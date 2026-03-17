Ο Αντσελότι αποκάλυψε γιατί άφησε εκτός Μουντιάλ τον Νεϊμάρ – Τι απάντησε ο Βραζιλιάνος
Ο Κάρλο Αντσελότι εξήγησε την απόφαση να αφήσει τον Νεϊμάρ εκτός Μουντιάλ, με τον 34χρονο επιθετικό να μην μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του.
- Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο
- Κήρυξαν αργία κάθε… Τετάρτη λόγω έλλειψης καυσίμων
- Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
- Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται μέχρι το Σάββατο - Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξήγησε την απόφασή του να αφήσει εκτός του Νεϊμάρ, για τους φιλικούς αγώνες π κόντρα στη Γαλλία και την Κροατία, στις 27 και 31 Μαρτίου.
«Αυτή είναι μια λίστα με όσους είναι σωματικά σε φόρμα, επειδή θέλουμε να παίξουμε δύο πολύ σημαντικούς αγώνες υψηλής έντασης με ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών», είπε ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και πρόσθεσε:
«Ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Γιατί δεν τον έχω καλέσει τώρα; Επειδή δεν είναι στο 100%, και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε παίκτες που είναι σε άριστη κατάσταση. Η τελική ομάδα θα είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει και να παίρνει χρόνο παιχνιδιού για να φτάσει στην άριστη φυσική του κατάσταση».
Σχετικά μίλησε και ο Βραζιλιάνος αστέρας του ποδοσφαίρου στο MadHouseTV: «Θα μιλήσω γιατί δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. Προφανώς, είμαι αναστατωμένος και λυπημένος που δεν κλήθηκα, αλλά η εστίαση παραμένει η ίδια: μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, αγώνα με τον αγώνα».
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ 5-0: Απίστευτη πρόκριση με ανατροπή για τα «λιοντάρια»
- Με Καραλή και Τεντόγλου η Εθνική ομάδα στίβου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
- LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
- LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
- Πρέκας: «Πετύχαμε τον στόχο της πρόκρισης, ευχαριστούμε τη Θεσσαλονίκη για τη στήριξη»
- Στην Κωνσταντινούπολη τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις