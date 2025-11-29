Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)
Ο συνήθως τραυματίας φέτος Νεϊμάρ, αυτή τη φορά αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας στο τελευταίο ματς της Σάντος και σκόραρε για να τη γλιτώσει από τον υποβιβασμό!
Από ήρωας, «τελειωμένος» και ξανά ήρωας! Η «Βασιλιάς» της Σάντος, όπως αποκαλούν τον Νεϊμάρ οι οπαδοί της ομάδας, έκανε πάλι το θαύμα του…
Μετά από μια κατά την οποία η καριέρα του πέρασε από χίλια μύρια κύματα, υπήρξε τραυματίας κατά τη μεγαλύτερη διάρκειά της, πέρασε και δεν… ακούμπησε μπάλα στα περισσότερα -από τα λίγα- ματς που αγωνίστηκε, ενώ έφτασε μέχρι και να τσακώνεται με τους οπαδούς της ομάδας του και μάλιστα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, το φινάλε ήταν κάτι παραπάνω από γλυκό!
Ο Νεϊμάρ πήρε την κατάσταση στα… πόδια του
Παρότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει έναν ακόμη τραυματισμό, για τον οποίο υπήρχε εκτίμηση να τον αφήσει εκτός δράσης μέχρι τις αρχές του 2026, ο πάλαι ποτέ σπουδαίος επιθετικός, αποφάσισε να αφήσει γκρίνιες, πόνους και… παρελθόν στην άκρη και να αναλάβει δράση για να κρίνει το μέλλον της αγαπημένης ομάδας του!
VAMOS, SANTOS! 🗣️ pic.twitter.com/JJMCfMjeRf
— Santos FC (@SantosFC) November 29, 2025
Σε μια στιγμή σπάνιας αυτοθυσίας, ο 33χρονος Βραζιλιάνος αγνόησε κάθε συμβουλή των γιατρών της ομάδας του για αυτό τον τραυματισμό στο δεξί γόνατο και φόρεσε κανονικά τη φανέλα του για να μπει να παίξει στο τελευταίο, εξαιρετικά κρίσιμο ματς κόντρα στη Σπορτ Ρεσίφε. Σε αυτό το ματς, η Σάντος ήθελε τη νίκη για να σωθεί και να παραμείνει στην κατηγορία και ο Νεϊμάρ φρόντισε για αυτό!
🚨🇧🇷| GOOOAAAL NEYMAAAAR
Playing injured to save Santos from relegation! Neymar scores to make it 1-0pic.twitter.com/nV3EKTTqr7
— AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) November 29, 2025
Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ και στο φινάλε, έδωσε και την ασίστ με την οποία διαμορφώθηκε το τελικό 3-0, νίκη που γλίτωσε τη Σάντος από έναν μάλλον εξευτελιστικό για την ιστορία της υποβιβασμό και την κράτησε στη μεγάλη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
