Πήρε την απόφαση ο Νεϊμάρ: Συμφώνησε με τη Σάντος για νέο συμβόλαιο
Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραμείνει στη Σάντος ο Νεϊμάρ…
Μετά το… θαύμα που πέτυχαν, Νεϊμάρ και Σάντος ανανέωσαν την συνεργασία τους μέχρι και το Δεκέμβρη του 2026.
Τόσο ο Βραζιλιάνος άσος, όσο και ο σύλλογος επιθυμούσαν να συνεχιστεί η συνεργασία τους, με τον 33χρονο άσο να θέλει να επανέλθει μετά το νέο χειρουργείο στο γόνατο και να προλάβει να είναι διαθέσιμος ενόψει του Μουντιάλ, το καλοκαίρι.
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο για την ανανέωση του Νεϊμάρ στην Σάντος
«Ο Νεϊμάρ συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Σάντος, με ισχύ για έναν ακόμη χρόνο! Ολοκληρώθηκε η συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 για τον Βραζιλιάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τον Ιταλό δημοσιογράφο να επιβεβαιώνει το deal.
🚨⚪⚫ BREAKING: Neymar Jr agrees to sign new deal at Santos valid for one more year!
Agreement completed until December 2026 for the Brazilian. 🇧🇷 pic.twitter.com/WxokqwmSx5
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2025
