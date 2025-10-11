Η Ίντερ Μαϊάμι θέλει τον Νεϊμάρ για να δημιουργήσει ξανά το «MSN»

Η Ίντερ Μαϊάμι είναι έτοιμη να πυροδοτήσει νέα «βόμβα», καθώς θέλει να «επανενώσει» τους Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες και Νεϊμάρ στο MLS. Το περιβόητο «MSΝ» που έγραψε ιστορία στην Μπαρτσελόνα, φαίνεται πως ετοιμάζεται για… Αμερική, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ της Σάντος να είναι ο μεγάλος στόχος του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της ομάδας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», η Ίντερ Μαϊάμι εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να εντάξει στο ρόστερ της τον Νεϊμάρ, με σκοπό να τον πλαισιώσει δίπλα στους ήδη υπάρχοντες Μέσι και Σουάρες. Ο βραζιλιάνος άσος αναμένεται να μείνει χωρίς ομάδα στο τέλος του χρόνου, καθώς το συμβόλαιό του με τη Σάντος ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο.

«Ψήνεται» για reunion ο Νεϊμάρ

Η ομάδα του MLS φέρεται να του έχει καταθέσει μια άκρως δελεαστική πρόταση, τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά, προσφέροντάς του την ευκαιρία να ξανασυνεργαστεί με δύο από τους πιο στενούς φίλους και συμπαίκτες της καριέρας του, σε ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νεϊμάρ βλέπει και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα γίνει το καλοκαίρι στα γήπεδα της Αμερικής και η Βραζιλία θα βρίσκεται εκεί, με τον σούπερ σταρ της Σάντος να σκέφτεται σοβαρά να πει «ναι» και να βρεθεί ξανά με Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες.