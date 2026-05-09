«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια απρόσμενη ερώτηση του Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου για τη φυσική κατάσταση στάθηκε αφορμή για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη δημοσκόπηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρώτησε ένα μικρό αγόρι: «Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να με νικήσεις σε έναν καβγά;» — και η στιγμή αυτή ώθησε τη YouGov να εξετάσει πώς αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί τη σωματική «αναμέτρηση» με τον Τραμπ.

Trump to a kid who says he wants to be a weightlifter: “You’ll never compete against women in powerlifting. Did you see they had a man powerlifter and he decided to go the opposite direction? Do you think you can take me in a fight?” pic.twitter.com/ZaZMupaaz3 — Aaron Rupar (@atrupar) May 5, 2026

Ο Τραμπ κατά πλειοψηφία… χαμένος

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων ρώτησε 2.609 Αμερικανούς αν πιστεύουν ότι ένας μέσος Αμερικανός, ένα οκτάχρονο αγόρι ή οι ίδιοι προσωπικά θα μπορούσαν να κερδίσουν σε έναν υποθετικό φυσικό καβγά με τον Τραμπ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί πως ο μέσος Αμερικανός θα μπορούσε να επικρατήσει. Συγκεκριμένα, το 66% απάντησε ότι ένας τυπικός Αμερικανός θα νικούσε τον Τραμπ, ενώ μόλις το 10% εκτίμησε ότι ο ίδιος ο Τραμπ θα έβγαινε νικητής.

Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις. Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Δημοκρατικούς (75%) δηλώνουν ότι θα τον κέρδιζαν σε μια φυσική αναμέτρηση, ενώ μόνο το 5% πιστεύει ότι ο Τραμπ θα επικρατούσε. Αντίθετα, μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, περισσότεροι θεωρούν πιθανότερο να χάσουν παρά να κερδίσουν, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 39% και 33% αντίστοιχα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να πιστέψουν πως ακόμη και ένα οκτάχρονο αγόρι θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ, σε σύγκριση με τους Ρεπουμπλικάνους που πιστεύουν ότι οι ίδιοι θα μπορούσαν να το κάνουν. Συγκεκριμένα, το 54% των Δημοκρατικών εκτιμά ότι ένα παιδί οκτώ ετών θα τα κατάφερνε, ενώ μόνο το 33% των Ρεπουμπλικάνων θεωρεί ότι οι ίδιοι θα μπορούσαν να κερδίσουν.

Η δημοσκόπηση ανέδειξε και διαφορές ανάμεσα στα φύλα.

Οι άνδρες εμφανίζονται γενικά πιο αισιόδοξοι για τις πιθανότητές τους σε διάφορα υποθετικά σενάρια σωματικής ή αθλητικής δοκιμασίας — είτε πρόκειται για μάχες με άγρια ζώα είτε ακόμη και για έναν πόντο τένις απέναντι στη Serena Williams. Το ίδιο μοτίβο καταγράφεται και στην περίπτωση του Τραμπ: το 64% των ανδρών δηλώνει ότι θα μπορούσε να τον νικήσει, έναντι 47% των γυναικών.

Κομματικό ζήτημα και σεβασμός στον αρχηγό

Ωστόσο, οι πολιτικές διαφορές αποδεικνύονται ισχυρότερες από τις διαφορές φύλου. Το 82% των Δημοκρατικών ανδρών και το 71% των Δημοκρατικών γυναικών θεωρούν ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν τον Τραμπ, μια διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων.

Στον αντίποδα, μόνο το 46% των Ρεπουμπλικάνων ανδρών πιστεύει ότι θα μπορούσε να επικρατήσει, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο των Δημοκρατικών ανδρών. Ακόμη πιο χαμηλά βρίσκονται οι Ρεπουμπλικάνες γυναίκες, με μόλις ένα μικρό ποσοστό να δηλώνει ότι θα μπορούσε να νικήσει τον πρώην πρόεδρο σε μια φυσική αναμέτρηση.

Η YouGov υπενθυμίζει ότι οι Αμερικανοί είχαν ήδη εκφράσει αντίστοιχες απόψεις το 2024, όταν σε παλαιότερη έρευνα θεωρούσαν πιο πιθανό ο Τραμπ να κερδίσει τον Τζο Μπάιντεν σε έναν υποθετικό αγώνα μπρα-ντε-φερ.