίμου gate 24.03.26

Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος» τονίζει ο Ταλ Ντίλιαν μετά την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης. Προαναγγέλει προσφυγές σε διεθνείς οργανισμούς. Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει ότι «το λογισμικό προληπτικής άμυνας το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)
Μπάσκετ 25.03.26

NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)

Μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς και ένα δικό του καλάθι στο φινάλε, χάρισαν στους Ντένβερ Νάγκετς την εκτός έδρας νίκη επί των Φοίνιξ Σανς - Τα αποτελέσματα του NBA.

Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο

Στις αγορεύσεις τους στη δίκη των υποκλοπών ορισμένοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης αναφέρθηκαν ουκ ολίγες φορές στην ΕΥΠ και στον ρόλο της προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των πελατών τους. Πως τα επιχειρήματα «δένουν» με τα ευρήματα.

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ
Κόσμος 25.03.26

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ

Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου ή στην προπολεμική τάξη πραγμάτων, έως ότου το αποφασίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του

Why March 25 Marks Greece’s Independence Day
English edition 25.03.26

Why March 25 Marks Greece’s Independence Day

While the Greek War of Independence began weeks earlier, March 25 was chosen for its symbolic link to the Annunciation and the official declaration of independence in 1822

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»
Euroleague 25.03.26

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»

Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί νικών, όμως το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την εξάδα της Euroleague. Τι χρειάζονται οι «πράσινοι» ως το φινάλε της regular season.

Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Βίντεο 25.03.26

Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
25η Μαρτίου 25.03.26

Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα

Η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων
26η μέρα πολέμου 25.03.26 Upd: 09:16

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Κόσμος 25.03.26

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Ελλάδα 25.03.26

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομικό κλίμα 25.03.26

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

