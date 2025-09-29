Συνεχίζει την αποθεραπεία του ο Νεϊμάρ: Πότε επιστρέφει στα γήπεδα…
Ο Νεϊμάρ συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό στον μηρό και αναμένεται να επιστρέψει στα γήπεδα στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν στην Βραζιλία.
- Gen X: Οι «αθόρυβοι» ηγέτες της κατανάλωσης – Η εικόνα στην Ελλάδα
- Φθηνό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της βαριάς Covid
- Άγριο έγκλημα: Την σκότωσε ο σύζυγός της γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό
- Πρώην επικεφαλής της MI5 λέει πως η Βρετανία μπορεί να είναι ήδη σε πόλεμο με την Ρωσία
Ο Νεϊμάρ θα χρειαστεί να περιμένει λίγες εβδομάδες ακόμα πριν επιστρέψει στη δράση με τη Σάντος. Ο 33χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό στις 18 Σεπτεμβρίου και συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του.
Ο πρόεδρος της Σάντος, Μαρσέλο Τεϊσέιρα, ανακοίνωσε ότι η επιστροφή του αναμένεται τον Νοέμβριο, καθώς η ομάδα ελπίζει να ολοκληρωθούν οι συνεδρίες φυσιοθεραπείας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Τα προβλήματα τραυματισμού του Νεϊμάρ
Από την επιστροφή του στη Σάντος τον Ιανουάριο, ο Νεϊμάρ έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, που τον έφεραν να αγωνιστεί μόλις σε 21 αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας έξι γκολ.
Οι συνεχείς τραυματισμοί του εμπόδισαν επίσης την επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, την οποία δεν έχει εκπροσωπήσει από τον Οκτώβριο του 2023, μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο κόντρα στην Ουρουγουάη.
Παρά τις δηλώσεις του ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ο Νεϊμάρ δεν κλήθηκε από τον Κάρλο Αντσελότι για το πρόσφατο προπονητικό καμπ της Σελεσάο, με τους ανθρώπους της Σάντος να εστιάζουν στην πλήρη αποκατάστασή του πριν την επανένταξή του.
- Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
- Ολυμπιακός και Ιατρικό Αθηνών ένωσαν τις δυνάμεις τους, για την παγκόσμια ημέρα καρδιάς
- ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
- Το μήνυμα του Σορτς για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
- Το ποσοστό ετοιμότητας του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τον Εργκίν Αταμάν
- Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις