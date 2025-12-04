Μυθικός Νεϊμάρ: Έκανε χατ-τρικ σε 17 λεπτά και η Σάντος είναι μια ανάσα από την παραμονή

Παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο, ο Νεϊμάρ έχει αναλάβει… προσωπικά την σωτηρία της Σάντος, δεδομένου ότι πριν από μερικές εβδομάδες η ιστορική ομάδα, κινδύνευε άμεσα με υποβιβασμό.

Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός αποφάσισε ν΄αγωνιστεί στα τελευταία ματς του πρωταθλήματος και αφού ήταν καταλυτικός (γκολ και ασίστ) στην νίκη με 3-0 επί της Ρεσίφε το περασμένο Σάββατο, οδήγησε την Σάντος σε μία καθοριστική νίκη με το ίδιο σκορ επί της Ζουβεντούδε.

Ο 33χρονος αρχηγός της Σάντος πέτυχε χατ-τρικ (το πρώτο μετά από τέσσερα χρόνια) και έφερε την ομάδα του σε ασφαλή θέση, καθώς πλέον βρίσκεται στην 14η θέση της κατάταξης, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νεϊμάρ εμφανίσθηκε ανακουφισμένος που είδε τις προσπάθειές του να ανακτήσει την φυσική του κατάσταση να αποδίδουν καρπούς, μιλώντας στο Amazon Prime.

Οι δηλώσεις του Νεϊμάρ

«Είμαι πολύ χαρούμενος που με αυτά τα γκολ μπόρεσα να βοηθήσω την Σάντος. Χωρίς τους συμπαίκτες μου, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτήν την νίκη. Απομένει ένας αγώνας. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα στην Βίλα Μπελμίρο.

Δεδομένης της προσπάθειας που κατέβαλα για να βρίσκομαι στο γήπεδο, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην υγεία μου ως αθλητής, τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα μου. Ο,τι συμβαίνει, συμβαίνει, και αυτό βιώνω εδώ και μήνες, ακόμη και χρόνια, με τους τραυματισμούς. Προσπαθώ να τους ξεπεράσω για να είμαι στο 100%».