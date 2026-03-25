«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα στην πλατφόρμα «Χ», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ευχήθηκε στη χώρα μας και, μάλιστα, στην ελληνική γλώσσα, για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

«Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, μια ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία και το αδάμαστο πνεύμα της χώρας», τονίζει ο Κόστα.

Στο ίδιο μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο που δείχνει την Ακρόπολη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γράφει «Ελευθερία και Δημοκρατία – Freedom and Democracy» και εύχεται στα ελληνικά «Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!».

Today we celebrate Greece’s Independence Day, a moment to honor the country’s history and enduring spirit. 🇬🇷 Ελευθερία και Δημοκρατία – Freedom and Democracy. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες! pic.twitter.com/rfHx9DfzLU — António Costa (@eucopresident) March 25, 2026

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε για την ημέρα της εθνικής παλιγγενεσίας, ευχήθηκε στα ελληνικά «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα» και μέσω της πλατφόρμας Instagram.

Επιπλέον, στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφού εύχεται «Χρόνια πολλά Ελλάδα!», εξηγεί πως «η ελληνική σημαία έχει εννέα μπλέ και λευκές ρίγες και έναν λευκό σταυρό σε μπλε γωνία. Το σχέδιό της υιοθετήθηκε επίσημα το 1822», προσθέτει.