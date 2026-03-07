Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ

Δούλεψε υπό τη στέγη του Νεϊμάρ ως μαγείρισσα το διάστημα Ιούλιος 2025-Φεβρουάριος 2026 και λίγες μέρες αφότου τα βρόντηξε δημιούργησε μπελάδες για το Βραζιλιάνο άσο της Σάντος. Η μαγείρισσα κατέθεσε αγωγή εναντίον του και διεκδικεί το ποσό των 41.600 ευρώ για υπερωρίες υπό δύσκολες συνθήκες και άλλες απαιτητικές εργασίες που είχαν επιπτώσεις στην υγεία της.

Η μαγείρισσα δούλεψε για τον Νεϊμάρ στην βίλα του, σε παραθαλάσσια περιοχή κοντά στον Ρίο Ντε Τζανέιρο. Κατηγορεί τον Βραζιλιάνο άσο για αθέτηση συμφωνίας, με αποτέλεσμα την υπερβολική εργασία της. Το θέμα αποκάλυψε το βραζιλιάνικο μέσο Metrópoles και από εκεί προέρχονται όλες οι πληροφορίες της υπόθεσης αλλά και η είδηση.

Πιο συγκεκριμένα:

-Αρχικά, η μαγείρισσα, υποστηρίζει ότι δεν τηρήθηκε το συμφωνημένο ωράριο από τις 7:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, καθώς αναγκαζόταν να εργάζεται περισσότερες ώρες και αρκετές φορές έφτασε στις 16 ώρες, επειδή, όπως αναφέρει, συχνά έπρεπε να προετοιμάζει φαγητό όχι μόνο για τον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του, αλλά και για μεγάλο αριθμό φίλων και καλεσμένων.

Σύμφωνα με την μαγείρισσα αυτή έπρεπε να ετοιμάζει φαγητά για περισσότερα από 150 άτομα, κάτι που δεν είχε συμφωνηθεί. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι εκτελούσε και άλλες απαιτητικές εργασίες, όπως τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων και βαριών προμηθειών για την κουζίνα.

-Η μαγείρισσα, ισχυρίζεται ότι η ένταση και η διάρκεια της εργασίας της είχαν σοβαρές συνέπειες για την υγεία της. Συγκεκριμένα, όπως η ίδια αναφέρει αυτή η κατάσταση είχε ως συνέπεια να υποστεί σοβαρά προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, λόγω της συνεχούς ορθοστασίας και της μεταφοράς βάρους.

-Ακόμη υποστηρίζει ότι δεν της δινόταν ούτε ο απαραίτητος χρόνος ξεκούρασης λόγω των πολλών υποχρεώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η μαγείρισσα, ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ σε καταβολή αποζημίωσης ύψους 262.000 ρεάλ Βραζιλίας (= 41.600 ευρώ). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την ίδια, απλήρωτες υπερωρίες, ιατρικά έξοδα, καθώς και οικονομική αποζημίωση για τα προβλήματα υγείας που υποστηρίζει ότι υπέστη.

Μέχρι στιγμής, ο Νεϊμάρ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις κατηγορίες. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τα βραζιλιάνικα δικαστήρια, ενώ μένει να φανεί αν ο διάσημος ποδοσφαιριστής θα απαντήσει επίσημα στους ισχυρισμούς της πρώην μαγείρισσάς του που εργαζόταν στην βίλα του.