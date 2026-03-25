Ακυρώθηκε η παρέλαση λόγω των καιρικών συνθηκών στο Ηράκλειο

Η πρόγνωση για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών επιβεβαιώθηκε, με αποτέλεσμα την ακύρωση της παρέλασης στο Ηράκλειο για την 25η Μαρτίου.

Ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου αναφέρει: «Όπως αποφασίστηκε και σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για λόγους ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η σημερινή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Ωστόσο, κανονικά θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ».

Ακυρώθηκαν επίσης οι παρελάσεις στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.

Ακυρώνονται οι παρελάσεις στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας- Κανονικά οι Δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι Δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις, οι οποίες ακυρώνονται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και του συνόλου των πολιτών, κατόπιν αξιολόγησης των μετεωρολογικών δεδομένων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και καλεί όλους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις τους.

Ματαίωση Παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2026 στο Γάζι

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι η παρέλαση της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2026, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ. κατά μήκος της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι, ματαιώνεται λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι ισχυρές καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή της παρέλασης, ιδίως για τους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων μας που θα συμμετείχαν σε αυτήν.

Η ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών και όλων των συμμετεχόντων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 10:00 π.μ όπως και οι Δοξολογίες στις Δημοτικές Κοινότητες Τυλίσου και Κρουσώνα.

Η Εθνική μας Επέτειος παραμένει ιερή. Τιμούμε τους ήρωες του 1821 στη μνήμη και στην καρδιά μας.