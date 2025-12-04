Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)

Έχουμε δει ποδοσφαιριστές να τραυματίζονται με διάφορους περίεργους τρόπους, όμως να τραυματιστεί κάποιος λόγω… αποθέωσης μάλλον συμβαίνει για πρώτη φορά. Συνέβη ωστόσο στο παιχνίδι της Ζουβεντούδε – Σάντος για την 37η αγωνιστική της Serie A της Βραζιλίας, στην οποία ο Νεϊμάρ με προσωπικό χατ-τρικ χάρισε νίκη (3-0) παραμονής στον ιστορικό σύλλογο.

Τι ακριβώς συνέβη; Με τη λήξη της αναμέτρησης στο στάδιο «Αλφρεντ Τζακόνι» ένας νεαρός οπαδός (πιθανότατα της Σάντος) πήδηξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να δει από κοντά τον Νεϊμάρ προφανώς για να τον αποθεώσει και να βγει μια φωτογραφία μαζί του. Καθώς πλησίαζε ωστόσο οι άνδρες ασφαλείας του γηπέδου τον αντιλήφθηκαν και στην προσπάθειά τους να τον σταματήσουν, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, άρχισε να κάνει ελιγμούς προκειμένου να τους αποφύγει.

Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τον έλεγχο της κίνησής του και να πέσει πάνω στον ποδοσφαιριστή της Σάντος, Ζε Ιβάλντο, ο οποίος έπεσε κάτω, κύλησε κατέληξε να πέσει άτσαλα στον πάγκο της ομάδας του!

Un hincha de Santos 🇧🇷 invadió el campo de juego para sacarse una foto con Neymar y terminó tirando de esta forma a Zé Ivaldo. Terminó en el banco de suplentes. 😅pic.twitter.com/cOds3fJ8OH — VSports Team (@VSportsTM) December 4, 2025

Γρήγορα βρέθηκαν στο πλάι του μέλη του ιατρικού τιμ με τον σύλλογο μετά από αρκετή ώρα η ομάδα έκανε ανάρτηση με μια φωτογραφία του τονίζοντας ότι τελικά ο τραυματισμός του είναι επιπόλαιος και πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα: «Όλα καλά με τον Ζε Ιβάλντο», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.