Βγαίνουν «μαχαίρια» για τον Νεϊμάρ στη Σάντος

Το όνειρο που Νεϊμάρ που γίνεται εφιάλτης. Μια εξέλιξη που κανείς δεν περίμενε. Ο Βραζιλιάνος άσος πάει από το κακό στο χειρότερο, μετά την επιστροφή του από την Αλ Χιλάλ στην Σάντος, την μεγάλη αγάπη του των παιδικών του χρόνων. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στη βαθμολογία καθώς η Σάντος κατρακύλησε στην 17η θέση του πίνακα και κινδυνεύει με υποβιβασμό, ενώ ο ίδιος ο Νεϊμάρ έχει έξι αγωνιστικές χωρίς γκολ.

Πολλοί θεωρούν ότι δεν είδαν τα χειρότερα. Στην Σάντος βγήκαν «μαχαίρια» για τον Νεϊμάρ καθώς οι συμπαίκτες του τον… καρφώνουν ότι φέρνει αστάθεια και ένταση μέσα στην ομάδα λόγω της προβληματικής συμπεριφοράς του.

Το θέμα ανέδειξε το beIN SPORTS, επισημαίνοντας ότι «η επιστροφή του Νεϊμάρ στην πατρίδα του έχει μετατραπεί σε μια ζοφερή ιστορία». Παράλληλα επικεντρώνεται και στο ότι δεν έχει καταγράψει ούτε ένα γκολ στους τελευταίους έξι αγώνες του, με αποτέλεσμα η Σάντος να έχει γλιστρήσει στη ζώνη του υποβιβασμού.

Τα πράγματα με τον Νεϊμάρ φάνηκε ότι δεν πάνε καλά, με αποκορύφωμα και την συμπεριφορά του στον τελευταίο εκτός έδρας με την Φλαμένγκο η οποία νίκησε 3-2. Ο Νεϊμάρ αντικαταστάθηκε στο 85’ και αμέσως βγήκε τρέχοντας προς το τούνελ, φωνάζοντας και βρίζοντας. Η Σάντος δέχθηκε το 3-1 στο 89’ και μείωσε 3-2 στο 90+1’.

Πλέον, στη Σάντος δεν κρύβονται και καταλογίζουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης στον Νεϊμάρ. Υπάρχουν πολλοί συμπαίκτες του που πιστεύουν ότι αποτελεί πηγή αστάθειας και αυξανόμενης έντασης. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, πριν να είναι αργά.

Ηδη, η Σάντος μετράει πέντε αγώνες χωρίς νίκη, έχοντας 33 βαθμούς μετά από 32 αγωνιστικές και κατρακύλησε στην 17η θέση στον βαθμολογικό πίνακα. Απομένουν έξι αγώνες και βρίσκεται δυο βαθμούς από την ομάδα που σώζεται και είναι η Βιτόρια (16η θέση) με 35 βαθμούς.

Και κάτι ακόμη για την αλλαγή του Νεϊμάρ. Ο παίκτης της Σάντος έφυγε από το γήπεδο και δεν πήγε στον πάγκο, ωθώντας έτσι τους οπαδούς της Φλαμένγκο να τον αποδοκιμάσουν και να τον βρίσουν.