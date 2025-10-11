Η Ίντερ Μαϊάμι θέλει τον Νεϊμάρ για να δημιουργήσει ξανά το «MSN»
Η Ίντερ Μαϊάμι μετά τον Λιονέλ Μέσι και τον Λουίς Σουάρες ετοιμάζεται για την απόκτηση και του Νεϊμάρ με στόχο να δημιουργήσει ξανά το «MSN».
Η Ίντερ Μαϊάμι είναι έτοιμη να πυροδοτήσει νέα «βόμβα», καθώς θέλει να «επανενώσει» τους Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες και Νεϊμάρ στο MLS. Το περιβόητο «MSΝ» που έγραψε ιστορία στην Μπαρτσελόνα, φαίνεται πως ετοιμάζεται για… Αμερική, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ της Σάντος να είναι ο μεγάλος στόχος του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της ομάδας του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», η Ίντερ Μαϊάμι εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να εντάξει στο ρόστερ της τον Νεϊμάρ, με σκοπό να τον πλαισιώσει δίπλα στους ήδη υπάρχοντες Μέσι και Σουάρες. Ο βραζιλιάνος άσος αναμένεται να μείνει χωρίς ομάδα στο τέλος του χρόνου, καθώς το συμβόλαιό του με τη Σάντος ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο.
«Ψήνεται» για reunion ο Νεϊμάρ
Η ομάδα του MLS φέρεται να του έχει καταθέσει μια άκρως δελεαστική πρόταση, τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά, προσφέροντάς του την ευκαιρία να ξανασυνεργαστεί με δύο από τους πιο στενούς φίλους και συμπαίκτες της καριέρας του, σε ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νεϊμάρ βλέπει και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα γίνει το καλοκαίρι στα γήπεδα της Αμερικής και η Βραζιλία θα βρίσκεται εκεί, με τον σούπερ σταρ της Σάντος να σκέφτεται σοβαρά να πει «ναι» και να βρεθεί ξανά με Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες.
- Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
- Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
- Δανία – Ελλάδα: Με 2.000 φιλάθλους στο «Πάρκεν» η Εθνική (vid)
- «Χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Όλμο» – Τι γράφουν στην Ισπανία για τον τραυματισμό του
- Τι λένε για τη μεταγραφή του Σορτς: «Δεν μου αρέσει αυτή η κίνηση στον Παναθηναϊκό»
- Τι είπε ο Μονέκε για την αποχώρηση του Σφαιρόπουλου και τον Ομπράντοβιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις