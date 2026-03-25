Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας
Αμέσως μετά τη λήξη της στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων πλήθος νέων οπλικών συστημάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας».
«Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τη γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους. Την απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που ξέσπασε πριν 205 χρόνια κηρύσσοντας ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία του Ελληνικού Έθνους».
Ο κ. Τασούλας πρόσθεσε ότι «η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος. Το 1821 όμως δεν τέλειωσε το 1821. Συνεχίστηκε το 1864, το 1881. Η Ελλάδα μεγάλωνε. Στους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912-13, το 1920, το 1923. Έως και το 1947 με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Οπότε και ολοκληρώθηκε η εδαφική επέκταση της Ελλάδος. Κι αυτή την δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμ εσήμερα».
Συνεπάγεται, πρόσθεσε, ακόμη περισσότερο, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος, ενότητα και υπευθυνότητα.
«Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας. Σήμερα εμείς, κυβερνώντες και κυβερνώμενοι, ας τους τιμήσουμε, ασκώντας αυτή την ελευθερία ενωμένοι και πάλι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του ’21. Αυτό αξίζει ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα. Χρόνια πολλά για τη δοξασμένη επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Και χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Για τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας και Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, που επίσης γιορτάζουμε σήμερα».
