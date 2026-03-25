Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Μήνυμα ισχύος και αποτροπής
Ελλάδα 25 Μαρτίου 2026, 13:27

Να στείλει ένα μήνυμα ισχύος και αποτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και της μετάβασης στη νέα εποχή έστειλε η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας και με την παγκόσμια οικονομία να απειλείται να βυθιστεί στην άβυσσο λόγω του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ελπίζοντας σε πρωτοβουλίες που θα σημάνουν το τέλος των εχθροπραξιών, με το δόγμα ότι η ισχύς δημιουργεί δίκαιο και όχι το δίκαιο, ισχύ, η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας για την 25η Μαρτίου επιλέχθηκε να είναι μεγαλειώδης, συνδυάζοντας την ανάδειξη του ρόλου των νέων συστημάτων με την αποφασιστικότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την καινοτομία να είναι στο επίκεντρο και τα τελευταία αποκτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν την πρωτοκαθεδρία, η Ελλάδα θέλησε να στείλει μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας, της τεχνολογικής εξέλιξης και της αποτρεπτικής ισχύος, των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

«Η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 στην Αθήνα αποτυπώνει με σαφή τρόπο τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, με τα συστήματα καινοτομίας και τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν.

Η νέα φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων εδράζεται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και στο νέο Δόγμα Αποτροπής. Κεντρικός άξονας της νέας αυτής στρατηγικής είναι η ανάπτυξη ενός εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογιών αιχμής, καθώς επίσης η ένταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σύγχρονων οπλικών συστημάτων που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας. Στόχος της παρέλασης να αναδείξει την μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη σύγχρονη εποχή», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά  το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με το Στρατό Ξηράς να παρελαύνει φορώντας τη στολή του σύγχρονου μαχητή. Για πρώτη φορά το σύνολο του προσωπικού παρέλασε με τη νέα στολή του «Σύγχρονου Μαχητή», η οποία ενσωματώνει σύγχρονες προδιαγραφές και παρέχει προστασία, ευελιξία και ισχύ πυρός.

Την ίδια στιγμή το τεθωρακισμένο Μ1117 με μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας φιλοσοφίας επιχειρήσεων. Με δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και χρήση drone, προσφέρει στους διοικητές άμεση και πλήρη εικόνα του πεδίου μάχης.

Την ίδια στιγμή η γερμανικής κατασκευής τορπίλη Seahake – 4 σχεδιασμένη να βάλλεται από υποβρύχια αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα όπλα ανθυποβρυχιακού πολέμου, ενώ τo ΑSTER 30 είναι ένα κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας – αέρος μεγάλου βεληνεκούς, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει όλα τα είδη των σύγχρονων αεροπορικών απειλών.

Στην παρέλαση και τo ΑSTER 30 ένα κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας – αέρος μεγάλου βεληνεκούς, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει όλα τα είδη των σύγχρονων αεροπορικών απειλών: αεροσκάφη, κατευθυνόμενα βλήματα και μη επανδρωμένα αεροχήματα.

Μη επανδρωμένα και αντι – drone συστήματα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Στην παρέλαση είδαμε επίσης Συστήματα Μη Επανδρωμένων Οχημάτων καθώς και συστήματα αντιμετώπισης αυτών, όπως το ελληνικής κατασκευής «Κένταυρος», στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έχει δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Τo επίσης ελληνικό Σύστημα Υπερίων, η εξέλιξη του «Κένταυρος» τα μη επανδρωμένα αεροχήματα Camcopter S – 100, ένα υπερσύγχρονο drone το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra, αλλά και το Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος ΑΡΧΥΤΑΣ και τα μη επανδρωμένα αεροχήματα καθέτου απογείωσης και προσγείωσης Α900.

Επίσης τα σύγχρονα υποβρύχια οχήματα ROTINOR RD2, τα οποία διαθέτουν καινοτόμο σύστημα ηλεκτρικής υδροπρόωσης, προσφέροντας ισχυρή αθόρυβη ώση και σημαντική εμβέλεια δράσης.

Τα Μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας (ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ), που δύνανται συγχρόνως, οπλισμένα με εκρηκτική γόμωση, να περιηγηθούν σε θαλάσσιες περιοχές επιθετικής περιπολίας, με σκοπό να εκτελέσουν στοχευμένες επιθέσεις, γνωστές ως «SWARM ATTACK» εναντίον αναγνωρισμένων εχθρικών στόχων επιφανείας, ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους.

