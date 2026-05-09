Απίθανος ο μικρός αδερφός του Γιαμάλ: Οδηγάει… Mercedes, φοράει μαύρο γυαλί και «τρελαίνει» τα social media (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, παρότι βρίσκεται μόλις στα 18 του χρόνια, έχει πάνω του όλα τα βλέμματα, τόσο στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για την εξωγηπεδική του ζωή.

Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα μπορεί να είναι τραυματίας και να κάνει αγώνα δρόμου για το Μουντιάλ στις ΗΠΑ, που ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα, όμως συνεχίζει να γίνεται… viral λόγω του μικρού του αδερφού, Κέινε.

Ο «μπόμπιρας» της οικογένειας Γιαμάλ εμφανίζεται σε βίντεο να κάθεται πίσω από το τιμόνι της Mercedes του σταρ της Μπαρτσελόνα, προκαλώντας χαμό στο Instagram και το TikTok.

Δείτε το βίντεο με τον μικρό αδερφό του Λαμίν Γιαμάλ:

Σε βίντεο που δημοσιεύει συχνά στους προσωπικούς του λογαριασμούς ο Γιαμάλ, εμφανίζεται πολλές φορές, με τους δυο τους να χορεύουν μαζί και τα views να ανεβαίνουν κατακόρυφα κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.