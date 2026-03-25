25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Ακυρώθηκε η παρέλαση λόγω των καιρικών συνθηκών στο Ηράκλειο
Ελλάδα 25 Μαρτίου 2026, 08:55

Από χθες είχε αποφασιστεί η ακύρωση της παρέλασης σε Χανιά και Ρέθυμνο

Η πρόγνωση για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών επιβεβαιώθηκε, με αποτέλεσμα την ακύρωση της παρέλασης στο Ηράκλειο για την 25η Μαρτίου.

Ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου αναφέρει: «Όπως αποφασίστηκε και σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για λόγους ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η σημερινή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Ωστόσο, κανονικά θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ».

Ακυρώθηκαν επίσης οι παρελάσεις στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.

Ακυρώνονται οι παρελάσεις στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας- Κανονικά οι Δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι Δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις, οι οποίες ακυρώνονται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
Η απόφαση ελήφθη με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και του συνόλου των πολιτών, κατόπιν αξιολόγησης των μετεωρολογικών δεδομένων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και καλεί όλους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις τους.

Ματαίωση Παρέλασης Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2026 στο Γάζι

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι η παρέλαση της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2026, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ. κατά μήκος της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι, ματαιώνεται λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι ισχυρές καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή της παρέλασης, ιδίως για τους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων μας που θα συμμετείχαν σε αυτήν.

Η ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών και όλων των συμμετεχόντων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 10:00 π.μ όπως και οι Δοξολογίες στις Δημοτικές Κοινότητες Τυλίσου και Κρουσώνα.

Η Εθνική μας Επέτειος παραμένει ιερή. Τιμούμε τους ήρωες του 1821 στη μνήμη και στην καρδιά μας.

Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Μίνα Μουστάκα
Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Ελλάδα 24.03.26

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

Νίκος Κλόκας
«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
Τα εμπόδια 24.03.26

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Η Ελλάδα μπλόκαρε την έρευνα για τα Τέμπη – Προστατεύονται πολιτικά πρόσωπα

Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους
Μαξίμου gate 24.03.26

Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος» τονίζει ο Ταλ Ντίλιαν μετά την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης. Προαναγγέλει προσφυγές σε διεθνείς οργανισμούς. Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει ότι «το λογισμικό προληπτικής άμυνας το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων
26η μέρα πολέμου 25.03.26

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Κόσμος 25.03.26

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομικό κλίμα 25.03.26

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Infographic 25.03.26

Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων - Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά

Έχοντας ήδη κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά στους πολιτικούς του αντιπάλους, το Μαξίμου επιλέγει με «καρφιά» και υπαινιγμούς τη σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή. Ποια ημερομηνία προτείνει ο Κακλάμανης για τη συζήτηση περί Κράτους Δικαίου στη Βουλή

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 25.03.26

Μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

