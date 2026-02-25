sports betsson
Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»
Ποδόσφαιρο 25 Φεβρουαρίου 2026, 12:38

Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»

Ο Κάρλο Αντσελότι εμμένει στην αρχική του απόφαση να μην καλέσει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα τελευταία φιλικά πριν το Μουντιάλ και το όνειρο του 34χρονου σούπερσταρ για ένα... last dance στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, εξανεμίζονται.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Spotlight

Ο Κάρλο Αντσελότι καταστρώνει τα πλάνα του στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει του προσεχούς Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και το τελευταίο ρεπορτάζ που έρχεται από τη «χώρα του καφέ» δεν είναι ευχάριστο για τους απανταχού φίλους της μπάλας και της «σελεσάο», αφού σε αυτά δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται -τουλάχιστον αυτή τη στιγμή- ο σπουδαίος Νεϊμάρ.

Όπως αναφέρει το ESPN Brazil, ο Ιταλός τεχνικός θέλει να είναι τρομερά προσεκτικός με τις επιλογές του και συγκεκριμένα την περίπτωση του Νεϊμάρ πριν πάρει οποιαδήποτε τελική απόφαση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται να συνεχίσει με την αρχική του απόφαση, δηλαδή να μην συμπεριληφθεί ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, στις τελικές δοκιμές ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

«Εμμένει στο αρχικό πλάνο ο Αντσελότι»

Η Βραζιλία έχει προγραμματίσει δύο σπουδαία φιλικά παιχνίδια στα γήπεδα των ΗΠΑ το προσεχή Μάρτιο, κόντρα στις Γαλλία στη Βοστώνη στις 26/3 και κόντρα στην Κροατία στο Ορλάντο στις 31/3. Όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι στο ρεπορτάζ τους, η κακή πορεία της Σάντος και οι πρόσφατοι τραυματισμοί του Νεϊμάρ δεν έχουν παίξει ρόλο στην πρόθεση αυτή του Αντσελότι, αλλά αντιθέτως ο «Καρλέτο» εμμένει στην προαποφασισμένη ιδέα του, να δώσει έμφαση στην αγωνιστική ετοιμότητα και τη φυσική κατάσταση.

Ο πολύπειρος Ιταλός γνωρίζει ότι για να είναι ανταγωνιστική η Βραζιλία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ειδικά απέναντι στις άλλες μεγάλες δυνάμεις, το ταλέντο και η ικανότητα δεν φτάνουν. Θέλει να κατεβάσει λοιπόν στα γήπεδα της ΗΠΑ μια ομάδα «σύγχρονη», που θα τρέχει, θα έχει ρυθμό και δύναμη και έτσι, θέλει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός πριν αποφασίσει να καλέσει έναν παίκτη με το πρόσφατο «ιστορικό» του Νεϊμάρ, ασχέτως του ονόματος και της ιστορίας του στο σπορ συνολικά ή ειδικά τη «σελεσάο». Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Αντσελότι είχε αρχικά αποφασίσει να μην συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στα όποια αρχικά πλάνα του, αλλά να τον αντιμετωπίσει στην πορεία ως… ευχάριστη έκπληξη, αν ο ίδιος ο παίκτης τον αναγκάσει με τη δουλειά και την αγωνιστική του εικόνα μέχρι την ώρα που θα ανακοινωθούν οι τελικές κλήσεις για το Μουντιάλ.

Το ρεπορτάζ του ESPN δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο αυτό, δηλαδή στο ότι ο Αντσελότι, δεν έχει κλείσει οριστικά την πόρτα στον Νεϊμάρ, ωστόσο προς ώρας εμμένει στο αρχικό του σχέδιο, χωρίς αυτόν, με πρόθεση να επαναξιολογήσει την περίπτωσή του τον Μάιο.

Σημειώνεται ότι προσφάτως ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με τη Σάντος μετά την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη για να διορθωθεί το τελευταίο πρόβλημα στο γόνατό του, ενώ σε δηλώσεις του ανέφερε πως σκέφτεται να αποσυρθεί οριστικά από την ενεργό δράση τον προσεχή Δεκέμβριο, με την ελπίδα να έχει προλάβει νωρίτερα να αγωνιστεί σε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο.

