Στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

Στις 10:00 να τελεστεί δοξολογία στη Μητρόπολη προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο, που έχει διπλό συμβολισμό – την έναρξη της Επανάστασης του 1821 και τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – ξεκινούν στην Αθήνα, με τους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό. Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:21 το πρωί, από το πυροβολείο για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο προκειμένου να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.

Στις 08:00 ήταν προγραμματισμένη η έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00 αναμένεται να τελεστεί δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Στις 10:55 θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Η επίσημη υποστολή της σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης θα πραγματοποιηθεί στις 18:41.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ έχουν τεθεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, θα ισχύσει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 10:00 η ώρα το πρωί, καθώς και απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης από τις 06:00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, σε βασικές οδικές αρτηρίες του Κέντρου, ενώ κλειστός θα είναι ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα».

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων ελεύθερη θα είναι σήμερα η είσοδος για όλους σε μουσεία και μνημεία ανήμερα της 25ης Μαρτίου καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη χωρίς την καταβολή αντιτίμου, με την ευκαιρία της εθνικής επετείου.