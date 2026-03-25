Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

Τη σημασία της εθνικής ενότητας ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, αφού παρακολούθησε την παρέλαση στο Σύνταγμα.

«Αυτός ο βόρειος άνεμος σήμερα ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν είτε ζωντανά, είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Γι’ αυτό το αόρατο νήμα το οποίο συνδέει τους εύζωνους της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα drone συστήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα«, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε ότι «ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς και η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένας φάρος σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη εποχή».

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «μια χώρα η οποία προστατεύει όχι μόνο τα δικά της σύνορα, μια δύναμη ειρήνης, μια χώρα η οποία προστατεύει έμπρακτα και τον ελληνισμό της Κύπρου. Όμως, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», όπως είπε, «δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ. Απαιτείται κάτι ακόμα. Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων, από τα μικρά τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Θέλω λοιπόν επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες όπου κι αν βρίσκονται, χρόνια πολλά. Η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους Έλληνες της ομογένειας, οι οποίοι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν και γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά. Χρόνια πολλά και πάλι», ευχήθηκε.