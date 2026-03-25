Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Κόσμος 25 Μαρτίου 2026, 07:40

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Την 25η Μαρτίου 2026 ως «Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας» ανακήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με προεδρική διακήρυξη που εξέδωσε στις 24 Μαρτίου, καλώντας τους πολίτες να τιμήσουν την επέτειο με κατάλληλες εκδηλώσεις.

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας ως κοιτίδας του δυτικού πολιτισμού.

Όπως αναφέρει, «την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά του δεσποτισμού». Παράλληλα σημειώνει ότι οι Έλληνες «ανανέωσαν την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε για πρώτη φορά στην αρχαία γη τους» και «επανεπιβεβαίωσαν τη θέση τους ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού».

Συνεχίζοντας, επισημαίνει ότι «το θαύμα της αυτοδιοίκησης αναδύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου οι πολίτες απέκτησαν άμεση φωνή στη μοίρα της χώρας τους», προσθέτοντας ότι το πνεύμα αυτό στήριξε τον ελληνικό λαό «μέσα σε αιώνες ξένης κατοχής και κακουχιών».

Αναφερόμενος στην Επανάσταση του 1821, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι Έλληνες εγκαινίασαν «έναν ευγενή αγώνα που έσπασε τα δεσμά της αυταρχικής εξουσίας», σχολιάζοντας ότι για σχεδόν μία δεκαετία «η ελευθερία τους σφυρηλατήθηκε μέσα στη φλόγα της σύγκρουσης και της θυσίας». Υπογράμμισε επίσης ότι η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε στην πίστη «ότι κάθε έθνος διαθέτει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σύνδεσε την ελληνική εμπειρία με την αμερικανική, αναφέροντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν στην παράδοση της δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης» και ότι οι πολίτες τους πιστεύουν πως «η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας αποτελούν ένα ιερό δικαίωμα που το έχουν από την γέννηση τους». Υπό αυτό το πρίσμα, σημειώνει ότι «ένας καταπιεσμένος λαός θα αντέξει κάθε δοκιμασία» για να εγκαθιδρύσει δίκαιη διακυβέρνηση και να διασφαλίσει την ελευθερία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, «εμπλουτίζει την ιστορία του Έθνους μας με την επιχειρηματικότητά της, την πίστη της στον Θεό και το αδιάκοπο πάθος της». Όπως επισημαίνει, οι συγκεκριμένες αρχές καθορίζουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής από το 1776.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι «η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών» μέσω της προσήλωσης της στις κοινές αξίες, στη δέσμευση για την υπεράσπιση των δυτικών ιδανικών και στην προώθηση της ειρήνης διεθνώς.

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ αντλούν έμπνευση από το παράδειγμα των Ελλήνων «που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την κυριαρχία τους και διατήρησαν τη φλόγα της αυτοκυβέρνησης», προσθέτοντας ότι «τα δύο έθνη μας είναι σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένα από την ιστορία, δοκιμασμένα μέσα από αγώνες και βέβαια για την υπόσχεση ενός λαμπρού μέλλοντος».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι το πνεύμα αυτό «γεννήθηκε στην Αθήνα και ενέπνευσε τους πατέρες (της αμερικανικής δημοκρατίας) στη Φιλαδέλφεια», των οποίων η αφοσίωση «στην υπόθεση της ανθρώπινης ελευθερίας δεν θα πάψει ποτέ να εμπνέει ανθρώπους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Όπως επισημαίνεται, η διακήρυξη εκδόθηκε δυνάμει της εξουσίας που παρέχουν στον πρόεδρο το Σύνταγμα και οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον κ. Τραμπ να ανακηρύσσει επισήμως την 25η Μαρτίου 2026 ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και να καλεί τους πολίτες να την τιμήσουν με τις αρμόζουσες τελετές και δραστηριότητες. Η διακήρυξη φέρει ημερομηνία 24 Μαρτίου 2026, έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων
Κόσμος 25.03.26

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 25.03.26

Μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Σύνταξη
Ιταλία: Δύο παραιτήσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης στη σκιά του αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα
Δημοψήφισμα 25.03.26

Βρέχει παραιτήσεις στην ιταλική κυβέρνηση

Το αρνητικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ιταλία προκαλεί αναταράξεις στην κυβέρνηση, με τις πρώτες παραιτήσεις να γίνονται δεκτές από τη Μελόνι.

Σύνταξη
Μεξικό: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε 2 γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο
Μεξικό 25.03.26

15χρονος μαθητής σκοτώνει 2 γυναίκες σε σχολείο

Νεκρές με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες εντοπίστηκαν δυο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στο Μεξικό, τις οποίες φέρεται να σκότωσε 15χρονος μαθητής, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Σύνταξη
Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν
Μέση Ανατολή 24.03.26

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν

Ο πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, φέρεται από πολλά διεθνή ΜΜΕ ως η πιθανή επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του Ιράν. Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει κάνει πολύ σκληρές δηλώσεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
Financial Times 24.03.26

Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Με επιστολή του στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Αποκλείονται πλοία χωρών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σύνταξη
Ιράν: Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times
Ιράν 24.03.26

Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times

Η Μεγάλη Βρετανία προτίθεται να προχωρήσει σε συνέδριο ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ στο Λονδίνο ή το Πόρτσμουθ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να «βγαίνουν μπροστά».

Σύνταξη
Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης
Σκάνδαλο υποκλοπών 24.03.26

Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης

Ο ιδρυτής της Intellexa, με δήλωση στο Reuters, επισημαίνει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επαναλαμβάνει ότι δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».

Σύνταξη
Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…
Μέση Ανατολή 24.03.26

Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να μπουν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ζυγίζουν τον κίνδυνο να εγκαταλειφθούν από τις ΗΠΑ έχοντας απέναντί τους ένα οργισμένο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων
Κόσμος 25.03.26

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Ελλάδα 25.03.26

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Σύνταξη
Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομικό κλίμα 25.03.26

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Infographic 25.03.26

Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων - Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά

Έχοντας ήδη κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά στους πολιτικούς του αντιπάλους, το Μαξίμου επιλέγει με «καρφιά» και υπαινιγμούς τη σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή. Ποια ημερομηνία προτείνει ο Κακλάμανης για τη συζήτηση περί Κράτους Δικαίου στη Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 25.03.26

Μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Σύνταξη
Ιταλία: Δύο παραιτήσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης στη σκιά του αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα
Δημοψήφισμα 25.03.26

Βρέχει παραιτήσεις στην ιταλική κυβέρνηση

Το αρνητικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ιταλία προκαλεί αναταράξεις στην κυβέρνηση, με τις πρώτες παραιτήσεις να γίνονται δεκτές από τη Μελόνι.

Σύνταξη
Μεξικό: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε 2 γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο
Μεξικό 25.03.26

15χρονος μαθητής σκοτώνει 2 γυναίκες σε σχολείο

Νεκρές με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες εντοπίστηκαν δυο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στο Μεξικό, τις οποίες φέρεται να σκότωσε 15χρονος μαθητής, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Σύνταξη
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Σύνταξη
O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις
Predator 25.03.26

O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις

Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει με νόημα πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος» στέλνοντας μηνύματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το «πουλόβερ ξηλώνεται» ενώ ακολουθούν νέες κινήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
