Νέο επεισόδιο του Νεϊμάρ με την εξέδρα: «Είσαι χοντρός» (vid)

Ο Νεϊμάρ προσπαθεί να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι ότι αξίζει μια θέση στο ρόστερ της Εθνικής Βραζιλιάς για το Μουντιάλ του καλοκαιριού, ωστόσο αντί να αφοσιώνεται στα εντός των τεσσάρων γραμμών καθήκοντά του, ο 34χρονος επιθετικός συνεχίζει να… μπλέκει σε «περιπέτειες». Τελευταίο «επεισόδιο» αυτό στο οποίο ενεπλάκη το βράδυ της Τρίτης, στο ματς της Σάντος με τη Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για το Κόπα Σουνταμερικάνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπαδός τα είχε βάλει μαζί του και όπως ο «Νέι» συνηθίζει, αποφάσισε να ανοίξει για ακόμη μια φορά διάλογο.

Πριν συμβεί αυτό, η κάμερα του ESPN Brasil είχε καταγράψει την ένταση του 34χρονου στη συνέντευξη μετά το τέλος του αγώνα στον οποίο είχε μάλιστα σκοράρει στο 4ο λεπτό για να δώσει το προβάδισμα στη Σάντος.

🚨 Agora! Neymar perdeu a paciência e mandou um torcedor do Santos calar a boca após o empate com o Deportivo Recoleta na Vila Belmiro. 🎥 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/v9uD37nsOE — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 15, 2026

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, είχε αρκετές αψιμαχίες με αντίπαλους παίκτες και όταν τελικά έφυγε για τα αποδυτήρια, αποφάσισε να… μιλήσει.

«Έπρεπε να είχες προπονηθεί περισσότερο. Είσαι χοντρός!» του είπε γελώντας ο οπαδός και ενώ αρχικά έδειξε να… καταπίνει το περιστατικό, ο Νεϊμάρ τελικά αποφάσισε να απαντήσει: «Έχεις δίκιο… είσαι χαρούμενος τώρα; Είμαι κακομαθημένος; Δίνω τα πάντα εδώ. Θα σου δώσω το λεπτό της δόξας σου».

🚨 AGORA! ESPN pegou de perto o que Neymar disse para o torcedor do Santos: “Tu devia ter treinado mais. Tá gordinho, car****!” “Eu tenho que fazer tudo? Cala a boca!” “Eu sou mimado? Eu tô dando a vida aqui! Respeita!” 🎥 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/2CF4pJXoWd — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι προ μηνών ο Νεϊμάρ είχε γίνει viral για επεισόδιο με οπαδό που έβριζε και χειρονομούσε σε ματς της Σάντος με την Ιντερνασιονάλ. Πολύ πιο προσφάτως δε, έγινε ξανά …πρωτοσέλιδο στη Βραζιλία λόγω ενός άκρως σεξιστικού σχολίου που έκανε on camera για διαιτητή…