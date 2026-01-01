Πήρε την απόφαση ο Νεϊμάρ: Συμφώνησε με τη Σάντος για νέο συμβόλαιο

Μετά το… θαύμα που πέτυχαν, Νεϊμάρ και Σάντος ανανέωσαν την συνεργασία τους μέχρι και το Δεκέμβρη του 2026.

Τόσο ο Βραζιλιάνος άσος, όσο και ο σύλλογος επιθυμούσαν να συνεχιστεί η συνεργασία τους, με τον 33χρονο άσο να θέλει να επανέλθει μετά το νέο χειρουργείο στο γόνατο και να προλάβει να είναι διαθέσιμος ενόψει του Μουντιάλ, το καλοκαίρι.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο για την ανανέωση του Νεϊμάρ στην Σάντος

«Ο Νεϊμάρ συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Σάντος, με ισχύ για έναν ακόμη χρόνο! Ολοκληρώθηκε η συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 για τον Βραζιλιάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τον Ιταλό δημοσιογράφο να επιβεβαιώνει το deal.