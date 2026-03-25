Μαζί με μαθητές δημοτικού από τα Βριλήσσια θα παρελάσουν σήμερα δυο παιδάκια από το νηπιαγωγείο Αγαθονησίου.

Η νηπιαγωγός του σχολείου Αγαθονησίου, Έλενα Παπαστεργίου με τα δύο και μοναδικά παιδιά, την Ειρήνη και τον Γιάννη, μίλησε σήμερα στην ΕΡΤnews.

«Ανυπομονούν» λέει η νηπιαγωγός

Από χθες βρίσκεται στο Αγαθονήσι η Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων, ο Αθλητικός Όμιλος Κούρος δίνοντας δώρα στα παιδιά και εξοπλισμό (νεφελοποιητές και υγειονομικό υλικό) στο Περιφερειακό Ιατρείο.

Όπως δήλωσε η κ. Παπαστεργίου: «Τους αρέσει πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Νιώθουν ότι έχουν παραπάνω παρέα, γιατί δυστυχώς εδώ τα παιδάκια είναι πολύ λίγα και αναμένουν να γίνει η παρέλαση και ανυπομονούν πάρα πολύ. Η ζωή εδώ, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη, ιδιαίτερα τον χειμώνα, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πολλά πράγματα και ο καιρός δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Υπάρχει μια απομόνωση, παρόλα αυτά, η ξεχωριστή εμπειρία, μια εμπειρία ζωής είναι να ζεις και να χαίρεσαι με τα απλά πράγματα, τα καθημερινά και γίνεσαι μέλος μιας κοινότητας».