Ριάνα: Έκανε τατουάζ ζωγραφιά των παιδιών της

Η 38χρονη τραγουδίστρια, η οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον ASAP Rocky πρότεινε στον tattoo artist Κιθ Σκοτ «Bang Bang» ΜακΚέρντι τα σχέδια τους να αποτυπωθούν στο πίσω μέρος του γονάτου της.

Ο tattoo artist, ο οποίος εδρεύει στη Νέα Υόρκη, δημοσίευσε σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε η Ριάνα φαίνεται να παρατηρεί το νέο της τατουάζ μπροστά σε καθρέφτη, φορώντας μαύρο σορτς.

Ριάνα: «Τα μωρά είναι καταπληκτικά»

Η Ριάνα και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, μια κόρη με το όνομα «Rocki», τον Σεπτέμβριο του 2025. Έχουν ήδη δύο γιους, τον RZA και τον Riot.

Παρά την πίεση για νέα μουσική, η Ριάνα δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τη μητρότητα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Extra δήλωσε: «Τα μωρά είναι καταπληκτικά. Μεγαλώνουν και δεν το αντέχω.

Τα πρόσωπά τους αλλάζουν, οι λαιμοί τους μακραίνουν. Το λατρεύω».

Έτοιμη για το 4ο παιδί;

Ο A$AP Rocky δηλώμει ότι τα παιδιά τους τα πάνε εξαιρετικά μεταξύ τους, παρότι είναι κοντά σε ηλικία: Ωστόσο παραδέχτηκε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά ζηλεύουν τη μικρή αδερφή τους.

Η Ριάνα έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο βαθιά τη σημάδεψε η μητρότητα, περιγράφοντας τον τοκετό ως «τρελό» και τη γονεϊκότητα ως μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και συγκινητικές εμπειρίες της ζωής της. Όσο για το πόσα παιδιά θέλει να αποκτήσει;

ριαναΗ απάντησή της παραμένει απλή και ξεκάθαρη: «Όσα θέλει ο Θεός να κάνω».