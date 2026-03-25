Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Μήνυμα ισχύος και αποτροπής

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας και με την παγκόσμια οικονομία να απειλείται να βυθιστεί στην άβυσσο λόγω του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ελπίζοντας σε πρωτοβουλίες που θα σημάνουν το τέλος των εχθροπραξιών, με το δόγμα ότι η ισχύς δημιουργεί δίκαιο και όχι το δίκαιο, ισχύ, η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας για την 25η Μαρτίου επιλέχθηκε να είναι μεγαλειώδης, συνδυάζοντας την ανάδειξη του ρόλου των νέων συστημάτων με την αποφασιστικότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την καινοτομία να είναι στο επίκεντρο και τα τελευταία αποκτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν την πρωτοκαθεδρία, η Ελλάδα θέλησε να στείλει μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας, της τεχνολογικής εξέλιξης και της αποτρεπτικής ισχύος, των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

«Η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 στην Αθήνα αποτυπώνει με σαφή τρόπο τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, με τα συστήματα καινοτομίας και τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν.

Η νέα φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων εδράζεται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και στο νέο Δόγμα Αποτροπής. Κεντρικός άξονας της νέας αυτής στρατηγικής είναι η ανάπτυξη ενός εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογιών αιχμής, καθώς επίσης η ένταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σύγχρονων οπλικών συστημάτων που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας. Στόχος της παρέλασης να αναδείξει την μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη σύγχρονη εποχή», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με το Στρατό Ξηράς να παρελαύνει φορώντας τη στολή του σύγχρονου μαχητή. Για πρώτη φορά το σύνολο του προσωπικού παρέλασε με τη νέα στολή του «Σύγχρονου Μαχητή», η οποία ενσωματώνει σύγχρονες προδιαγραφές και παρέχει προστασία, ευελιξία και ισχύ πυρός.

Την ίδια στιγμή το τεθωρακισμένο Μ1117 με μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας φιλοσοφίας επιχειρήσεων. Με δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και χρήση drone, προσφέρει στους διοικητές άμεση και πλήρη εικόνα του πεδίου μάχης.

Την ίδια στιγμή η γερμανικής κατασκευής τορπίλη Seahake – 4 σχεδιασμένη να βάλλεται από υποβρύχια αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα όπλα ανθυποβρυχιακού πολέμου, ενώ τo ΑSTER 30 είναι ένα κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας – αέρος μεγάλου βεληνεκούς, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει όλα τα είδη των σύγχρονων αεροπορικών απειλών.

Στην παρέλαση και τo ΑSTER 30 ένα κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας – αέρος μεγάλου βεληνεκούς, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει όλα τα είδη των σύγχρονων αεροπορικών απειλών: αεροσκάφη, κατευθυνόμενα βλήματα και μη επανδρωμένα αεροχήματα.

Μη επανδρωμένα και αντι – drone συστήματα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Στην παρέλαση είδαμε επίσης Συστήματα Μη Επανδρωμένων Οχημάτων καθώς και συστήματα αντιμετώπισης αυτών, όπως το ελληνικής κατασκευής «Κένταυρος», στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έχει δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Τo επίσης ελληνικό Σύστημα Υπερίων, η εξέλιξη του «Κένταυρος» τα μη επανδρωμένα αεροχήματα Camcopter S – 100, ένα υπερσύγχρονο drone το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra, αλλά και το Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος ΑΡΧΥΤΑΣ και τα μη επανδρωμένα αεροχήματα καθέτου απογείωσης και προσγείωσης Α900.

Επίσης τα σύγχρονα υποβρύχια οχήματα ROTINOR RD2, τα οποία διαθέτουν καινοτόμο σύστημα ηλεκτρικής υδροπρόωσης, προσφέροντας ισχυρή αθόρυβη ώση και σημαντική εμβέλεια δράσης.

