Υπόκλιση του Νεϊμάρ: «Το ταλέντο του Γιαμάλ θυμίζει εμένα και τον Μέσι»

Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι ο Νεϊμαρ αποτελεί το πρότυπο του Λαμίν Γιαμάλ, με τον νεαρό «αστέρι» την Μπαρτσελόνα να έχει αναφερθεί σε αυτόν ουκ ολίγες φορές.

Με την σειρά του ο Βραζιλιάνος δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τον Ισπανό, χαρακτηρίζοντας τον ως ένα από τα μεγαλύτερα wonderkids του ποδοσφαίρου.

Σε δηλώσεις του, ο σούπερ σταρ της Σάντος τόνισε πως το ταλέντο του Γιαμάλ είναι ιδιαίτερο και του θυμίζει τον Μέσι αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό σε νεαρή ηλικία. Βέβαια, τόνισε πως τα όσα κάνει στο χορτάρι είναι απίθανα, ενώ δήλωσε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό από το Champions League, αναφέροντας πως ο 18χρονος τα έδωσε όλα.

🎙️Neymar: “Lamine Yamal? I truly believe he’s one of the greatest teenage sensations football has ever seen. There was Messi, there was me… but what this kid is doing at 18 is simply unreal. I felt bad for him when he got knocked out of the Champions League. He gave… pic.twitter.com/sBiw7q6RoB — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) April 17, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νεϊμαρ:

«Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένας από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες που έχει δει ποτέ το ποδόσφαιρο. Ήταν ο Μέσι, ήμουν εγώ… αλλά αυτό που κάνει αυτό το παιδί στα 18 του είναι απλά απίστευτο. Λυπήθηκα γι’ αυτόν όταν αποκλείστηκε από το Champions League. Έδωσε τα πάντα, »πυροδότησε» την ανατροπή, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όλα μπορούν να συμβούν. Η ώρα του έρχεται. Ελπίζω να κερδίσει του χρόνου… και γιατί όχι και τη Χρυσή Μπάλα; Είναι ξεχωριστός. Ένας από αυτούς τους παίκτες που θα υποστηρίζω πάντα».