Το Μη επανδρωμένο ελικόπτερο «Α900», που χρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Εξοπλισμένο με ηλεκτρο-οπτικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχει, σε ζωντανή μετάδοση, ευκρινή αποτύπωση της επιφάνειας, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

Και τα V – BAT σύγχρονα μη επανδρωμένα αεροχήματα με κορυφαία τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Στην στρατιωτική παρέλαση αναδείχθηκε και η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, η οποία παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής μη επανδρωμένων Α/Φ στο Πεδίο τύπου FPV (First Person View), ο Κινητός Σταθμός Command and Control είναι ένα αυτόνομο Κέντρο Ελέγχου των Επιχειρήσεων, καθώς και το Σύστημα Επικοινωνιών «ΜΕΤΟΙΚΟΣ»ο Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Νέα συστήματα και αντιαεροπορική άμυνα

Η παρέλαση ανέδειξε επίσης τα σύγχρονα οπλικά συστήματα υψηλής ακρίβειας όπως τα SPIKE NLOS (πλήγματα χωρίς οπτική επαφή) ,JSOW (στρατηγικά πλήγματα μεγάλης απόστασης)  και AGM-88 HARM (καταστολή εχθρικής αεράμυνας) . Τα συγκεκριμένα συστήματα προσφέρουν τη δυνατότητα προσβολής στόχων με ελάχιστο ρίσκο, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Ένας εκ των σημαντικότερων πυλώνων αποτροπής είναι και η αντιαεροπορική άμυνα.

Το σύστημα PATRIOT και το «ΒΕΛΟΣ» δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο πλέγμα προστασίας, ικανό να αντιμετωπίσει αεροσκάφη , πυραύλους και μη επανδρωμένα μέσα εξασφαλίζοντας  τον έλεγχο του εναέριου χώρου και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Από τα πλέον εντυπωσιακά στιγμιότυπα της παρέλασης και η παρουσία των εναέριων μέσων.

Τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale ,F-16 Viper , Mirage 2000-5 και F-4 Phantom ανέδειξαν την ισορροπία μεταξύ σύγχρονης τεχνολογίας και επιχειρησιακής εμπειρίας.

Ενώ η ενσωμάτωση όπλων όπως ο πύραυλος METEOR χαρακτηρίζονται καθοριστικά της εναέριας υπεροχής.

Ελικόπτερα και μαχητικά

Η παρουσία των  ελικοπτέρων APACHE ,KIOWA WARRIOR ,NH-90 ,CHINOOK επίσης έδωσαν εικόνα της ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων και υποστήριξης επιχειρήσεων σε κάθε περιβάλλον, με την ευελιξία να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Ιδιαίτερη στιγμή στην παρέλασης η διέλευση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ», με την εικόνα της γαλανόλευκης να σχηματίζεται στον ελληνικό ουρανό να αποτελεί σύμβολο ελευθερίας και εθνικής ενότητας.

Το «ΖΕΥΣ» αναδεικνύεται σε σύμβολο ισχύος, υπερηφάνειας και τεχνολογικής υπεροχής, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας.

Στη στρατιωτική παρέλαση ξεχώρισε και η παρουσία των νέων ελικοπτέρων ΜΗ-60 Romeo  του Πολεμικού Ναυτικού με κορυφαίες ανθυποβρυχιακές ικανότητες, όντας μία από τις πιο σύγχρονες προσθήκες στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην παρέλαση αναδείχθηκαν και τα αεροσκάφη Canadair CL-415. Tα αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη με δυνατότητα
υδροληψίας από λίμνες ή τη θάλασσα, τα οποία επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια της χώρας, κάτω από αντίξοες συνθήκες, με σκοπό την προστασία του εθνικού φυσικού μας πλούτου, τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών.

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

25η Μαρτίου: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εθνική επέτειος 25.03.26 Upd: 12:49

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό

25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
25η Μαρτίου 25.03.26

Η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Ελλάδα 25.03.26

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Μίνα Μουστάκα
Ελλάδα 24.03.26

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

Νίκος Κλόκας
«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

«Η ιστορική μνήμη, οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου» - Δένδιας για 25η Μαρτίου

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ

Κοινή γραμμή για την απόρριψη της συνεργασίας με τη ΝΔ φαίνεται πως διαμορφώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), ενώ στο επικείμενο συνέδριο αναμένεται να αποφασιστεί, επίσης, η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

