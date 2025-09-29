Συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Νεϊμάρ: Πότε επιστρέφει στα γήπεδα…

Ο Νεϊμάρ θα χρειαστεί να περιμένει λίγες εβδομάδες ακόμα πριν επιστρέψει στη δράση με τη Σάντος. Ο 33χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό στις 18 Σεπτεμβρίου και συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Ο πρόεδρος της Σάντος, Μαρσέλο Τεϊσέιρα, ανακοίνωσε ότι η επιστροφή του αναμένεται τον Νοέμβριο, καθώς η ομάδα ελπίζει να ολοκληρωθούν οι συνεδρίες φυσιοθεραπείας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Τα προβλήματα τραυματισμού του Νεϊμάρ

Από την επιστροφή του στη Σάντος τον Ιανουάριο, ο Νεϊμάρ έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, που τον έφεραν να αγωνιστεί μόλις σε 21 αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας έξι γκολ.

Οι συνεχείς τραυματισμοί του εμπόδισαν επίσης την επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, την οποία δεν έχει εκπροσωπήσει από τον Οκτώβριο του 2023, μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο κόντρα στην Ουρουγουάη.

Παρά τις δηλώσεις του ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ο Νεϊμάρ δεν κλήθηκε από τον Κάρλο Αντσελότι για το πρόσφατο προπονητικό καμπ της Σελεσάο, με τους ανθρώπους της Σάντος να εστιάζουν στην πλήρη αποκατάστασή του πριν την επανένταξή του.