Τα Μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας (ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ), που δύνανται συγχρόνως, οπλισμένα με εκρηκτική γόμωση, να περιηγηθούν σε θαλάσσιες περιοχές επιθετικής περιπολίας, με σκοπό να εκτελέσουν στοχευμένες επιθέσεις, γνωστές ως «SWARM ATTACK» εναντίον αναγνωρισμένων εχθρικών στόχων επιφανείας, ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους.

Το Μη επανδρωμένο ελικόπτερο «Α900», που χρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Εξοπλισμένο με ηλεκτρο-οπτικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχει, σε ζωντανή μετάδοση, ευκρινή αποτύπωση της επιφάνειας, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

Και τα V – BAT σύγχρονα μη επανδρωμένα αεροχήματα με κορυφαία τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Στην στρατιωτική παρέλαση αναδείχθηκε και η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, η οποία παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής μη επανδρωμένων Α/Φ στο Πεδίο τύπου FPV (First Person View), ο Κινητός Σταθμός Command and Control είναι ένα αυτόνομο Κέντρο Ελέγχου των Επιχειρήσεων, καθώς και το Σύστημα Επικοινωνιών «ΜΕΤΟΙΚΟΣ»ο Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Νέα συστήματα και αντιαεροπορική άμυνα

Η παρέλαση ανέδειξε επίσης τα σύγχρονα οπλικά συστήματα υψηλής ακρίβειας όπως τα SPIKE NLOS (πλήγματα χωρίς οπτική επαφή) ,JSOW (στρατηγικά πλήγματα μεγάλης απόστασης) και AGM-88 HARM (καταστολή εχθρικής αεράμυνας) . Τα συγκεκριμένα συστήματα προσφέρουν τη δυνατότητα προσβολής στόχων με ελάχιστο ρίσκο, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Ένας εκ των σημαντικότερων πυλώνων αποτροπής είναι και η αντιαεροπορική άμυνα.

Το σύστημα PATRIOT και το «ΒΕΛΟΣ» δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο πλέγμα προστασίας, ικανό να αντιμετωπίσει αεροσκάφη , πυραύλους και μη επανδρωμένα μέσα εξασφαλίζοντας τον έλεγχο του εναέριου χώρου και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Από τα πλέον εντυπωσιακά στιγμιότυπα της παρέλασης και η παρουσία των εναέριων μέσων.

Τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale ,F-16 Viper , Mirage 2000-5 και F-4 Phantom ανέδειξαν την ισορροπία μεταξύ σύγχρονης τεχνολογίας και επιχειρησιακής εμπειρίας.

Ενώ η ενσωμάτωση όπλων όπως ο πύραυλος METEOR χαρακτηρίζονται καθοριστικά της εναέριας υπεροχής.

Ελικόπτερα και μαχητικά

Η παρουσία των ελικοπτέρων APACHE ,KIOWA WARRIOR ,NH-90 ,CHINOOK επίσης έδωσαν εικόνα της ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων και υποστήριξης επιχειρήσεων σε κάθε περιβάλλον, με την ευελιξία να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Ιδιαίτερη στιγμή στην παρέλασης η διέλευση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ», με την εικόνα της γαλανόλευκης να σχηματίζεται στον ελληνικό ουρανό να αποτελεί σύμβολο ελευθερίας και εθνικής ενότητας.

Το «ΖΕΥΣ» αναδεικνύεται σε σύμβολο ισχύος, υπερηφάνειας και τεχνολογικής υπεροχής, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας.

Στη στρατιωτική παρέλαση ξεχώρισε και η παρουσία των νέων ελικοπτέρων ΜΗ-60 Romeo του Πολεμικού Ναυτικού με κορυφαίες ανθυποβρυχιακές ικανότητες, όντας μία από τις πιο σύγχρονες προσθήκες στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην παρέλαση αναδείχθηκαν και τα αεροσκάφη Canadair CL-415. Tα αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη με δυνατότητα

υδροληψίας από λίμνες ή τη θάλασσα, τα οποία επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια της χώρας, κάτω από αντίξοες συνθήκες, με σκοπό την προστασία του εθνικού φυσικού μας πλούτου, τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών.