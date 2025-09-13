Ο όρος του Αντσελότι για να καλέσει τον Νεϊμάρ στην Εθνική Βραζιλίας

Ξεκάθαρα πράγματα από τον τεχνικό της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι για τη θέση του Νεϊμάρ στην Σελεσάο. Ο Αντσελότι, ο οποίος παραδέχθηκε ότι μίλησε και με τον παίκτη, δεν τον κάλεσε στους αγώνες της Εθνικής Βραζιλίας τον Ιούνιο (με Ισημερινό και Παραγουάη), όπως και τον Σεπτέμβριο (με Χιλή και Βολιβία) και αποφάσισε να βγει δημόσια και να τον προειδοποιήσει για το μέλλον.

Ο Κάρλο Αντσελότι έθεσε όρο να έχει καλή φυσική κατάσταση για να συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στα πλάνα του για την Εθνικής Βραζιλίας, ενόψει του μουντιάλ 2026. Ουσιαστικά, ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής πέταξε το μπαλάκι στον ίδιο τον Νεϊμάρ. Από την πλευρά του, ο 33χρονος άσος θέλει να φορέσει ξανά την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας και επέμεινε ότι δεν συμμετείχε σε αγώνες για τεχνικούς λόγους, παρά τον ισχυρισμό του Αντσελότι ότι η φυσική του κατάσταση ήταν το ζήτημα.

«Δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε πώς παίζει ο Νεϊμάρ, προφανώς», ξεκαθάρισε ο Αντσελότι στο ESPN, ενώ πρόσθεσε: «Όλοι γνωρίζουν το ταλέντο του. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, για να εκμεταλλευτεί το ταλέντο του, ο παίκτης πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Αν είναι στην καλύτερη φυσική του κατάσταση, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να βρίσκεται στην εθνική ομάδα».

Ουδεμία έκπληξη ότι ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας Κάρλο Αντσελότι επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τον πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν για το τι πρέπει να κάνει, ώστε να τον συμπεριλάβει στα πλάνα του. «Είπα και στον ίδιο ότι έχεις χρόνο να προετοιμαστείς με τον καλύτερο τρόπο για να είσαι εκεί και να βοηθήσεις την ομάδα να προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό στο Παγκόσμιο Κύπελλο», αποκάλυψε ο Αντσελότι.

Ο Αντσελότι ξεκαθάρισε επίσης ότι ο ρόλος του Νεϊμάρ στο σύστημά του θα είναι σέντερ φορ, καθώς δήλωσε ότι «πρέπει να παίζει κεντρικά. Μπορεί να παίξει ως επιθετικός μέσος ή επιθετικός, αλλά όχι εξωτερικά, επειδή το σύγχρονο ποδόσφαιρο χρειάζεται επιθετικούς με φυσική ποιότητα».

Ο Νεϊμάρ θα επιστρέψει, μετά από τραυματισμό, στη δράση για τη Σάντος την Κυριακή (14/9) σε μια αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μινέιρο. Στόχος του να αποδείξει ότι έκανε βήματα προόδου, ώστε να συμπεριληφθεί στα πλάνα του Αντσελότι πριν οριστεί η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το μουντιάλ 2026.