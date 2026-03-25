Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Πολιτική Γραμματεία 25 Μαρτίου 2026, 13:21

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τη σημασία της εθνικής ενότητας ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, αφού παρακολούθησε την παρέλαση στο Σύνταγμα.

«Αυτός ο βόρειος άνεμος σήμερα ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν είτε ζωντανά, είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Γι’ αυτό το αόρατο νήμα το οποίο συνδέει τους εύζωνους της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα drone συστήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα«, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε ότι «ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς και η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένας φάρος σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη εποχή».

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «μια χώρα η οποία προστατεύει όχι μόνο τα δικά της σύνορα, μια δύναμη ειρήνης, μια χώρα η οποία προστατεύει έμπρακτα και τον ελληνισμό της Κύπρου. Όμως, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», όπως είπε, «δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ. Απαιτείται κάτι ακόμα. Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων, από τα μικρά τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Θέλω λοιπόν επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες όπου κι αν βρίσκονται, χρόνια πολλά. Η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους Έλληνες της ομογένειας, οι οποίοι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν και γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά. Χρόνια πολλά και πάλι», ευχήθηκε.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Interview 25.03.26

Για κυβέρνηση σκανδάλων και αισχροκέρδειας μιλά ο Σωκράτης Φάμελλος. Ασκεί δριμεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για όλα τα κρίσιμα θέματα: τη δίκη για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον πόλεμο στο Ιραν με την αναχαίτιση πυραύλων «να αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή». Το κρίσιμο είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει και μιλά για τις ευθύνες και τα λάθη των προοδευτικών κομμάτων και την αναγκαιότητα ανασύνθεσης του χώρου. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα επαναλαμβάνει.

Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
«Η ιστορική μνήμη, οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου» - Δένδιας για 25η Μαρτίου

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Κοινή γραμμή για την απόρριψη της συνεργασίας με τη ΝΔ φαίνεται πως διαμορφώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), ενώ στο επικείμενο συνέδριο αναμένεται να αποφασιστεί, επίσης, η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα.

Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Στις αγορεύσεις τους στη δίκη των υποκλοπών ορισμένοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης αναφέρθηκαν ουκ ολίγες φορές στην ΕΥΠ και στον ρόλο της προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των πελατών τους. Πως τα επιχειρήματα «δένουν» με τα ευρήματα.

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Έχοντας ήδη κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά στους πολιτικούς του αντιπάλους, το Μαξίμου επιλέγει με «καρφιά» και υπαινιγμούς τη σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή. Ποια ημερομηνία προτείνει ο Κακλάμανης για τη συζήτηση περί Κράτους Δικαίου στη Βουλή

O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις
Predator 25.03.26

Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει με νόημα πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος» στέλνοντας μηνύματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το «πουλόβερ ξηλώνεται» ενώ ακολουθούν νέες κινήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Νέα Αριστερά: Εποχή Σακελλαρίδη μετά την παραίτηση Χαρίτση – Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ
Νέα Αριστερά 24.03.26

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου στο κόμμα της Πατησίων ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμα το πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον λαό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου – Οι μάσκες έπεσαν
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

«Δεν μπορούν να σιωπούν μπροστά στην καρέκλα εξουσίας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα πρόσωπα εξουσίας και τους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν με το Predator αλλά δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις
Interview 24.03.26

Καταπέλτης για το ζήτημα των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι μετά τη δικαστική απόφαση αποδείχθηκε ότι υπήρχε κοινό σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator και ότι πλέον κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κρύβονται. Υπουργοί και αξιωματούχοι σιωπούν για τις υποκλοπές γιατί έκαναν απαράδεκτο συμβιβασμό για την καρέκλα, προσβάλλοντας τη Δημοκρατία, τονίζει αυστηρά για να αναρωτηθεί με νόημα «έναντι ποιου άραγε έπρεπε να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;». Μέρος της συνέντευξης Φάμελλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Αλέξης Χαρίτσης: Η επιστολή παραίτησης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτηση του από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς καθώς «η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο».

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
Τέμπη 24.03.26

«Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής», λέει το ΚΚΕ

On Field 25.03.26

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών
Κόσμος 25.03.26

Το μέγεθος και η ένταση των πυρκαγιών αναμένεται να επιδεινωθούν σε όλη την ΕΕ, ενώ το 2025 η Ευρώπη βίωσε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από την έναρξη των καταγραφών

Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών
Eurofighter Typhoon 25.03.26

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης συνεργασίας που είχε δρομολογηθεί τον Οκτώβριο του 2025 και αφορά την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στην Τουρκία

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Τους μεγαλύτερους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς θριάμβους, αυτόν της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004 και αυτόν του Ολυμπιακού στο Europa Conference League 20 χρόνια αργότερα, επέλεξε η UEFA για να ευχηθεί στη χώρα μας για την 25η Μαρτίου.

Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
Πόλεμος 25.03.26

Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Κόσμος 25.03.26

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Μέση Ανατολή 25.03.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

