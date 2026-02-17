Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)
Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο 6-0 της Σάντος επί της Βέλο Κλουμπ, έκανε πραγματικότητα το όνειρο μιας ηλικιωμένης φιλάθλου και έβαλε πλώρη για το δικό του, την επιστροφή στην Εθνική Βραζιλίας.
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον Νεϊμάρ, ο οποίος έπαιξε στο 6-0 της Σάντος κόντρα στη Βέλο Κλουμπ. Μετά από περίπου 70 μέρες αποχής λόγω της εγχείρησης στο αριστερό γόνατο και την αποκατάσταση του τελευταίου από τους πολλούς τραυματισμούς του, στο φινάλε του 2025, ο σπουδαίος Βραζιλιάνος επιθετικός επανεμφανίστηκε με τη φανέλα της ομάδας του, μπαίνοντας ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.
Στο αγωνιστικό κομμάτι τα πήγε αρκετά καλά μοιράζοντας μια ασίστ στο ένα από τρία γκολ της Σάντος στην επανάληψη, ωστόσο το highlight της βραδιάς για τον 34χρονο σούπερσταρ ήρθε πριν την έναρξη του αγώνα! Και αυτό γιατί ο «Νέι» ανταποκρίθηκε στην επιθυμία μιας ηλικιωμένης οπαδού της Σάντος, της Ντόνα Μαρία. Η συγκεκριμένη οπαδός, είχε γίνει viral στα social media, μέσω των βίντεο στα οποία ανέφερε πως θα είναι ένα όνειρο ζωής για την ίδια να συναντήσει τον Νεϊμάρ και πως αν αυτό συνέβαινε, τότε θα κατάφερνε να «φύγει ήσυχη από τη ζωή».
Φυσικά, αυτό έφτασε στα αυτιά του Νεϊμάρ, ο οποίος με την πρώτη ευκαιρία έκανε το όνειρο της Ντόνα Μαρία πραγματικότητα. Πριν τη σέντρα του αγώνα, τη συνάντησε στον αγωνιστικό χώρο, την αγκάλιασε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Δείτε τι συνέβη με τον Νεϊμάρ και την οπαδό της Σάντος
O encontro especial do Neymar com a Dona Maria! 😍🤍🖤 pic.twitter.com/MdBF7D4Pas
— Santos FC (@SantosFC) February 15, 2026
Παρέμεινε υγιέστατος ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για Μουντιάλ
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε προ ημερών και άλλου είδους… δράματα, όταν οι οπαδοί της αντιπάλου, είχαν συναντήσει τους παίκτες της ομάδας στο προπονητικό κέντρο και τους ζήτησαν να κάνουν ό,τι χρειαστεί -ακόμη και να τραυματίσουν τον Νεϊμάρ- προκειμένου να πάρουν τη νίκη που θα της επέτρεπε να μείνει στην κατηγορία. Τελικά, όχι μόνο η νίκη δεν ήρθε, η Βέλο διασύρθηκε και έπεσε… πανηγυρικά, με τον Νεϊμάρ να μην αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο.
Πλέον, ο Νεϊμάρ που έχει επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Σάντος ως το τέλος του 2026, βάζει πλώρη για την επιστροφή του και στην Εθνική Βραζιλίας, ενόψει του Μουντιάλ του καλοκαιριού στη Βόρειο Αμερική (σ.σ. ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό). Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της «σελεσάο» με 79 γκολ, έχει να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο πάνω από δύο χρόνια -από τις 17/10/2023- όταν είχε τραυματιστεί σε ματς κόντρα στην Ουρουγουάη, ωστόσο αν παραμείνει υγιής, δεν αποκλείεται ο Κάρλο Αντσελότι που ανέλαβε τις τύχες της «σελεσάο» τον περασμένο Ιούνιο, να τον καλέσει ξανά.
Σημειώνεται ότι η Βραζιλία παίζει το πρώτο της ματς στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου, απέναντι στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ νωρίτερα, για τον Μάρτιο, έχει προγραμματισμένα δύο σπουδαία φιλικά με Γαλλία και Κροατία, όταν πιθανότατα θα φανούν και οι προθέσεις του Ιταλού τεχνικού για τον Νεϊμάρ.
